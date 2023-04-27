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Размахивают флагом ЕС и роются в карманах пенсионеров – Цагареишвили об оппозиции
Размахивают флагом ЕС и роются в карманах пенсионеров – Цагареишвили об оппозиции
Оппозиционеры настаивают на создании в парламенте следственной комиссии по т. н. колл-центрам, посредством которых мошенники прибрали к рукам более 1 млрд... 27.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-27T13:35+0400
2023-04-27T13:35+0400
2023-04-27T13:43+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Оппозиционеры и представители так называемых СМИ настаивают на стремлении страны в Евросоюз и при этом получают зарплату из украденных у европейских пенсионеров денег, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Цагареишвили.Европейские пенсионеры стали жертвами международной мошеннической схемы, т. н. колл-центров, за которыми, как утверждает британская вещательная компания ВВС, стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Кезерашвили является основателем одного из оппозиционных грузинских телеканалов – "Формула". При этом власти утверждают, что он финансирует "радикальную оппозицию" страны.Так он прокомментировал стремление оппозиции создать в парламенте временную следственную комиссию по вопросу т. н. колл-центров. Инициатором выступила партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" после обнародования скандального журналистского расследования ВВС.Идею создания комиссии поддержала в том числе крупнейшая оппозиционная партия страны – основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение", которое, по утверждению "Грузинской мечты", финансирует Кезерашвили. В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Лидер "Грузинской мечты": пример Кезерашвили – хороший урок для европарламентариев>>Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице.Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки. Цагареишвили выразил уверенность в том, что создание следственной комиссии в парламенте не завершит спекуляции, а лишь усилит их и "даст многим людям основания для политических инсинуаций".Следующие парламентские выборы должны пройти в Грузии осенью 2024 года. "Думаю, что создание подобной следственной комиссии будет только мешать расследованию как в Европе, так и в Грузии", – сказал депутат от "Грузинской мечты".Он не исключил, что расследование дела о т.н. колл-центрах вскоре завершится. "Давайте дождемся результатов расследования. Думаю, расследование завершится очень скоро. И эта огромная т. н. черная дыра в виде обнаруженных колл-центров будет прикрыта, будет поставлена точка", – сказал Цагареишвили.Данные прокуратуры Грузии Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги. Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе. Посол ЕС прокомментировал скандал вокруг экс-министра обороны Грузии>>Расследование транснационального преступления началось в 2021 году. В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц. В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют. Скандальное расследование ВВС Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. Кто стоит за Давидом Кезерашвили?>>BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. ТВ "Формула" ждут перемены - фигурант расследования BBC Кезерашвили решил действовать>>BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, европа, тбилиси, израиль, давид кезерашвили, георгий гахария, михаил саакашвили, грузинская мечта, bbc
Размахивают флагом ЕС и роются в карманах пенсионеров – Цагареишвили об оппозиции
13:35 27.04.2023 (обновлено: 13:43 27.04.2023)
Оппозиционеры настаивают на создании в парламенте следственной комиссии по т. н. колл-центрам, посредством которых мошенники прибрали к рукам более 1 млрд долларов
ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Оппозиционеры и представители так называемых СМИ настаивают на стремлении страны в Евросоюз и при этом получают зарплату из украденных у европейских пенсионеров денег, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Цагареишвили.
Европейские пенсионеры стали жертвами международной мошеннической схемы, т. н. колл-центров, за которыми, как утверждает британская вещательная компания ВВС, стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Кезерашвили является основателем одного из оппозиционных грузинских телеканалов – "Формула". При этом власти утверждают, что он финансирует "радикальную оппозицию" страны.
"Цинизм, когда смотришь, как одной рукой люди размахивают флагом Евросоюза и как те же люди роются в карманах европейских пенсионеров и оттуда получают зарплату как в так называемой журналистике, так и в политике", – заявил Цагареишвили.
Так он прокомментировал стремление оппозиции создать в парламенте временную следственную комиссию по вопросу т. н. колл-центров. Инициатором выступила партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" после обнародования скандального журналистского расследования ВВС.
Идею создания комиссии поддержала в том числе крупнейшая оппозиционная партия страны – основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение", которое, по утверждению "Грузинской мечты", финансирует Кезерашвили. В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.
Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице.
Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.
Цагареишвили выразил уверенность в том, что создание следственной комиссии в парламенте не завершит спекуляции, а лишь усилит их и "даст многим людям основания для политических инсинуаций".
"Пред выборами мы никому не можем позволить политические инсинуации в парламенте Грузии для закрепления узкопартийных взглядов. Это все должны знать", – заявил Цагареишвили в эфире телеканала "Рустави 2".
Следующие парламентские выборы должны пройти в Грузии осенью 2024 года.
"Думаю, что создание подобной следственной комиссии будет только мешать расследованию как в Европе, так и в Грузии", – сказал депутат от "Грузинской мечты".
Он не исключил, что расследование дела о т.н. колл-центрах вскоре завершится.
"Давайте дождемся результатов расследования. Думаю, расследование завершится очень скоро. И эта огромная т. н. черная дыра в виде обнаруженных колл-центров будет прикрыта, будет поставлена точка", – сказал Цагареишвили.
Данные прокуратуры Грузии
Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги.
Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.
Расследование транснационального преступления началось в 2021 году.
В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.
В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.
Скандальное расследование ВВС
Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.