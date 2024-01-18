https://sputnik-georgia.ru/20240118/gruziya-verna-idee-razvitiya-srednego-koridora--premer-ministr-285732944.html
Грузия верна идее развития Среднего коридора – премьер-министр
Грузия верна идее развития Среднего коридора – премьер-министр
Для Грузии очень важен интерес Китая к альтернативным маршрутам 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T18:41+0400
2024-01-18T18:41+0400
2024-01-18T18:43+0400
новости
грузия
экономика
китай
давос
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузия имеет очень важное геополитическое положение и будет до конца верна идее развития т. н. Среднего коридора, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках Давосского экономического форума – "Новый рассвет Евразии?" Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день Средний коридор является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Как отметил премьер, для Грузии очень важен интерес Китая к альтернативным маршрутам. "В прошлом году у меня был очень успешный визит в Китай. Я встретился с председателем Си Цзиньпином, и мы решили вывести наше партнерство на стратегический уровень. Китай выразил свою заинтересованность несколько месяцев назад. Президент выразил интерес к Среднему коридору, и я считаю, что это придаст дополнительный импульс и заряд развитию этой идеи", – сказал Гарибашвили. По словам премьера, у властей Грузии, Казахстана и Азербайджана есть четкий план развития Среднего коридора, а два года назад страны подписали очень важную дорожную карту. Власти Грузии сделают все, чтобы стать связующим звеном между Европой и Азией – глава МИД >>"Мы знаем, что нужно делать – расширение портовой инфраструктуры, развитие производительности, модернизация железных дорог, развитие аэропортов и дорожной инфраструктуры", – заявил премьер. Как отметил премьер, в 2024 году планируется начать строительство глубоководного порта Анаклия на побережье Черного моря, а также модернизировать железную дорогу. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. Средний коридор без фактора Китая нереален – депутат парламента Грузии >>В феврале 2023 года был объявлен конкурс по отбору частного партнера, и уже в июне были получены заявки от четырех компаний. В следующий этап прошли две компании, которые удовлетворяли квалификационным требованиям – швейцарско-люксенбургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Кандидатам был предоставлен срок до 19 февраля 2024 года для подачи своих предложений По его словам, также планируется построить новый международный аэропорт в Вазиани, при помощи которого Грузия будет позиционировать себя как региональный авиационный хаб. У нас есть полный потенциал стать региональным авиационным хабом, подчеркнул премьер. По словам премьера, все инфраструктурные проекты, такие как строительство автомобильных дорог, скоростной автомагистрали Восток-Запад, будут завершены в этом году, а другие важные проекты завершатся через два года. Премьер Грузии выразил решительную поддержку принципу единого Китая>>Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км. Экономический форум в ДавосеВсемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. С 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей. В 2021 году встреча ВЭФ прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Форум 2022 года был перенесен с января на май также из-за пандемии. Новые планы и перспективы: премьер Грузии начал проводить встречи в Давосе >>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили участвует в работе 54-го по счету ежегодного Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском городе в Давосе. В 2024 году Всемирный экономический форум проходит с 15-19 января. Его тема: "Восстановление доверия". Запланированы встречи премьера Грузии с коллегами из разных стран, а также с представителями бизнеса и финансовых институтов. В рамках Всемирного экономического форума глава правительства также примет участие в нескольких панельных дискуссиях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, китай, давос, ираклий гарибашвили
новости, грузия, экономика, китай, давос, ираклий гарибашвили
Грузия верна идее развития Среднего коридора – премьер-министр
18:41 18.01.2024 (обновлено: 18:43 18.01.2024)
Для Грузии очень важен интерес Китая к альтернативным маршрутам
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузия имеет очень важное геополитическое положение и будет до конца верна идее развития т. н. Среднего коридора, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках Давосского экономического форума – "Новый рассвет Евразии?"
Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день Средний коридор является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией.
"Конечно, Грузия имеет очень важное геополитическое положение и мы до конца верны идее развития т. н. Среднего коридора, который стал очень интересным и привлекательным альтернативным маршрутом", – сказал Гарибашвили.
Как отметил премьер, для Грузии очень важен интерес Китая к альтернативным маршрутам.
"В прошлом году у меня был очень успешный визит в Китай. Я встретился с председателем Си Цзиньпином, и мы решили вывести наше партнерство на стратегический уровень. Китай выразил свою заинтересованность несколько месяцев назад. Президент выразил интерес к Среднему коридору, и я считаю, что это придаст дополнительный импульс и заряд развитию этой идеи", – сказал Гарибашвили.
По словам премьера, у властей Грузии, Казахстана и Азербайджана есть четкий план развития Среднего коридора, а два года назад страны подписали очень важную дорожную карту.
"Мы знаем, что нужно делать – расширение портовой инфраструктуры, развитие производительности, модернизация железных дорог, развитие аэропортов и дорожной инфраструктуры", – заявил премьер.
Как отметил премьер, в 2024 году планируется начать строительство глубоководного порта Анаклия на побережье Черного моря, а также модернизировать железную дорогу.
Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств.
В феврале 2023 года был объявлен конкурс по отбору частного партнера, и уже в июне были получены заявки от четырех компаний. В следующий этап прошли две компании, которые удовлетворяли квалификационным требованиям – швейцарско-люксенбургская компания и китайско-сингапурский консорциум.
Кандидатам был предоставлен срок до 19 февраля 2024 года для подачи своих предложений
"Мы будем держать вас в курсе этих очень важных проектов. В этом году мы хотим начать строительство нового глубоководного порта в Анаклия на Черноморском побережье Грузии. Также железная дорога модернизируется и будет завершена в этом году. Его мощность в Грузии увеличится вдвое и превысит 48 миллионов тонн", – заявил Гарибашвили.
По его словам, также планируется построить новый международный аэропорт в Вазиани, при помощи которого Грузия будет позиционировать себя как региональный авиационный хаб.
У нас есть полный потенциал стать региональным авиационным хабом, подчеркнул премьер.
По словам премьера, все инфраструктурные проекты, такие как строительство автомобильных дорог, скоростной автомагистрали Восток-Запад, будут завершены в этом году, а другие важные проекты завершатся через два года.
Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.
Экономический форум в Давосе
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.
С 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей. В 2021 году встреча ВЭФ прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Форум 2022 года был перенесен с января на май также из-за пандемии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили участвует в работе 54-го по счету ежегодного Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском городе в Давосе.
В 2024 году Всемирный экономический форум проходит с 15-19 января. Его тема: "Восстановление доверия". Запланированы встречи премьера Грузии с коллегами из разных стран, а также с представителями бизнеса и финансовых институтов. В рамках Всемирного экономического форума глава правительства также примет участие в нескольких панельных дискуссиях.