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Рейсы из РФ в Грузию могут запустить до конца мая
Рейсы из РФ в Грузию могут запустить до конца мая
Российской туриндустрии Грузия интересна и нужна, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров РФ 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T16:36+0400
2023-05-10T16:36+0400
2023-05-10T17:02+0400
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общество
авиасообщение россии и грузии
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Полеты из РФ в Грузию могут начаться в течение месяца, если страны не поставят жесткие условия, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию."Как оперативно и, главное, на каких условиях грузинские и российские перевозчики смогут восстановить полеты, узнаем ближайшие дни. И самое главное – будут ли вопросы к самолетам с двойной регистрацией", – сказал Мурадян.Однако, если со стороны Грузии не будет сложновыполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы. "В любом случае, российской туриндустрии Грузия интересна и нужна", – добавил Мурадян.Артур Мурадян пояснил, что туры в Грузию до настоящего момента продавались, но с наземной перевозкой или с пересадкой в третьих странах.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, туризм, грузия, ассоциация туроператоров, общество, авиасообщение россии и грузии
россия, туризм, грузия, ассоциация туроператоров, общество, авиасообщение россии и грузии
Рейсы из РФ в Грузию могут запустить до конца мая
16:36 10.05.2023 (обновлено: 17:02 10.05.2023)
Российской туриндустрии Грузия интересна и нужна, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров РФ
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik.
Полеты из РФ в Грузию могут начаться в течение месяца, если страны не поставят жесткие условия, сообщил РИА Новости
вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию.
"Как оперативно и, главное, на каких условиях грузинские и российские перевозчики смогут восстановить полеты, узнаем ближайшие дни. И самое главное – будут ли вопросы к самолетам с двойной регистрацией", – сказал Мурадян.
Однако, если со стороны Грузии не будет сложновыполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы. "В любом случае, российской туриндустрии Грузия интересна и нужна", – добавил Мурадян.
Артур Мурадян пояснил, что туры в Грузию до настоящего момента продавались, но с наземной перевозкой или с пересадкой в третьих странах.
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