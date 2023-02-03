https://sputnik-georgia.ru/20230203/rabotat-esche-pridetsya---gruzinskaya-oppozitsiya-otsenila-otchet-evrokomissii-274548576.html

Работать еще придется - оппозиция оценила отчет Еврокомиссии по Грузии

Работать еще придется - оппозиция оценила отчет Еврокомиссии по Грузии

Наш технический прогресс достоин внимания, но политический прогресс отстает, заявил Гахария 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T21:28+0400

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2023-02-03T23:28+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев— Sputnik. Грузинская оппозиция заявила, что ждет дальнейших шагов от властей Грузии по продвижению на пути интеграции в Евросоюз. Ранее Еврокомиссия обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, в котором в большинстве сфер работа правительства оценена положительно. Речь идет об уровне законодательного и институционального сближения Грузии с ЕС в таких сферах, как судебная система и основные права, финансовый контроль, окружающая среда, наука и образование и другие.А вот депутат от партии "Гирчи" Герман Сабо видит в отчете перспективу положительного влияния. "Наши друзья, сохраняющие доброе отношение к стране, этим отчетом исправили фокус внимания, так как воодушевленные тем, что у нас появилось больше времени на выполнение рекомендаций, мы о них забыли", - сказал Сабо. Посол ЕС в Грузии поздравил власти с положительным отчетом Еврокомиссии >>По его мнению, отчет напомнит оппозиции и власти об ответственности. "Вместо технической части большое значение имеет контекст – в каком положении страна, какими темпами двигается, сохраняется ли прежний настрой в отношении Евросоюза, как мы себя ведем и как смотримся на международной арене", - отметил Сабо. Необходимость выполнения рекомендаций Еврокомиссии подчеркнула и депутат от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе. Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>"Оценка Еврокомиссии важна, но мы должны понимать, что есть конкретные критерии с точки зрения реформ, которые должны быть выполнены Грузией для получения статуса кандидата", - сказала Деканоидзе. По ее словам, у каждой страны есть свои обязательства, и они не исчезнут. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых обеспечение полной независимости судебной системы, искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды и так далее.Позиция власти Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя отчет Еврокомиссии, отметил, что Грузия значительно – на 12 баллов – опережает Молдову и почти по всем ключевым параметрам Украину. Президент Грузии приветствует позитивную оценку Еврокомиссии>>Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили заявил, что указанный отчет является техническим, однако имеет специальную градацию оценки, согласно которой из 32 секторальных направлений Грузия получила положительную оценку по 26. По его словам, по всем параметрам страна сохраняет лидерство в плане проведения реформ. Глава МИД Грузии выразил надежду, что при принятии политического решения в конце этого года европейская сторона учтет результаты работы Грузии над 12 рекомендациями, а также существующий прогресс в указанном отчете, который, по словам Дарчиашвили, является важнейшим элементом на пути к полноправному членству в ЕС. Грузия заслуживает статус кандидата в ЕС – премьер >>Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение будет готово осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, еврокомиссия, герман сабо, георгий гахария, хатия деканоидзе