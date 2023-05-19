https://sputnik-georgia.ru/20230519/pochemu-ne-udaetsya-obespechit-shkoly-gruzii-besplatnym-pitaniem--otvet-ministra-277851299.html
Почему не удается обеспечить школы Грузии бесплатным питанием – ответ министра
Почему не удается обеспечить школы Грузии бесплатным питанием – ответ министра
Для того чтобы решить вопрос питания в школах, нужно привести в порядок школьную инфраструктуру, заявил министр 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T20:53+0400
2023-05-19T20:53+0400
2023-05-19T20:53+0400
грузия
новости
общество
георгий амилахвари
юнисеф
школа
министерство образования и науки грузии
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Решение проблемы, связанной с питанием в школах Грузии, будет возможно только после приведения в порядок школьной инфраструктуры, заявил министр образования и науки Георгий Амилахвари в парламенте. Амилахвари в формате интерпелляции был вызван депутатом крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Анной Цитлидзе. Она потребовала от министра ответа на скандальный отчет ЮНИСЕФ, согласно которому 38% детей в школах страны испытывает полный голод, а 77% – частичный. Министр напомнил, что по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили государство по всей стране начало строительство и ремонт 800 школ. Помимо этого, параллельно с помощью разных доноров идет строительство и ремонт еще 270 школ. В целом в течение последующих нескольких лет в стране будет более 1000 школ с исправной инфраструктурой, заявил Амилахвари. В ответ оппозиционному депутату министр отметил, что из 38% детей, приведенных в исследовании ЮНИСЕФ, часть не ест в школе потому, что еда недоступна на близлежащей территории, часть не хочет. Бесплатные столовые в школах Грузии: миф или реальность? >>В данной категории есть и те дети, которые имеют финансовые проблемы, но их приблизительно 20%, и государство должно сделать все, чтобы путем школьного питания или других программ помочь им, отметил министр. На вопрос, что делает министерство образования и науки для решения этой проблемы, Амилахвари ответил, что с 2021 года создана межведомственная комиссия, которая занимается данным вопросом. В эту комиссию, помимо министерства образования, входят Минздрав, Национальное агентство продовольствия, министерства финансов, экономики, регионального развития, Детский фонд ООН, отраслевые комитеты парламента. Родители учеников довольны качеством образования в школах Грузии – исследование ЮНИСЕФ >>В ходе работы комиссия выявила те проблемы, которые мешают осуществить программу бесплатного питания в школах. В частности, выявлены такие проблемы, как отсутствие холодильной и складской инфраструктуры в школах, запасов фруктов и овощей, культурного своеобразия местной общины, соответствующих бизнес-компаний. Амилахвари отметил, что правительство Грузии не может начать эту программу не из-за того, что не может выделить деньги, а из-за того, что сталкивается с огромными, комплексными, секторальными проблемами. По словам Амилахвари, если подождать завершения строительства и ремонта школ, то правительство сможет единой системой, одним подходом осуществить эту программу. Министр образования также прокомментировал начало программы школьного питания в школах Цаленджихи (Самегрело-Земо Сванети). Там по инициативе местных властей в 30 школах района для первоклассников есть бесплатное школьное питание. Однако, как сообщил министр, осуществить программу местным властям удается только в 21-ой из них. И причина заключается не в финансах, а в логистике, дистрибуции и инфраструктуре. В завершение своего выступления Амилахвари назвал три модели, над которыми работает министерство образования. Первое – это традиционная система, когда в школах есть кухонная инфраструктура, она полностью оснащена и может независимо обеспечить данный процесс. Элементарные потребности трети детей в семьях в Грузии не удовлетворены >>Вторая модель – это централизованная система, когда в определенном ареале есть предприятие, которое производит так называемые полуфабрикаты, предоставляет школе, и уже там происходит окончательное приготовление еды. Третья модель – это доставка, так называемые "ланчбоксы". По словам министра, этот вариант кажется более легким, но это не так. Помимо огромных дистрибьюторских проблем, в этой модели есть такие нюансы, как безвредность продовольствия, отбор продуктов (у некоторых аллергия, некоторые вообще не едят тот или иной продукт – ред.). Внедрение "ланчбоксов" ранее предложила министр образования, оппозиционный депутат Анна Цитлидзе. Она заявила, что это обойдется государству на ребенка в размере 2,5 лари (1 доллар). В целом для осуществления проекта нужно 217 миллионов лари (86,6 миллиона долларов). В Минздраве объяснили, почему в Грузии выросло число соцнезащищенных >>Цитлидзе отметила, что на первом этапе можно будет распространить проект только на начальные классы (до шестого класса), тогда это будет стоить 117 миллионов лари (46,7 миллиона долларов), с чем категорически не согласился министр образования. В конце марта оппозиционная партия "Для народа" анонсировала начало в Тбилиси сбора подписей с требованием ввести программу бесплатного питания для школьников. Лидер партии, депутат столичного сакребуло (совещательный орган) Анна Долидзе заявила, что министерство образования Грузии давно говорит о внедрении программы питания в школах страны. На сегодняшний день при школах работают буфеты, где в основном продаются выпечка, снеки, газировка и соки. Бесплатное питание в школах Тбилиси – оппозиционная партия начинает сбор подписей >>Партия намерена собрать такое количество подписей, которое будет равно одному проценту избирателей в Тбилиси, чтобы внести соответствующий проект в сакребуло. Партия приняла данное решение после того, как было обнародовано исследование, согласно которому в Тбилиси 50 тысяч детей живет за гранью бедности. Ранее министерство образования заявляло, что совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) разрабатывает концепцию школьного питания с учетом лучших мировых практик. Однако не уточнялось, будет ли новая программа бесплатной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, юнисеф , школа, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, общество, георгий амилахвари, юнисеф , школа, министерство образования и науки грузии
Почему не удается обеспечить школы Грузии бесплатным питанием – ответ министра
Для того чтобы решить вопрос питания в школах, нужно привести в порядок школьную инфраструктуру, заявил министр
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Решение проблемы, связанной с питанием в школах Грузии, будет возможно только после приведения в порядок школьной инфраструктуры, заявил министр образования и науки Георгий Амилахвари в парламенте.
Амилахвари в формате интерпелляции был вызван депутатом крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Анной Цитлидзе. Она потребовала от министра ответа на скандальный отчет ЮНИСЕФ, согласно которому 38% детей в школах страны испытывает полный голод, а 77% – частичный.
"Для того чтобы решить вопрос питания в школах, нужно сначала привести в порядок ряд других вопросов. В частности, нужно привести в порядок вопрос школьной инфраструктуры", – заявил Амилахвари.
Министр напомнил, что по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили государство по всей стране начало строительство и ремонт 800 школ.
Помимо этого, параллельно с помощью разных доноров идет строительство и ремонт еще 270 школ. В целом в течение последующих нескольких лет в стране будет более 1000 школ с исправной инфраструктурой, заявил Амилахвари.
В ответ оппозиционному депутату министр отметил, что из 38% детей, приведенных в исследовании ЮНИСЕФ, часть не ест в школе потому, что еда недоступна на близлежащей территории, часть не хочет.
В данной категории есть и те дети, которые имеют финансовые проблемы, но их приблизительно 20%, и государство должно сделать все, чтобы путем школьного питания или других программ помочь им, отметил министр.
На вопрос, что делает министерство образования и науки для решения этой проблемы, Амилахвари ответил, что с 2021 года создана межведомственная комиссия, которая занимается данным вопросом.
В эту комиссию, помимо министерства образования, входят Минздрав, Национальное агентство продовольствия, министерства финансов, экономики, регионального развития, Детский фонд ООН, отраслевые комитеты парламента.
В ходе работы комиссия выявила те проблемы, которые мешают осуществить программу бесплатного питания в школах. В частности, выявлены такие проблемы, как отсутствие холодильной и складской инфраструктуры в школах, запасов фруктов и овощей, культурного своеобразия местной общины, соответствующих бизнес-компаний.
Амилахвари отметил, что правительство Грузии не может начать эту программу не из-за того, что не может выделить деньги, а из-за того, что сталкивается с огромными, комплексными, секторальными проблемами.
По словам Амилахвари, если подождать завершения строительства и ремонта школ, то правительство сможет единой системой, одним подходом осуществить эту программу.
"Я не считаю верным где-то начать программу школьного питания, а где-то нет. Если мы начнем, то должны начать для всех, нельзя выделять регион и так далее. Это должно быть для всех", – отметил Амилахвари.
Министр образования также прокомментировал начало программы школьного питания в школах Цаленджихи (Самегрело-Земо Сванети). Там по инициативе местных властей в 30 школах района для первоклассников есть бесплатное школьное питание.
Однако, как сообщил министр, осуществить программу местным властям удается только в 21-ой из них. И причина заключается не в финансах, а в логистике, дистрибуции и инфраструктуре.
В завершение своего выступления Амилахвари назвал три модели, над которыми работает министерство образования. Первое – это традиционная система, когда в школах есть кухонная инфраструктура, она полностью оснащена и может независимо обеспечить данный процесс.
Вторая модель – это централизованная система, когда в определенном ареале есть предприятие, которое производит так называемые полуфабрикаты, предоставляет школе, и уже там происходит окончательное приготовление еды.
Третья модель – это доставка, так называемые "ланчбоксы". По словам министра, этот вариант кажется более легким, но это не так. Помимо огромных дистрибьюторских проблем, в этой модели есть такие нюансы, как безвредность продовольствия, отбор продуктов (у некоторых аллергия, некоторые вообще не едят тот или иной продукт – ред.).
Внедрение "ланчбоксов" ранее предложила министр образования, оппозиционный депутат Анна Цитлидзе. Она заявила, что это обойдется государству на ребенка в размере 2,5 лари (1 доллар). В целом для осуществления проекта нужно 217 миллионов лари (86,6 миллиона долларов).
Цитлидзе отметила, что на первом этапе можно будет распространить проект только на начальные классы (до шестого класса), тогда это будет стоить 117 миллионов лари (46,7 миллиона долларов), с чем категорически не согласился министр образования.
В конце марта оппозиционная партия "Для народа" анонсировала начало в Тбилиси сбора подписей с требованием ввести программу бесплатного питания для школьников.
Лидер партии, депутат столичного сакребуло (совещательный орган) Анна Долидзе заявила, что министерство образования Грузии давно говорит о внедрении программы питания в школах страны. На сегодняшний день при школах работают буфеты, где в основном продаются выпечка, снеки, газировка и соки.
Партия намерена собрать такое количество подписей, которое будет равно одному проценту избирателей в Тбилиси, чтобы внести соответствующий проект в сакребуло.
Партия приняла данное решение после того, как было обнародовано исследование, согласно которому в Тбилиси 50 тысяч детей живет за гранью бедности.
Ранее министерство образования заявляло, что совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) разрабатывает концепцию школьного питания с учетом лучших мировых практик. Однако не уточнялось, будет ли новая программа бесплатной.