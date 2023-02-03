https://sputnik-georgia.ru/20230203/glavu-minyusta-gruzii-mogut-doprosit-na-sude-po-delu-saakashvili-274541664.html

Главу Минюста Грузии могут допросить на суде по делу Саакашвили?

Главу Минюста Грузии могут допросить на суде по делу Саакашвили?

Министр юстиции и судья отреагировали на инициативу адвоката экс-президента 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T18:28+0400

2023-02-03T18:28+0400

2023-02-03T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что готов выступить на суде в качестве свидетеля по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В Тбилисском городском суде более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе накануне заявил, что намерен обратиться к суду с ходатайством и вызвать главу Минюста в качестве свидетеля. По словам адвоката, допрос связан с заявлением Брегадзе о том, что Саакашвили не принимает пищу. В среду на брифинге министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили ест некалорийную еду и регулярно отказывается от выполнения медицинского назначения, и представители Специальной пенитенциарной службы Минюста не могут взять на себя ответственность за это. Вице-премьер Грузии: Саакашвили осужден и должен отбыть приговор>>При этом Брегадзе отметил, что Саакашвили отказывается от предложенного врачами внутривенного питания и требует перевода в реанимацию, хотя объективных причин для этого нет. Он отметил, что это очередное продолжение членовредительства Саакашвили и оно поощряется политической силой. Как утверждает адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе, заявления Брегадзе мешают правосудию. Вместе с тем адвкат уверен, что слова главы Минюста о том, что Саакашвили занимается членовредительством и не подчиняется врачам, направлены на летальный исход.Судья не согласенМежду тем судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе, который рассматривает дело о возможном освобождении Саакашвили по состоянию здоровья, не удовлетворил ходатайство защиты о допросе министра юстиции Рати Брегадзе. По словам Аревадзе, на суде лежит ответственность за то, чтобы рассмотрение вопроса не затягивалось. Он подчеркнул, что в данном случае человек, занимающий политическую должность, не может быть свидетелем из-за заявлений для СМИ.Страсти вокруг Саакашвили В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь дважды принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья и защита экс-президента многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает многие часы. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. Директор клиники "Вивамеди" обвинил центр "Эмпатия" в ухудшении состояния Саакашвили >>Между тем врачи, как местные, так и зарубежные, которые работали над комплексным медицинским заключением, настаивают на том, что Саакашвили не отказывается от еды, а не может есть из-за крайне тяжелого состояния здоровья. Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Они уже дали показания в суде. Местные и зарубежные врачи, которые уже выступили в суде в качестве свидетелей по делу, заявили, что Саакашвили не получает должного лечения и что состояние его здоровья продолжает ухудшаться, поэтому единственная возможность спасти ему жизнь – это предоставление возможности лечиться в специализированной клинике за рубежом. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили на заседании суда в майке с надписью "Я украинец" – онлайн-включение из палаты>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, рати брегадзе, шалва хачапуридзе, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили