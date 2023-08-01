https://sputnik-georgia.ru/20230801/smailov-gruziya--nadezhnyy-partner-kazakhstana-na-yuzhnom-kavkaze-280728422.html

Смаилов: Грузия – надежный партнер Казахстана на Южном Кавказе

Смаилов: Грузия – надежный партнер Казахстана на Южном Кавказе

С начала года Грузия и Казахстан наторговали на 315,5 миллиона долларов 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T21:17+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Грузия является важным и надежным партнер Казахстана – растет двусторонняя торговля и укрепляется сотрудничество в целях развития Транскаспийского транспортного маршрута (Среднего коридора), заявил глава казахстанского правительства Алихан Смаилов на встрече со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Алматы. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Смаилов отметил, что достигнутые во время его встречи с Гарибашвили в июне договоренности дали дополнительный толчок развитию Среднего коридора."Особое внимание было уделено диджитализации, обеспечению стабильных тарифов транспортировки и вопросам создания единого логистического оператора вдоль коридора. Мы заинтересованы в росте транспортных связей в регионе и в постоянном улучшении транспортных условий. В этом плане мы, конечно, учитываем транзитный и транспортный потенциал Грузии", – заявил Смаилов.Из Китая в Казахстан – премьер Грузии обсудил в Алматы важность Среднего коридора>>Премьер Казахстана отметил важность сотрудничества как в сферах транспорта и транзита, так и двусторонней торговли Казахстана с Грузией. По его словам, в ходе его визита в Грузию в конце июня стороны договорились об увеличении товарооборота."Очень хорошо, что, согласно результатам за шесть месяцев, наша двусторонняя торговля выросла на 30%. В целях дальнейшего роста нашего торгового оборота, объема нашей торговли, я предлагаю воспользоваться возможностями нашей межправительственной комиссии", – сказал Смаилов.Перспективно для экономики Грузии – вице-премьер о сотрудничестве с Узбекистаном>>Он отметил, что в ходе визита в Грузию был обсужден целый спектр вопросов взаимодействия и была проведена работа над конкретными мерами по активизации этого взаимодействия. "Сейчас мы делаем активные шаги для реализации достигнутых соглашений", – сказал Смаилов на встрече с Гарибашвили в Казахстане. Премьер Казахстана отметил, что страны связывает тесное и длительное дружеское и многостороннее сотрудничество. По его словам, Казахстан готов продолжить многостороннюю работу для обеспечения динамичного развития партнерства с Грузией во всех сферах.Грузии нужны партнеры, а не хозяева – Каладзе>>Грузия и Казахстан сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан многие годы был одним из крупных инвесторов в Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. В июле исполнилось ровно 30 лет с установления дипломатических отношений между странами.В январе-июне 2023 года Грузия и Казахстан наторговали на 315,5 миллиона долларов. Из них экспорт из Грузии составил 300,6 миллиона, а импорт в Грузию – 14,9 миллиона долларов. Гарибашвили отправился в Казахстан с рабочим визитом. В грузинскую правительственную делегацию входят глава МИД Илья Дарчиашвили и министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Только что вылупившимся "экспертам" по Китаю не место в грузинской политике – Папуашвили>>На днях премьер-министр Грузии находился с рабочим визитом в Китае, где было объявлено о переходе отношений между странами на уровень стратегического партнерства.В ходе визита Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, а также принял участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду и выступил на китайско-грузинском бизнес-форуме. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, казахстан, алматы, ираклий гарибашвили, алихан смаилов