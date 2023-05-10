https://sputnik-georgia.ru/20230510/oppozitsii-gruzii-sleduet-proyavlyat-ostorozhnost-pri-otsenke-resheniy-rossii---bochorishvili-277552269.html
Оппозиции Грузии следует проявлять осторожность при оценке решений России - Бочоришвили
Оппозиции Грузии следует проявлять осторожность при оценке решений России - Бочоришвили
Оппозиционеры назвали отмену Россией визового режима для граждан Грузии наградой для "Грузинской мечты" за проведение антизападной политики 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T18:09+0400
2023-05-10T18:09+0400
2023-05-10T18:09+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинской оппозиции с учетом сложной геополитической обстановки следует проявлять осторожность, когда она делает заявления о решениях России в отношении Грузии, заявила глава парламентского комитета интеграции с Европой Мака Бочоришвили, комментируя отмену виз и заперта на прямое авиасообщение. Оппозиционеры назвали решение России отменить визовый режим для граждан Грузии и снять запрет на прямое авиасообщение наградой для правящей партии "Грузинская мечта" за проведение антизападной политики. По их словам, это может помешать Грузии в получении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По ее словам, отношение оппозиционеров к этому вопросу хорошо показывает, насколько они осознают положение Грузии и стоящие перед ней вызовы. Бочоришвили назвала немыслимым то, что оппозиционеры требует ответа за решение президента России от властей Грузии. "Наша проблема в том, что мы не можем оказывать поддержку друг другу, когда это нужно Грузии. Цели оппозиции именно в том, чтобы навредить интересам Грузии, либо они вообще не осознают, в чем может заключаться интерес Грузии", - отметила Бочоришвили.Глава МИД Грузии: отмена Россией виз приветствуется>>При этом она добавила, что решение России отменить безвизовый режим и снять запрет на прямое авиасообщение является попыткой помешать Грузии на ее пути в Евросоюз. "Действия российской власти всегда были и направлены на то, чтобы создать как можно больше барьеров в связи с европейским будущим Грузии. Безусловно, это тоже часть этого. В этом случае от нас требуется больше разумности, когда оцениваем подобные действия со стороны России", - заявила Бочоришвили. Решение России уже оценила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала это "очередной российской провокацией" и добавила, что это неприемлемо, пока на Украине продолжается конфликт и не восстановлена территориальная целостность Грузии. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию. Президент: отмена Россией виз - большой вызов для властей Грузии>>Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, москва, европа, украина, владимир путин, саломе зурабишвили , сергей гаврилов, грузинская мечта
Оппозиции Грузии следует проявлять осторожность при оценке решений России - Бочоришвили
Оппозиционеры назвали отмену Россией визового режима для граждан Грузии наградой для "Грузинской мечты" за проведение антизападной политики
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинской оппозиции с учетом сложной геополитической обстановки следует проявлять осторожность, когда она делает заявления о решениях России в отношении Грузии, заявила глава парламентского комитета интеграции с Европой Мака Бочоришвили, комментируя отмену виз и заперта на прямое авиасообщение.
Оппозиционеры назвали решение России отменить визовый режим для граждан Грузии и снять запрет на прямое авиасообщение наградой для правящей партии "Грузинская мечта" за проведение антизападной политики. По их словам, это может помешать Грузии в получении статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
"Мы находимся в достаточно сложном геополитическом положении, перед сложными вызовами. Соответственно, решения, которые власти России принимают в отношении Грузии, мы должны увидеть немного под другим углом, делать заявления с большей осторожностью и с большей ответственностью. Особенно, когда это касается заявлений оппозиции", - сказала Бочоришвили журналистам.
По ее словам, отношение оппозиционеров к этому вопросу хорошо показывает, насколько они осознают положение Грузии и стоящие перед ней вызовы. Бочоришвили назвала немыслимым то, что оппозиционеры требует ответа за решение президента России от властей Грузии.
"Наша проблема в том, что мы не можем оказывать поддержку друг другу, когда это нужно Грузии. Цели оппозиции именно в том, чтобы навредить интересам Грузии, либо они вообще не осознают, в чем может заключаться интерес Грузии", - отметила Бочоришвили.
При этом она добавила, что решение России отменить безвизовый режим и снять запрет на прямое авиасообщение является попыткой помешать Грузии на ее пути в Евросоюз.
"Действия российской власти всегда были и направлены на то, чтобы создать как можно больше барьеров в связи с европейским будущим Грузии. Безусловно, это тоже часть этого. В этом случае от нас требуется больше разумности, когда оцениваем подобные действия со стороны России", - заявила Бочоришвили.
Решение России уже оценила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала это "очередной российской провокацией" и добавила, что это неприемлемо, пока на Украине продолжается конфликт и не восстановлена территориальная целостность Грузии.
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию.
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
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