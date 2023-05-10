https://sputnik-georgia.ru/20230510/vlasti-gruzii-ne-mogli-povliyat-na-reshenie-rossii--predsedatel-parlamenta-277554640.html

Власти Грузии не могли повлиять на решение России – председатель парламента

Власти Грузии не могли повлиять на решение России – председатель парламента

Как введение, так и снятие этих санкций является решением России, заявил Папуашвили 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T19:01+0400

2023-05-10T19:01+0400

2023-05-10T19:18+0400

отмена виз

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шалва папуашвили

авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Отмена визового режима для грузинских граждан и запрета на прямое авиасообщение между двумя странами является единоличным решением официальной Москвы и грузинская сторона не могла оказать на него никакого влияния, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию. По его словам, первое – это то, что Грузия не станет территорией, где любому юридического или физическому лицу будет возможно обойти санкции. Как отметил Папуашвили, данное обещание Грузия выполняет честно и добросовестно. "Второе заявление – Грузия не собирается вводить двусторонние санкции в отношении РФ, исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы не произошла эскалация отношений, так как Грузия все еще находится под повышенным риском возможного военного конфликта с Россией", – отметил он. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против РФ, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Когда и на сколько граждане Грузии смогут посещать Россию без виз – ответ МИД РФ>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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отмена виз, виза, москва, тбилиси, грузия, политика, новости, владимир путин, шалва папуашвили, авиасообщение россии и грузии