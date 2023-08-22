https://sputnik-georgia.ru/20230822/gruzinskaya-mechta-ne-primet-podgotovlennyy-natsdvizheniem-otchet-po-tragedii-v-shovi-281560333.html

Депутат: отчет "Нацдвижение" по Шови - попытка использовать трагедию в своих целях

Депутат: отчет "Нацдвижение" по Шови - попытка использовать трагедию в своих целях

Ни один представитель "Нацдвижения" не приехал на место трагедии и не видел последствия схода оползня собственными глазами 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T16:10+0400

2023-08-22T16:10+0400

2023-08-22T17:03+0400

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леван хабеишвили

единое национальное движение

национальное агентство окружающей среды

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Выводы, сделанные самой крупной оппозиционной партией Грузии "Единым национальным движением" по трагедии на высокогорном курорте Шови, при том дистанционно, говорят лишь об их попытке использовать случившееся в своих политических целях, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе. Ранее председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил, что проведенное его партией расследование по событиям в Шови, где 3 августа сошел гигантский оползень, выявило запоздалое реагирование и халатность конкретных высокопоставленных должностных лиц, что повлекло за собой гибель людей. В промежуточном расследовании представлена хронология событий с 3 по 15 августа. По его словам, оппозиционная партия пытается набрать очки за счет трагедии. "Национальное движение" пытается использовать каждую ситуацию, в том числе и столь большую трагедию, чтобы привнести в общество некоторую злость в отношении сильного премьер-министра, сильного правительства и власти, и породить вопросы. "Национальное движение" полностью утратило доверие общества", – сказал Миканадзе. По словам депутата, общество видит, какой объем работы проделали власти и результат всего этого "Единое национальное движение" увидит своими глазами ровно через год, на октябрьских выборах в парламент Грузии. Депутат упрекнул оппозиционеров в отсутствии на месте трагедии в Шови >>Как отметил Миканадзе, утверждения "Нацдвижения" о том, что реагирование властей было запоздалым, необоснованные. "Делается максимум. С первой минуты последовало реагирование со стороны государства и власти. Заявление о том, что реакция запоздала, необоснованно. Это попытка радикальной оппозиции использовать трагедию в своих политических целях", – сказал Микабадзе. По его словам, общество слышало заявления ряда квалифицированных, надежных экспертов, которые прямо и недвусмысленно заявили, что это трагедия, которую невозможно было предотвратить. Ранее "Единое национальное движение", а также партии "Лело для Грузии" и "Для народа" выступили с инициативой о создании временной парламентской комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, выявлению ответственных лиц и того, можно ли было ее избежать.Оппозиционеры с первого дня заявляли, что поисково-спасательная операция была неэффективной, так как вертолеты прибыли на место стихийного бедствия спустя три часа и не работали ночью.Власти же заявили, что максимально быстро среагировали и к поисково-спасательной операции было привлечено необходимое количество ресурсов: человеческих и технических.Касательно вертолетов, которые прибыли в Шови спустя три часа, глава МВД Вахтанг Гомелаури заявил, что время ушло на подготовку, а потом еще два часа пришлось кружить в небе, облетать облака, так как была плохая погода.Дроны эффективнее вертолетов – глава МВД Грузии о работе спасателей на курорте Шови>>Вертолеты погранполиции работали на месте стихийного бедствия в течение примерно двух часов, а потом покинули территорию, так как из-за сложного горного рельефа опасно работать даже с системой ночного видения. Всю ночь работали дроны с тепловизорами, которые, по словам Гомелаури, намного эффективнее вертолетов, когда речь идет о поисках живых и погибших.К этому времени в зоне стихийного бедствия обнаружены тела 29 человек и ведутся поиски еще четверых. В эпицентре стихийного бедствия - в Шови, уже обработана вся территория, поиски продолжаются в руслах рек Чанчахи и Риони.Наша цель - установить правду: партия экс-премьера Грузии о создании следственной комиссии >>В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение >>Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, леван хабеишвили, единое национальное движение, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови