https://sputnik-georgia.ru/20230303/deputat-ot-gruzinskoy-mechty-otreagiroval-na-zayavlenie-prezidenta-strany-275442873.html

Депутат от "Грузинской мечты" отреагировал на заявление президента страны

Депутат от "Грузинской мечты" отреагировал на заявление президента страны

Президент предложила объявить неконституционными те партии, действия и заявления которых противоречат принципам европейской 03.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-03T23:01+0400

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2023-03-03T23:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. У президента Грузии Саломе Зурабишвили нет оснований подразумевать в своем заявлении власти и правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил депутат парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за объявление неконституционными те партии, действия и заявления которых противоречат принципам европейской и евроатлантической интеграции. Она не называла политическую партию и, возможно, имела в виду крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" или кого-то другого, другую оппозиционную партию, я не знаю, добавил он. Заявлению президента предшествовала горячая дискуссия в парламенте Грузии законов об иностранном влиянии. В четверг парламентские комитеты приступили к рассмотрению двух скандальных законопроектов: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который, по словам авторов, является аналогом американского закона и касается в том числе физических лиц. Президент Грузии назвала выступающие против евроинтеграции партии антиконституционными >>Инициаторы заявили, что представили в парламент американскую версию, чтобы все убедились, насколько более либеральный разработанный ими законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Авторы законопроекта – депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства. Категорически против принятия любого закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников >>Авторы законопроекта и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Одним из главных отличий законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" от американского варианта является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица (источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила"). При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" употребляется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Агенты иностранного влияния и иностранная сила - что это такое? Противники принятия в Грузии закона об иноагентах говорят, что это помешает эффективной работе неправительственных организаций и ограничит права СМИ, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Более того, западные партнеры предупредили власти Грузии, что принятие такого закона станет препятствием на пути евроатлантической интеграции страны. Агенты иностранного влияния и иностранная сила – что это такое? Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето, если законопроект об иноагентах все же будет принят. Между тем по закону у парламента есть возможность преодолеть вето. На данный момент известно, что "Грузинская мечта" намерена проголосовать лишь за принцип – прозрачность финансирования, а после отправить оба варианта в Венецианскую комиссию для получения заключения. Только после этого будет принято окончательное решение – голосовать за один из законопроектов в нынешнем виде или вносить правки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , грузинская мечта, совет европы, оон, грузия - ес