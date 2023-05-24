https://sputnik-georgia.ru/20230524/es-torguet-s-rossiey-a-gruzii-predyavlyaet-pretenzii-s-moralnogo-pedestala--papuashvili-277992676.html

ЕС торгует с Россией, а Грузии предъявляет претензии с морального пьедестала – Папуашвили

ЕС торгует с Россией, а Грузии предъявляет претензии с морального пьедестала – Папуашвили

Извне или внутри страны, оппозиция и несколько НПО, пытаются всячески оклеветать нашу страну, заявил председатель парламента 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T20:47+0400

2023-05-24T20:47+0400

2023-05-24T20:47+0400

грузия

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шалва папуашвили

антироссийские санкции

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузию призывают прекратить экономические связи с Россией, тогда как сам Евросоюз продолжает с ней торговать, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Часть оппозиции и некоторые западные политики призывают Грузию ввести санкции против России. К примеру, после того, как стало известно о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией, Евросоюз призвал грузинские власти присоединиться к санкциям ЕС и других стран против России в авиационном секторе и быть внимательной в отношении любых попыток обхода санкций.По его словам, Евросоюз и сегодня, ежедневно платит России 20 миллионов евро за газ, транспортируемый только по одному газопроводу, и этот газопровод проходит через Украину. "Для любителей пересчитывать, сколько это танков и финансирует или нет этим войну? Пусть пересчитают и посмотрят, с какими цифрами мы имеем дело", – отметил Папуашвили. В 2022 году Грузия наторговала с Россией примерно на 2,5 миллиарда долларов, что является 0,3% от всего российского торгового оборота. Евросоюз же, по данным Евростата, почти на 260 миллиардов долларов, что стало максимумом за восемь лет. Грузия благодарна США, но у нее свои национальные интересы – премьер >>По словам Папуашвили, экспорт Грузии в Россию в основном составляет вино, минеральная вода, пресная вода и т. д. Между тем, самым крупным экспортером из Евросоюза в Россию является Латвия, которая по словам Папуашвили, только за три месяца (август-сентябрь-октябрь) 2022 года экспортировала в Россию столько же вина, сколько Грузия за весь год. "А теперь пусть общество сравнит с чем мы имеем дело, когда Латвия, которая не так уже отличается производством вина, всего за три месяца экспортирует в Россию столько же, сколько Грузия (за год – ред.)", – отметил Папуашвили. Поэтому, глава законодательного органа считает, что ни у кого не должно быть претензий разговаривать с Грузией с морального пьедестала. "Где логика?" – премьер Грузии обратился к США и Евросоюзу >>"Хочу подчеркнуть, что когда к Грузии предъявляют претензии с морального пьедестала, будь то внутри страны или же некоторые политики извне, что якобы Грузия торгует, греет себе руки и т. д, пусть все посмотрят на свои страны и на собственные компании, что они делают и как торгуют с Россией", – отметил он. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Спикер парламента осудил конфликт между президентом Грузии и Georgian Airways>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, шалва папуашвили, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022