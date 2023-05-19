https://sputnik-georgia.ru/20230519/pochemu-ne-udaetsya-obespechit-shkoly-gruzii-besplatnym-pitaniem--otvet-ministra-277851299.html

Почему не удается обеспечить школы Грузии бесплатным питанием – ответ министра

Почему не удается обеспечить школы Грузии бесплатным питанием – ответ министра

Для того чтобы решить вопрос питания в школах, нужно привести в порядок школьную инфраструктуру, заявил министр 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T20:53+0400

2023-05-19T20:53+0400

2023-05-19T20:53+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

юнисеф

школа

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Решение проблемы, связанной с питанием в школах Грузии, будет возможно только после приведения в порядок школьной инфраструктуры, заявил министр образования и науки Георгий Амилахвари в парламенте. Амилахвари в формате интерпелляции был вызван депутатом крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Анной Цитлидзе. Она потребовала от министра ответа на скандальный отчет ЮНИСЕФ, согласно которому 38% детей в школах страны испытывает полный голод, а 77% – частичный. Министр напомнил, что по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили государство по всей стране начало строительство и ремонт 800 школ. Помимо этого, параллельно с помощью разных доноров идет строительство и ремонт еще 270 школ. В целом в течение последующих нескольких лет в стране будет более 1000 школ с исправной инфраструктурой, заявил Амилахвари. В ответ оппозиционному депутату министр отметил, что из 38% детей, приведенных в исследовании ЮНИСЕФ, часть не ест в школе потому, что еда недоступна на близлежащей территории, часть не хочет. Бесплатные столовые в школах Грузии: миф или реальность? >>В данной категории есть и те дети, которые имеют финансовые проблемы, но их приблизительно 20%, и государство должно сделать все, чтобы путем школьного питания или других программ помочь им, отметил министр. На вопрос, что делает министерство образования и науки для решения этой проблемы, Амилахвари ответил, что с 2021 года создана межведомственная комиссия, которая занимается данным вопросом. В эту комиссию, помимо министерства образования, входят Минздрав, Национальное агентство продовольствия, министерства финансов, экономики, регионального развития, Детский фонд ООН, отраслевые комитеты парламента. Родители учеников довольны качеством образования в школах Грузии – исследование ЮНИСЕФ >>В ходе работы комиссия выявила те проблемы, которые мешают осуществить программу бесплатного питания в школах. В частности, выявлены такие проблемы, как отсутствие холодильной и складской инфраструктуры в школах, запасов фруктов и овощей, культурного своеобразия местной общины, соответствующих бизнес-компаний. Амилахвари отметил, что правительство Грузии не может начать эту программу не из-за того, что не может выделить деньги, а из-за того, что сталкивается с огромными, комплексными, секторальными проблемами. По словам Амилахвари, если подождать завершения строительства и ремонта школ, то правительство сможет единой системой, одним подходом осуществить эту программу. Министр образования также прокомментировал начало программы школьного питания в школах Цаленджихи (Самегрело-Земо Сванети). Там по инициативе местных властей в 30 школах района для первоклассников есть бесплатное школьное питание. Однако, как сообщил министр, осуществить программу местным властям удается только в 21-ой из них. И причина заключается не в финансах, а в логистике, дистрибуции и инфраструктуре. В завершение своего выступления Амилахвари назвал три модели, над которыми работает министерство образования. Первое – это традиционная система, когда в школах есть кухонная инфраструктура, она полностью оснащена и может независимо обеспечить данный процесс. Элементарные потребности трети детей в семьях в Грузии не удовлетворены >>Вторая модель – это централизованная система, когда в определенном ареале есть предприятие, которое производит так называемые полуфабрикаты, предоставляет школе, и уже там происходит окончательное приготовление еды. Третья модель – это доставка, так называемые "ланчбоксы". По словам министра, этот вариант кажется более легким, но это не так. Помимо огромных дистрибьюторских проблем, в этой модели есть такие нюансы, как безвредность продовольствия, отбор продуктов (у некоторых аллергия, некоторые вообще не едят тот или иной продукт – ред.). Внедрение "ланчбоксов" ранее предложила министр образования, оппозиционный депутат Анна Цитлидзе. Она заявила, что это обойдется государству на ребенка в размере 2,5 лари (1 доллар). В целом для осуществления проекта нужно 217 миллионов лари (86,6 миллиона долларов). В Минздраве объяснили, почему в Грузии выросло число соцнезащищенных >>Цитлидзе отметила, что на первом этапе можно будет распространить проект только на начальные классы (до шестого класса), тогда это будет стоить 117 миллионов лари (46,7 миллиона долларов), с чем категорически не согласился министр образования. В конце марта оппозиционная партия "Для народа" анонсировала начало в Тбилиси сбора подписей с требованием ввести программу бесплатного питания для школьников. Лидер партии, депутат столичного сакребуло (совещательный орган) Анна Долидзе заявила, что министерство образования Грузии давно говорит о внедрении программы питания в школах страны. На сегодняшний день при школах работают буфеты, где в основном продаются выпечка, снеки, газировка и соки. Бесплатное питание в школах Тбилиси – оппозиционная партия начинает сбор подписей >>Партия намерена собрать такое количество подписей, которое будет равно одному проценту избирателей в Тбилиси, чтобы внести соответствующий проект в сакребуло. Партия приняла данное решение после того, как было обнародовано исследование, согласно которому в Тбилиси 50 тысяч детей живет за гранью бедности. Ранее министерство образования заявляло, что совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) разрабатывает концепцию школьного питания с учетом лучших мировых практик. Однако не уточнялось, будет ли новая программа бесплатной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, юнисеф , школа, министерство образования и науки грузии