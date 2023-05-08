https://sputnik-georgia.ru/20230508/besprintsipnyy-lzhets---v-gruzinskoy-mechte-uvereny-v-svyazi-oppozitsionera-s-koll-tsentrom-277455009.html

Беспринципный лжец – в "Грузинской мечте" уверены в связи оппозиционера с колл-центром

Беспринципный лжец – в "Грузинской мечте" уверены в связи оппозиционера с колл-центром

Оппозиционер отрицает связи с преступным колл-центром, с которым может быть связан высокопоставленный грузинский политик Давид Арахамия 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T17:52+0400

2023-05-08T17:52+0400

2023-05-08T18:06+0400

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давид кезерашвили

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе является беспринципным и неадекватным человеком, который неоднократно обманывал общество, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа. Вашадзе оказался в центре внимания после спецоперации, которая прошла в ночь на 5 мая на проспекте Агмашенебели в Тбилиси. Следственные мероприятия начались на основании анонимного сообщения о том, что в здании по адресу проспект Агмашенебели 75 работает преступный колл-центр. В тот же день в СМИ заговорили о возможной связи с ним Вашадзе и одного из лидеров правящей партии Украины Давида Арахамия.СМИ утверждают, что арендатор помещения на третьем этаже здания на проспекте Агмашенебели Михаил Арахамия является братом главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины."Мы правовое государство, мы ответственные политики, соответственно, до тех пор пока вина не доказана, ничего сказать я не могу. Но то, что господин Вашадзе владеет гостиницей или какой-то площадью именно в том здании, по тому адресу, где расположены колл-центры, это подтверждается, и сам он этого не отрицает", - отметил Заркуа. Как отметил Заркуа, Георгий Вашадзе не раз обманывал общественность. "Вторая тема, что сводный брат или брат господина Арахамия имеет интерес и владеет (компанией – ред.), это ведь факт. Вот и все", - отметил Заркуа. Прикрытие преступного колл-центра или имитация? Оппозиционер о спецоперации в Тбилиси>>Сам Вашадзе утверждает, что спецслужбы Грузии провели спецоперацию якобы по прикрытию преступного колл-центра в рамках дела о мошенничестве международного масштаба, а в действительности все это было имитацией.По словам Вашадзе, у него есть выписка из Публичного реестра, согласно которой 13 апреля некий Михаил Арахамия зарегистрировал компанию "Лайон 7 Группс", которая и арендовала помещение в здании проспекте Агмашенебели 75. Владельцам здания и директору Ломгулу Чкуасели сказали, что в помещении планируется открытие учебного центра.В виду того, что в прошлом в этом помещении многие годы функционировал учебный центр, у директора не возникло подозрений о том, что новый арендатор мог соврать насчет планов и открыть там преступный колл-центр, сказал Вашадзе.Политик заявляет, что сейчас Михала Арахамия нигде нет и никто не может его найти. Кто в Грузии "крышует" колл-центры? Глава МВД ответил на обвинение оппозиции>>В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры. По утверждению "Грузинской мечты" Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки. Данные прокуратуры Грузии Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги. Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе. Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу колл-центров? Ответ главы парламента>>Расследование транснационального преступления началось в 2021 году. В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц. В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют. Скандальное расследование ВВС Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >> По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, давид кезерашвили, георгий вашадзе, грузинская мечта