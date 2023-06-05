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https://sputnik-georgia.ru/20230605/kogda-saakashvili-vernut-v-tyurmu---otvet-glavy-minyusta-278300508.html
Когда Саакашвили вернут в тюрьму – ответ главы Минюста
Когда Саакашвили вернут в тюрьму – ответ главы Минюста
Осужденный экс-президент Грузии провел в тюрьме меньше полугода, все остальное время время он находится в медучреждениях 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T19:11+0400
2023-06-05T19:15+0400
грузия
новости
общество
михаил саакашвили
рати брегадзе
еспч
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили переведут из гражданской клиники "Вивамеди" обратно в тюрьму, как только появятся соответствующие медицинские условия, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Минюст находится на постоянной связи с медицинским персоналом клиники "Вивамеди", отметил он.Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Помилует ли президент Грузии Михаила Саакашвили?&gt;&gt;Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в ЕСПЧ. В конце мая ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Состояние СаакашвилиС мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться. В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса.Помилование Саакашвили будет аморальным шагом – Кобахидзе &gt;&gt; На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Однако немецкая лаборатория "Лимбах" опровергла версию отравления тяжелыми металлами.Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. Кампания на миллион провалилась: Саакашвили не отравлен – глава Минюста Грузии&gt;&gt;Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 2023 года. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. "Мы защищаем права каждого" – премьер Грузии о решении ЕСПЧ по делу Саакашвили&gt;&gt;Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, рати брегадзе, еспч, тбилисский городской суд
грузия, новости, общество, михаил саакашвили, рати брегадзе, еспч, тбилисский городской суд

Когда Саакашвили вернут в тюрьму – ответ главы Минюста

19:11 05.06.2023 (обновлено: 19:15 05.06.2023)
© photo: Sputnik / StringerСуд над Саакашвили. Сторонники ЕНД у здания тбилисского суда 29 декабря 2022 года
Суд над Саакашвили. Сторонники ЕНД у здания тбилисского суда 29 декабря 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 05.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Осужденный экс-президент Грузии провел в тюрьме меньше полугода, все остальное время время он находится в медучреждениях
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили переведут из гражданской клиники "Вивамеди" обратно в тюрьму, как только появятся соответствующие медицинские условия, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге.
С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".

"Перевод в пенитенциарное учреждение – не угроза, когда человек является осужденным заключенным. Его переведут, когда наступит соответствующее условие. То есть перевод – это не опасность в случае с заключенным", – заявил Брегадзе.

Минюст находится на постоянной связи с медицинским персоналом клиники "Вивамеди", отметил он.

"Мы, естественно, ежедневно узнаем о состоянии здоровья этого человека. Как я уже говорил, как только появятся соответствующие условия, я имею в виду медицинские условия, его переведут в соответствующее учреждение, как любого другого заключенного", – заявил Брегадзе.

Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения.
Помилует ли президент Грузии Михаила Саакашвили?>>
Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в ЕСПЧ. В конце мая ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.

Состояние Саакашвили

С мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди".
В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться.
В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса.
Помилование Саакашвили будет аморальным шагом – Кобахидзе >>
На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения.
Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Однако немецкая лаборатория "Лимбах" опровергла версию отравления тяжелыми металлами.
Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания.
Кампания на миллион провалилась: Саакашвили не отравлен – глава Минюста Грузии>>
Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 2023 года. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд.
О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.

Саакашвили – заключенный

Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
"Мы защищаем права каждого" – премьер Грузии о решении ЕСПЧ по делу Саакашвили>>
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
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