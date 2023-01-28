https://sputnik-georgia.ru/20230128/vybory-predsedatelya-krupneyshey-oppozitsionnoy-partii-startuyut-v-gruzii-274338852.html

Выборы председателя крупнейшей оппозиционной партии стартуют в Грузии

Выборы председателя крупнейшей оппозиционной партии стартуют в Грузии

Итоги выборов председателя "Единого национального движения" объявят 30 января в 12:00 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T09:01+0400

2023-01-28T09:01+0400

2023-01-28T09:14+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" проводит выборы, которые определят не только главу партии, но и состав всех ее руководящих органов. В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе. Выборы председателя "Нацдвижения" стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся в то же время 30 января. Выборы лидера "Нацдвижения" – завершилась регистрация избирателей >>Всего к выборам регистрацию прошли 49 756 человек и избирательная комиссия партии до последних часов исключала из этого числа лиц, которые не являются членами партии и фейковых лиц. "По нашей предварительной информации, число таких людей не превышает 2-3%", – сказал член партии и избирательной комиссии партии Коба Накопия. По его словам, голосование будет проходить на специальной странице, при помощи которой одобренные комиссией избиратели смогут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов на этот пост. При этом он отметил, что партия раз в три часа будет информировать о ходе выборов и сколько человек приняли участие в голосовании. "Выборы завершаться в 10:00 30 января. Результаты будут объявлены 30 января примерно в 12:00", – сказал Накопия. Эксперты предполагают, что большинство голосов будет распределено между Хабеишвили и Мелия. Если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов. Скандальная гонка, "золотой свидетель" и другие несчастья "Нацдвижения" >>Хабеишвили на выборах поддержала "старая гвардия" партии – лица, занимающие высокие посты во время правления "Нацдвижения" с 2004 по 2012 года, тогда как за Мелия выступили в основном лица, пришедшие в партию уже после того как та оказалась в оппозиции. Вместе с тем, в начале недели Мелия сообщил о кадровых изменениях, которые он намерен провести после завершения внутрипартийных выборов. В частности, на пост генерального секретаря партии Мелия намерен назначить Георгия Киртадзе. На данный момент эту должность занимает Петре Цискаришвили. Лидер "Нацдвижения" предрек будущее партии - страсти перед выборами накаляются >>Заявление Мелия раскритиковал его конкурент – Леван Хабеишвили и сам Цискаришвили. Последний предупредил, что внутрипартийные выборы завершатся победой Хабеишвили и "анонсированные репрессии не будут реализованы". Конфликт в партии Выборы председателя "Нацдвижения" были назначены после того, как взбунтовалась часть лидеров партии, так называемая "старая гвардия" во главе с Хабеишвили. Они обвинили Мелия в пассивности, когда дело касается освобождения Саакашвили из заключения. В свою очередь Хабеишвили в среду, то есть за несколько дней до выборов, заявил, что готов нарушить закон и не исключил силовое освобождение Саакашвили. По его словам, во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента Грузии. Лидер "Нацдвижения" заявил, что его оппоненты пересекли практически все красные линии>>"Единое национальное движение" стало заметно терять позиции в последний год. Согласно последним опросам осенью 2022 года, его поддержка колебалась от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Ставка на Хабеишвили: депутат рассказал, почему он идеальный кандидат на пост главы ЕНД >>Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ника мелия, леван хабеишвили, коба накопия, единое нацдвижение