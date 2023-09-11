https://sputnik-georgia.ru/20230911/v-parlamente-gruzii-zhdut-srazu-trekh-ministrov-na-buduschey-nedele-282168909.html

В парламенте Грузии ждут сразу трех министров на будущей неделе

В парламенте Грузии ждут сразу трех министров на будущей неделе

Каждый министр раз в год выступает перед депутатами с отчетом о проделанной работе 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T17:48+0400

2023-09-11T17:48+0400

2023-09-11T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Сразу три министра – министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури и глава Минэкономики, первый вице-премьер страны Леван Давиташвили – выступят перед депутатами в законодательном органе на будущей неделе. Как заявил на заседании бюро председатель парламента Шалва Папуашвили, главу Минкультуры заслушают в рамках министерского часа на пленарном заседании 20 сентября. Согласно регламенту парламента, каждый министр раз в год выступает перед законодательным органом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе. Что касается Гомелаури и Давиташвили, то слушания министров состоятся в формате интерпелляции 22 сентября. Гомелаури придется ответить на вопросы в связи с трагедией на горном курорте в Шови. Что касается Давиташвили, то его пригласили в связи с темой строительства глубоководного порта Анаклия. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика >>Интерпелляция – это формат, в рамках которого глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек. Прихода главы МВД в парламенте в формате интерпелляции требует крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение". Проведенное "Нацдвижением" расследование выявило запоздалое реагирование и халатность ряда чиновников в Шови, сказал ранее председатель партии Леван Хабеишвили. Оппозиция использует трагедию в Шови для разжигания поляризации – Кобахидзе>>Власти настаивают на том, что спрогнозировать это природное явление было невозможно, так как не было никаких предпосылок. Станция контроля уровня воды в реке Чанчахи, в которую впадает река Бубисцкали, не зафиксировала снижение уровня воды. Это опровергает версию о якобы скоплении воды у истока Бубисцкали в течение двух дней и образовании ледникового озера и о том, что на это никто не отреагировал. Единая система раннего предупреждения включает несколько компонентов, одним из которых является система мониторинга воды. Если система мониторинга воды не фиксирует понижение или повышение уровня воды, единая система раннего предупреждения не работает, пояснил ранее исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Причины оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Спрогнозировать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Некоторые эксперты утверждали, что оползнево-селевые процессы начались из-за прорыва ледникового озера. Озеро, по их словам, формировалось в течение нескольких дней, но этого никто не заметил, поэтому вовремя не произошла эвакуация и погибли люди. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Эксперты Национального агентства окружающей среды опровергли эту версию, так как уровень воды в реке Чанчахи, в которую впадает река Бубисцкали, по данным станции контроля, не понижался. После случившегося в Шови было возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии: "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Планы по порту Анаклия Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%, а остальное – частному партнеру, которого выберут исходя из квалификационных критериев и условий предложения. После того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы. Китай заинтересован в строительстве глубоководного порта в Анаклия – посол>>Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,2 миллиона долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Премьер Грузии рассказал китайским инвесторам о порте Анаклия>>Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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