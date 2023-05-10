https://sputnik-georgia.ru/20230510/reysy-iz-rf-v-gruziyu-mogut-zapustit-do-kontsa-maya-277545991.html

Рейсы из РФ в Грузию могут запустить до конца мая

Рейсы из РФ в Грузию могут запустить до конца мая

Российской туриндустрии Грузия интересна и нужна, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров РФ 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T16:36+0400

2023-05-10T16:36+0400

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россия

туризм

грузия

ассоциация туроператоров

общество

авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Полеты из РФ в Грузию могут начаться в течение месяца, если страны не поставят жесткие условия, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию."Как оперативно и, главное, на каких условиях грузинские и российские перевозчики смогут восстановить полеты, узнаем ближайшие дни. И самое главное – будут ли вопросы к самолетам с двойной регистрацией", – сказал Мурадян.Однако, если со стороны Грузии не будет сложновыполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы. "В любом случае, российской туриндустрии Грузия интересна и нужна", – добавил Мурадян.Артур Мурадян пояснил, что туры в Грузию до настоящего момента продавались, но с наземной перевозкой или с пересадкой в третьих странах.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, туризм, грузия, ассоциация туроператоров, общество, авиасообщение россии и грузии