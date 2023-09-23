https://sputnik-georgia.ru/20230923/zakon-o-deoligarkhizatsii-v-gruzii---glava-pralramenta-obratilsya-k-sovet-evropy-dlya-otsenki-282584239.html

Закон "О деолигархизации" в Грузии – глава парламента обратился к Совету Европы для оценки

Закон "О деолигархизации" в Грузии – глава парламента обратился к Совету Европы для оценки

Принятие закона "О деолигархизации" – одно из условий для получения Грузией статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 23.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-23T12:49+0400

2023-09-23T12:49+0400

2023-09-23T13:27+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обратился к председателю консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы, Венецианской комиссии, Клэр Бази-Малори с просьбой оценить законы, законопроекты и план действий по деолигархизации, принятые для выполнения 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.Деолигархизация – это пятая из 12 рекомендаций Евросоюза. На текущей неделе парламент Грузии в третьем чтении провалил закон "О деолигархизации", который основывается на т. н. персонализированном подходе. Как заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в связи с тем, что законопроект, принятый парламентом в двух чтениях, утратил свою практическую актуальность.Парламент Грузии окончательно "провалил" принятие закона "О деолигархизации">>На основании соглашения, достигнутого с ЕС, в Венецианскую комиссию направлен проект закона, рассмотренный парламентом Грузии на предмет выполнения 12 рекомендаций, а также план действий, подготовленный правительством Грузии для предотвращения чрезмерного влияния интересов в политической, экономической и общественной жизни Грузии, сказано в письме спикера.Глава парламента отметил роль Венецианской комисси и Европейской комиссии в процессе выполнения рекомендаций. Кроме того, Папуашвили заявил о важности визита вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля в Тбилиси в сентябре для дальнейших шагов, которые необходимо предпринять до принятия октябрьского решения Европейской комиссией."Двери ЕС открыты, но..." – Боррель обратился к Грузии>>В частности, на основании соглашения, достигнутого с ЕС, в Венецианскую комиссию направлены следующие документы: проект поправок к избирательному кодексу и регламенту парламента; закон о Специальной следственной службе; статьи закона о защите персональных данных, о службе защиты персональных данных; Антикоррупционное бюро закона о противодействии коррупции; проект поправок к органическому закону о судах общей юрисдикции; план действий по предотвращению чрезмерного влияния интересов в политической, экономической и социальной жизни Грузии.Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, в этом направлении был достигнут ограниченный прогресс. ЕК положительно оценила отказ властей от принятия проекта нового закона "О деолигархизации" и отметила, что необходимо придерживаться системного, а не персонализированного подхода.На пути к статусу кандидатаВ июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова."Грузинская мечта" приступила к работе сразу после того, как были озвучены условия получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Преодоление деолигархизации – правительство Грузии разработало план для рекомендации ЕС >>Для выполнения пункта о деолигархизации, по которому стране рекомендовано реализовать приверженность "деолигархизации", устранив чрезмерное влияние корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни, был скопирован украинский закон, который к тому времени уже получил одобрение Евросоюза, но пока не было заключения Венецианской комиссии."Потом выяснилось, что принятие этого закона нецелесообразно с точки зрения структур Евросоюза. И Венецианская комиссия рекомендует системный подход", – сказал ранее Кобахидзе.Венецианская комиссия, которая является консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы, рекомендовала Грузии не принимать этот закон, а Украине отложить реализацию принятого в 2021 году закона.Законопроект в деталяхВенецианская комиссия забраковала даже доработанный после ее первого заключения проект закона "О деолигархизации". В нем сказано, что "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев: участие в политической жизни; влияние на СМИ; размер его личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии.Деолигархизация – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №5>>Согласно законопроекту, олигархом гражданина может признать Антикоррупционное бюро после полноценного исследования. Но это решение можно обжаловать через суд, при этом в двух инстанциях.Олигархам, согласно законопроекту, предоставляется право финансировать партии, предвыборные кампании и акции протеста. Единственный запрет – участие в проектах масштабной приватизации.При этом первые лица государства и высокопоставленные должностные лица обязаны сообщать о контактах с олигархами, но суть разговора может быть оглашена лишь с одобрения олигарха, говорится в доработанном законопроекте."50/50" – Кобахидзе оценил шансы Грузии на предоставление статуса кандидата ЕС>>Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Руководство заявило, что больше нет необходимости принимать отдельный закон о деолигархизации, а законодательный орган больше не будет принимать аналогичный закон, поскольку этот запрос Евросоюза был удален.Кроме того, в "Грузинской мечте" отметили, что проект плана действий по деолигархизации будет направлен в Венецианскую комиссию до конца недели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, венецианская комиссия, еврокомиссия, жозеп боррель, грузия - евросоюз, евросоюз