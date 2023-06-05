https://sputnik-georgia.ru/20230605/chto-i-v-kakikh-obemakh-vyraschivaet-gruziya--dannye--statistiki-278274354.html

Что и в каких объемах выращивает Грузия – данные статистики

Что и в каких объемах выращивает Грузия – данные статистики

В 2022 году было произведено 127,9 тысячи тонн овощей, что на 14,2% ниже соответствующего показателя предыдущего года 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T09:01+0400

2023-06-05T09:01+0400

2023-06-05T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В 2022 году в Грузии немногим увеличилось лишь производство пшеницы и ячменя, в то время как других культур снизилось, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Развитие сельского хозяйства – одно из главных направлений политики Грузии. В стране реализуются разные программы по поддержке землевладельцев. Согласно данным статистики, в 2022 году однолетними культурами было засеяно 211,8 гектара земли, столько же, сколько и в январе-марте 2021 года. При этом основную часть занимали посевы кукурузы, пшеницы, ячменя и картофеля. По данным "Сакстата", в 2022 году снизилась урожайность кукурузы и картофеля, при этом увеличилась урожайность других овощей, а также пшеницы и ячменя. Cады Грузии По предварительным данным, в 2022 году в стране произведено 87,9 тысячи тонн семенных плодов, что на 1,9% выше показателя предыдущего года. В тот же период на 5,6% увеличилось производство косточковых фруктов и составило 69,7 тысячи тонн. Производство орехов в 2022 году составило 42,2 тысячи тонн (-21,7%), субтропических фруктов – 17,3 тысячи тонн (-25,1%), а цитрусов – 53,1 тысячи тонн (-13,8%). Десять миллионов на деревья: в Грузии появятся новые сады >>Кроме того, в 2022 году произведено 279,8 тысячи тонн винограда, на 3% больше, чем в 2021 году. Для стимулирования сельскохозяйственного производства с марта 2015 года в стране начала действовать программа "Посади будущее". Программа предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. Программы помощи Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года. В 2023 году в рамках госпрограммы предусмотрена выдача более 10 тысяч кредитов для грузинских фермеров по низкой ставке на сумму более 1 миллиарда лари. Цель программы – совершенствование производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств. Кредиты для грузинских фермеров станут доступнее >>С 2013 года было выдано до 80 тысяч кредитов на сумму 5 миллиардов лари. За годы реализации проекта в него был внесен ряд изменений, исходя из потребностей, существующих в отрасли. В августе 2022 года правительство утвердило изменения по нескольким подкомпонентам проекта. Так, в рамках "Льготного агрокредита на основные средства", за счет кредита появилась возможность финансирования расходов на приобретение саженцев ягод для размещения в теплице и горшков, если цель кредита заключается в создании теплицы для выращивания ягодных культур. Грузинские фермеры могут купить дрон и метеостанцию на агрокредит >>Государство финансирует фермеру кредит в течение четырех лет в размере 11% годовых. Сумма кредита – от 20 тысяч до 1,5 миллиона лари. В рамках подкомпонента проекта "Выращивание новых многолетних культур" у бенефициаров появилась возможность использовать сумму кредита для устройства защитных сеток в многолетних садах или для ремонта существующих. Также на сумму кредита стало возможным строительство вспомогательного здания. Для выращивания новых многолетних культур процент годового софинансирования составил 11%. Государство финансирует фермеру кредит в течение 66 месяцев (5,5 лет) в размере 11% годовых. Сумма кредита – от 20 тысяч лари до 1,5 миллиона лари. Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 160 миллионов лари >>В компоненте проекта "Льготный агролизинг", который служит развитию оборудования и предприятий, создающих дополнительную стоимость сельскохозяйственной продукции, появилась возможность приобрести в лизинг транспортное средство, интегрированное с нестационарными технологическими линиями. Процент годового софинансирования по компоненту субсидируемого агролизинга – 11%. Государство финансирует кредит фермеру на 36 месяцев в размере 11% годовых. Сумма кредита – от 20 тысяч лари до 1,5 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>В компоненте проекта "Льготный агролизинг", который служит развитию оборудования и предприятий, создающих дополнительную стоимость сельскохозяйственной продукции, появилась возможность приобрести в лизинг транспортное средство, интегрированное с нестационарными технологическими линиями. Процент годового софинансирования по компоненту субсидируемого агролизинга – 11%. Государство финансирует кредит фермеру на 36 месяцев в размере 11% годовых. Сумма кредита – от 20 тысяч лари до 1,5 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"