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Депутат "Силы народа": правительство Грузии должно быть бдительным
Депутат "Силы народа": правительство Грузии должно быть бдительным
Запад предпринимает попытки создать напряженность в стране, но угроза не так сильна, так как информирование общественности дает результат, заявил депутат 25.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-25T10:02+0400
2023-05-25T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Депутат политической группы "Сила народа" Созар Субари призвал правительство Грузии к бдительности в отношениях с международными партнерами. В последнее время грузинское правительство подвергается частой критике со стороны международных партнеров за нейтральную позицию. Между тем в правительстве объяснили, что руководствуются прагматичной политикой и желанием избежать открытие второго фронта в Грузии. При этом он отметил, что Запад предпринимает попытки создать напряженность в стране, но угроза не так сильна, так как информирование общественности дает результат. "В такое время необходимо, чтобы у страны была власть, которая поставит интересы страны и родины выше всего, не побоится этого и не будет чувствовать неудобства по поводу того, что скажут стратегические или менее стратегические партнеры", – сказал Субари. ЕС торгует с Россией, а Грузии предъявляет претензии с морального пьедестала – Папуашвили >>"Сила народа" известна критикой действий США и других партнеров запада. Она создана депутатами, которые покинули правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", при этом политическая группа "Силы народа" на сегодняшний день активно сотрудничает с правящей партией в составе парламентского большинства.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, созар субари, сша, украина, правительство грузии, оппозиция
Депутат "Силы народа": правительство Грузии должно быть бдительным
Запад предпринимает попытки создать напряженность в стране, но угроза не так сильна, так как информирование общественности дает результат, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Депутат политической группы "Сила народа" Созар Субари призвал правительство Грузии к бдительности в отношениях с международными партнерами.
В последнее время грузинское правительство подвергается частой критике со стороны международных партнеров за нейтральную позицию. Между тем в правительстве объяснили, что руководствуются прагматичной политикой и желанием избежать открытие второго фронта в Грузии.
"Правительство обязано преследовать только тот интерес, в котором нуждается страна, и ни в коем случае что-либо другое. Партнеры просят нас о совершенно противоположном: проводить ту политику, которая отвечает их интересам и которая не только в корне противоречит суверенным интересам Грузии, но и направлена на уничтожение и разрушение страны", – заявил Субари.
При этом он отметил, что Запад предпринимает попытки создать напряженность в стране, но угроза не так сильна, так как информирование общественности дает результат.
"В такое время необходимо, чтобы у страны была власть, которая поставит интересы страны и родины выше всего, не побоится этого и не будет чувствовать неудобства по поводу того, что скажут стратегические или менее стратегические партнеры", – сказал Субари.
"Сила народа" известна критикой действий США и других партнеров запада. Она создана депутатами, которые покинули правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", при этом политическая группа "Силы народа" на сегодняшний день активно сотрудничает с правящей партией в составе парламентского большинства.
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