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Необходимости созыва Совбеза из-за решения России пока нет – глава МИД Грузии
Необходимости созыва Совбеза из-за решения России пока нет – глава МИД Грузии
Саломе Зурабишвили назвала решение России очередной провокацией и выступила с инициативой введения виз для россиян 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T21:30+0400
2023-05-10T21:30+0400
2023-05-10T21:51+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили созовет Совет национальной безопасности, когда посчитает нужным, а пока такой необходимости нет, сказал глава МИД Илья Дарчиашвили, комментируя призыв президента Саломе Зурабишвили после решения России отменить визы и возобновить прямое авиасообщение.Зурабишвили назвала решение России "очередной российской провокацией" и добавила, что это неприемлемо, пока на Украине продолжается конфликт и не восстановлена территориальная целостность Грузии. При этом президент заявила о необходимости созыва Совбеза и рассмотрения вопроса о введении трехмесячных виз для граждан России.По его словам, решение России отменить визовый режим для граждан Грузии и снять запрет на прямое авиасообщение между странами не является событием такого масштаба, которое требовало бы созыва Совбеза.Министр подчеркнул, что каждая страна сама решает для граждан каких стран вводить визы, а для каких – отменять. Президент: отмена Россией виз - большой вызов для властей Грузии>>Между тем, он сказал, что в России живут более миллиона граждан Грузии, соответственно, принятое российской стороной решение приветствуется с гуманитарной точки зрения.Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Кто сможет осуществлять полеты в Грузию из России? Ответ Минэкономики>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, тбилиси, москва, украина, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили
Необходимости созыва Совбеза из-за решения России пока нет – глава МИД Грузии
21:30 10.05.2023 (обновлено: 21:51 10.05.2023)
Саломе Зурабишвили назвала решение России очередной провокацией и выступила с инициативой введения виз для россиян
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили созовет Совет национальной безопасности, когда посчитает нужным, а пока такой необходимости нет, сказал глава МИД Илья Дарчиашвили, комментируя призыв президента Саломе Зурабишвили после решения России отменить визы и возобновить прямое авиасообщение.
Зурабишвили назвала решение России "очередной российской провокацией" и добавила, что это неприемлемо, пока на Украине продолжается конфликт и не восстановлена территориальная целостность Грузии. При этом президент заявила о необходимости созыва Совбеза и рассмотрения вопроса о введении трехмесячных виз для граждан России.
"Это не тот вопрос, который может стать предметом обсуждения на Совбезе... Это сделает премьер-министр по любому тому вопросу, который посчитает нужным, когда будет соответствующая ситуация и, в первую очередь, необходимость", – сказал Дарчиашвили.
По его словам, решение России отменить визовый режим для граждан Грузии и снять запрет на прямое авиасообщение между странами не является событием такого масштаба, которое требовало бы созыва Совбеза.
Министр подчеркнул, что каждая страна сама решает для граждан каких стран вводить визы, а для каких – отменять.
Между тем, он сказал, что в России живут более миллиона граждан Грузии, соответственно, принятое российской стороной решение приветствуется с гуманитарной точки зрения.
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
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