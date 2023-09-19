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Власти Грузии не позволят использовать население в качестве пушечного мяса – Каладзе

Власти Грузии не позволят использовать население в качестве пушечного мяса – Каладзе

Всегда предпринимаются попытки внести напряженность и беспорядки в страну, заявил генсек правящей партии 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T17:05+0400

2023-09-19T17:05+0400

2023-09-19T17:05+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Нынешние власти Грузии неприемлемы для некоторых, так как они не проводят интересы какой-либо конкретной страны за счет интересов населения, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Накануне Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Отмечается, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Соответствующая служба располагает большей информацией и конкретикой по этому вопросу, однако, по словам Каладзе, многое и так ясно. По его словам, всегда предпринимаются попытки внести напряженность и беспорядки в страну. "Мы никому не позволим и не дадим возможности использовать население нашей страны в качестве пушечного мяса. Наша страна не продается! Об этом должны помнить все, кто бы ни находился внутри страны, за ее пределами и так далее", – заявил Каладзе журналистам. Украина стала убежищем преступников – реакция на заявление СГБ о госперевороте в Грузии >>По словам Каладзе, сегодня представители бывшей власти находятся там, где это решило население Грузии. "И если кто-то, и это касается как тех, кто находится внутри страны, так за ее пределами, посмеет дестабилизировать ситуацию в стране, организовывать массовые беспорядки и революции, государство отреагирует соответствующим образом", – заявил Каладзе. Расследование СГБ Грузии В Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота. Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии>>Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона". Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности>>Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыку "пророссийскости", создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ. Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. Депутат: Саакашвили – главная проблема в отношениях Грузии и Украины>>Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ. Поведение властей Украины в отношении Грузии выходит за все рамки – премьер>>Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов. В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отметают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, каха каладзе, сгб, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили, украина