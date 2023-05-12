https://sputnik-georgia.ru/20230512/kezerashvili-kak-spid-dlya-natsdvizheniya---meliya-277612042.html

Кезерашвили как СПИД для "Нацдвижения" - Мелия

Кезерашвили как СПИД для "Нацдвижения" - Мелия

Власти утверждают, что министр обороны времен президенства Саакашвили, финансирует "Единое национальное движение" 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T14:36+0400

2023-05-12T14:36+0400

2023-05-12T14:36+0400

политика

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давид кезерашвили

зураб адеишвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили ставит крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" в уязвимое положение вместо того, чтобы от нее дистанцироваться, заявил бывший председатель "Нацдвижения" Ника Мелия. В правящей партии "Грузинской мечте" утверждают, что осужденный за растрату денег Минобороны Грузии Кезерашвили сегодня финансирует оппозиционные партии, в том числе бывшую правящую партию "Единое национальное движение". Кроме того, он финансирует оппозиционные СМИ, включая основанный им телеканал "Формула". Политик сравнил поведение Кезерашвили с подобной ситуацией. "Это мне напоминает Дато Кезерашвили сегодня, вместо того, чтобы человек дистанцировался", - отметил он.Что не поделили лидеры самой крупной оппозиционной партии Грузии>> При этом, Мелия отметил, что помимо Кезерашвили, сегодня главной оппозиционной партией страны полностью управляют экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили и бывший министр юстиции и генпрокурора страны Зураб Адеишвили. "Если эта партия кому-то и принадлежит, если кто-то полностью владеет рычагами управления "Национальным движением", то это Кезерашвили, Мерабишвили, Адеишвили. Эти трое человек вовлечены с ног до головы", - заявил Мелия в эфире "ТВ Пирвели". Что происходит в "Нацдвижении"?"Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря: сторонников умеренной политики Ники Мелия и сторонников радикальных действий Левана Хабеишвили, которого поддерживают Кезерашвили и Мерабишвили. Последний победил на внутрипартийных выборов и сменил Мелия на посту председателя партии. Представители правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы. Кто такие Кезерашвили, Мерабишвили и Адеишвили?В начале апреля Кезерашвили дал интервью основанному им оппозиционному телеканалу "Формула", в котором заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии, и он один из них. Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и при желании с их стороны готов помогать. Кто стоит за Давидом Кезерашвили?>>Кезерашвили подчеркнул, что ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. На стадии судебного рассмотрения находятся еще два дела. Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры.Деструкция или польза – как в оппозиции отреагировали на активизацию экс-главы МВД Грузии>>Что касается Мерабишвили, то лидеры "Грузинской мечты" называют его одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев. За последнее время Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения", дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре оппозиционная партия перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии, главная цель которых – смена власти в Грузии. Между тем в ответ на это в "Нацдвижении" заявили, что Мерабишвили не является частью менеджмента партии, не занимает никакую партийную должность, не озвучивает позицию партии и не участвует в повседневной деятельности партии. Украина не выдала Грузии создателя ГУЛАГа в стране, а доверила ему правосудие – Папуашвили>>Что касается Адеишвили, который входил в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. Адеишвили, который на данный момент занимает высокую должность на Украине, в Грузии признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делами и заочно приговорен к шести годам заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, вано мерабишвили, ника мелия, давид кезерашвили, зураб адеишвили, единое нацдвижение