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"Не приветствуем" – президент Грузии о возобновлении прямого авиасообщения с Россией
"Не приветствуем" – президент Грузии о возобновлении прямого авиасообщения с Россией
Позиции правящей партии Грузии и президента по возобновлению авиасообщения расходятся 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T16:19+0400
2023-05-19T16:19+0400
2023-05-19T16:33+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишивили осудила возобновление прямого авиасообщения с Россией, которое стало возможным после отмены запрета российского стороной. Первый прямой рейс (Москва-Тбилиси) осуществила российская авиакомпания "Азимут". Это стало возможно после того, как Россия отменила введенный в одностороннем порядке запрет на прямое авиасообщение между странами. К этому времени Грузия дала добро на полеты трем авиакомпаниям, из них – двум российским. Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая.Вскоре после этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и все лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят из интересов народа. В Тбилиси приземлился первый самолет из Москвы спустя 4 года>>Противники возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией в пятницу устроили акцию протеста у Тбилисского международного аэропорта. Как заявили оппозиционеры, это неприемлемо, в то время как Запад ужесточает санкции против России из-за конфликта на Украине.В свою очередь премьер Грузии обвинил протестующих оппозиционеров, которые во время президентства Михаила Саакашвили были его однопартийцами, в двойных стандартах. Премьер напомнил о том, что именно Саакашвили спустя несколько лет после войны августа 2008 года в одностороннем порядке отменил визы для граждан России и лично встречал туристов из России на грузино-российской границе.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Чикашвили: возобновление полетов из Москвы в Тбилиси – это победа народной дипломатии>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, украина, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, владимир путин, грузинская мечта
грузия, новости, политика, тбилиси, украина, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, владимир путин, грузинская мечта
"Не приветствуем" – президент Грузии о возобновлении прямого авиасообщения с Россией
16:19 19.05.2023 (обновлено: 16:33 19.05.2023)
Позиции правящей партии Грузии и президента по возобновлению авиасообщения расходятся
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишивили осудила возобновление прямого авиасообщения с Россией, которое стало возможным после отмены запрета российского стороной.
Первый прямой рейс (Москва-Тбилиси) осуществила российская авиакомпания "Азимут". Это стало возможно после того, как Россия отменила введенный в одностороннем порядке запрет на прямое авиасообщение между странами. К этому времени Грузия дала добро на полеты трем авиакомпаниям, из них – двум российским.
"Несмотря на протест грузинского народа, из России в Тбилиси был совершен рейс, который мы не приветствуем", – написала Зурабишвили на своей странице в соцсети.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая.
Вскоре после этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и все лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят из интересов народа.
Противники возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией в пятницу устроили акцию протеста у Тбилисского международного аэропорта. Как заявили оппозиционеры, это неприемлемо, в то время как Запад ужесточает санкции против России из-за конфликта на Украине.
В свою очередь премьер Грузии обвинил протестующих оппозиционеров, которые во время президентства Михаила Саакашвили были его однопартийцами, в двойных стандартах. Премьер напомнил о том, что именно Саакашвили спустя несколько лет после войны августа 2008 года в одностороннем порядке отменил визы для граждан России и лично встречал туристов из России на грузино-российской границе.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
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