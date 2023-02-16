https://sputnik-georgia.ru/20230216/glava-mid-gruzii-vstretilsya-s-prezidentom-gretsii-274951282.html

Президент Греции выразила поддержку интеграции Грузии в Евросоюз

Президент Греции выразила поддержку интеграции Грузии в Евросоюз

Грузинская сторона отметила важность подобных форматов для подтверждения многовековой дружбы между странами 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T22:24+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Президент Греции Катерина Сакелларопулу выразила твердую поддержку Грузии в вопросе европейской и евроатлантической интеграции, говорится в сообщении по итогам встречи Сакелларопулу с главой грузинского МИД Ильей Дарчиашвили.Сакелларопулу отметила многовековые связи между Грецией и Грузией и подчеркнула, что ее страна очень интересуется регионом.В свою очередь Дарчиашвили поблагодарил греческую сторону за теплый прием и отметил важность визитов и встреч на таком высоком уровне для еще большего укрепления дружбы между Грузией и Грецией, сказано в сообщении на сайте МИД. Грузия рассчитывает на получение в 2023 году статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ожидается, что официальное заключение Еврокомиссии по выполнению Грузией 12 рекомендаций будет готово осенью.Посол ЕС в Грузии поздравил власти с положительным отчетом Еврокомиссии >>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, греция, илья дарчиашвили, мид грузии