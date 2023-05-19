https://sputnik-georgia.ru/20230519/raskoletsya-li-glavnaya-oppozitsionnaya-partiya-gruzii-okonchatelno---meliya-raskryl-svoy-plan-277822509.html
Расколется ли главная оппозиционная партия Грузии окончательно – Мелия раскрыл свой план
Расколется ли главная оппозиционная партия Грузии окончательно – Мелия раскрыл свой план
Сегодня проблема в "Нацдвижении" очень глубока – партия разделена надвое, заявил бывший председатель ЕНД 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T00:03+0400
2023-05-19T00:03+0400
2023-05-19T00:11+0400
грузия
новости
политика
давид кезерашвили
ника мелия
вано мерабишвили
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия не собирается уходить из партии, однако хочет побороться за лидерство изнутри. Слухи об уходе Мелия и его сторонников, которые составляют чуть менее половины актива главной оппозиционной партии, ходят с февраля, когда тот проиграл выборы за пост председателя, а конфликт между ним и нынешним главой партии Леваном Хабеишвили со старой гвардией вышел из кулуаров в медийное пространство. По его словам, он будет бороться за возвращение в партию демократического правления и искоренения неформального правления. "Сегодня проблема в "Нацдвижении" очень глубока. Партия разделена надвое. Партия – это не только активные члены, но и на этом уровне есть раскол, и отрешенность", – сказал Мелия. При этом он отметил, что избиратели партии в лучшем случае запутались, а в худшем – уже тоже разделились. Противостояние в крупнейшей оппозиционной партии Грузии набирает обороты >>При этом Мелия продолжает утверждать, что за председателем партии Леваном Хабеишвили стоят неформальные лидеры экс-министр обороны, бизнесмен и владелец телеканала "Формула" Давид Кезерашвили и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили. "Когда я знаю, что партия управляется из тени Кезерашвили и Мерабишвили, это ставит большую часть избирателей "Нацдвижения" в такое положение, что они теряют свой выбор", – отметил Мелия. Что происходит в "Нацдвижении"? В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно анонсируют развал своего главного конкурента – "Нацдвижения". Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Что не поделили лидеры самой крупной оппозиционной партии Грузии >>Между тем, по опросам общественного мнения, "Единое национальное движение" сохраняет за собой статус второй по популярности в Грузии партии, правда, с существенным отрывом от правящей "Грузинской мечты". Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы. Кто такие Кезерашвили и Мерабишвили В начале апреля Кезерашвили дал интервью основанному им оппозиционному телеканалу "Формула", в котором заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии и он один из них. Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и, при желании с их стороны, готов помогать. Кезерашвили подчеркнул, что ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию. Кезерашвили как СПИД для "Нацдвижения" – Мелия >>В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. На стадии судебного рассмотрения находятся еще два дела. Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Что касается Мерабишвили, то лидеры "Грузинской мечты" называют его одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. Кто стоит за Давидом Кезерашвили?>>При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев. За последнее время Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения", дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре оппозиционная партия перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в стране, главная цель которых – смена власти в Грузии. Между тем в ответ на это в "Нацдвижении" заявили, что Мерабишвили не является частью менеджмента партии, не занимает никакую партийную должность, не озвучивает позицию партии и не участвует в повседневной деятельности партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, давид кезерашвили, ника мелия, вано мерабишвили, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, давид кезерашвили, ника мелия, вано мерабишвили, единое нацдвижение
Расколется ли главная оппозиционная партия Грузии окончательно – Мелия раскрыл свой план
00:03 19.05.2023 (обновлено: 00:11 19.05.2023)
Сегодня проблема в "Нацдвижении" очень глубока – партия разделена надвое, заявил бывший председатель ЕНД
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия не собирается уходить из партии, однако хочет побороться за лидерство изнутри.
Слухи об уходе Мелия и его сторонников, которые составляют чуть менее половины актива главной оппозиционной партии, ходят с февраля, когда тот проиграл выборы за пост председателя, а конфликт между ним и нынешним главой партии Леваном Хабеишвили со старой гвардией вышел из кулуаров в медийное пространство.
"Я там, где, как я считаю, до конца должен попытаться исправить ситуацию, если я увижу, что у общества другой заказ, я буду должен на него ответить", – сказал Мелия.
По его словам, он будет бороться за возвращение в партию демократического правления и искоренения неформального правления.
"Сегодня проблема в "Нацдвижении" очень глубока. Партия разделена надвое. Партия – это не только активные члены, но и на этом уровне есть раскол, и отрешенность", – сказал Мелия.
При этом он отметил, что избиратели партии в лучшем случае запутались, а в худшем – уже тоже разделились.
При этом Мелия продолжает утверждать, что за председателем партии Леваном Хабеишвили стоят неформальные лидеры экс-министр обороны, бизнесмен и владелец телеканала "Формула" Давид Кезерашвили и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили.
"Когда я знаю, что партия управляется из тени Кезерашвили и Мерабишвили, это ставит большую часть избирателей "Нацдвижения" в такое положение, что они теряют свой выбор", – отметил Мелия.
Что происходит в "Нацдвижении"?
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно анонсируют развал своего главного конкурента – "Нацдвижения".
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой.
Между тем, по опросам общественного мнения, "Единое национальное движение" сохраняет за собой статус второй по популярности в Грузии партии, правда, с существенным отрывом от правящей "Грузинской мечты".
Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы.
Кто такие Кезерашвили и Мерабишвили
В начале апреля Кезерашвили дал интервью основанному им оппозиционному телеканалу "Формула", в котором заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии и он один из них.
Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и, при желании с их стороны, готов помогать.
Кезерашвили подчеркнул, что ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию.
В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. На стадии судебного рассмотрения находятся еще два дела.
Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры.
Что касается Мерабишвили, то лидеры "Грузинской мечты" называют его одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов.
При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев.
За последнее время Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения", дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре оппозиционная партия перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в стране, главная цель которых – смена власти в Грузии.
Между тем в ответ на это в "Нацдвижении" заявили, что Мерабишвили не является частью менеджмента партии, не занимает никакую партийную должность, не озвучивает позицию партии и не участвует в повседневной деятельности партии.