https://sputnik-georgia.ru/20231230/ivanishvili-oshibka-gruzinskoy-mechty-mozhet-dorogo-oboytis-gruzii-285346455.html
Иванишвили: ошибка "Грузинской мечты" может дорого обойтись Грузии
Иванишвили: ошибка "Грузинской мечты" может дорого обойтись Грузии
Национальные цели Грузии можно будет считать выполненными после того, как удастся защитить национальную идентичность и восстановить территориальную... 30.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-30T21:26+0400
2023-12-30T21:26+0400
2023-12-30T21:44+0400
грузия
политика
новости
бидзина иванишвили
михаил саакашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Даже небольшая ошибка правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" может очень дорого обойтись стране в современной геополитической ситуации, заявил вернувшийся в политику основатель партии Бидзина Иванишвили. В субботу, 30 декабря, съезд "Грузинской мечты" избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. Он подчеркнул, что Грузия должна руководствоваться национальными интересами. "Национальные цели Грузии можно будет считать по существу выполненными только после того, как мы полностью защитим национальную идентичность, полностью восстановим суверенитет государства, объединим страну и выполним внешнеполитические задачи. Главной внешнеполитической задачей Грузии сегодня является интеграция в Евросоюз", – сказал Иванишвили. Сдерживание "Мечты" от соблазнов – Иванишвили назвал причину возвращения в политику>>Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть советником в партии и выполнять роль центра тяжести. О беспрецедентно высоком рейтинге "Грузинской мечты" после 2012 года на днях заявил сам Кобахидзе. По его словам, рейтинг вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза. Иванишвили сыграет большую роль в победе "Грузинской мечты" на выборах – Гарибашвили>>Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Иванишвили: ошибка "Грузинской мечты" может дорого обойтись Грузии
21:26 30.12.2023 (обновлено: 21:44 30.12.2023)
Национальные цели Грузии можно будет считать выполненными после того, как удастся защитить национальную идентичность и восстановить территориальную целостность, сказал Иванишвили
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Даже небольшая ошибка правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" может очень дорого обойтись стране в современной геополитической ситуации, заявил вернувшийся в политику основатель партии Бидзина Иванишвили.
В субботу, 30 декабря, съезд "Грузинской мечты" избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода.
"Сегодня Грузия сталкивается со сложными вызовами. Геополитическая ситуация вокруг нашей страны усложнилась, а вызовы возросли. Соответственно, стало сложно выполнять задачи, стоящие перед страной. В таких условиях даже небольшая ошибка со стороны правительства в лице правящей партии может стоить стране очень дорого", – сказал Иванившили.
Он подчеркнул, что Грузия должна руководствоваться национальными интересами.
"Национальные цели Грузии можно будет считать по существу выполненными только после того, как мы полностью защитим национальную идентичность, полностью восстановим суверенитет государства, объединим страну и выполним внешнеполитические задачи. Главной внешнеполитической задачей Грузии сегодня является интеграция в Евросоюз", – сказал Иванишвили.
Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть советником в партии и выполнять роль центра тяжести.
О беспрецедентно высоком рейтинге "Грузинской мечты" после 2012 года на днях заявил сам Кобахидзе. По его словам, рейтинг вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза.
Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.
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