https://sputnik-georgia.ru/20240118/preodolet-globalnye-vyzovy-bez-kitaya-ne-poluchitsya--mnenie-vitse-premera-gruzii-285735956.html

Преодолеть глобальные вызовы без Китая не получится – мнение вице-премьера Грузии

Преодолеть глобальные вызовы без Китая не получится – мнение вице-премьера Грузии

После пандемии это первый Давосский форум, в котором участвует очень большое представительство Китая, считает вице-премьер 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T22:14+0400

2024-01-18T22:14+0400

2024-01-18T22:32+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Миру необходимо больше сотрудничества для преодоления глобальных вызовов, и без Китая добиться этого не выйдет, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, говоря об основных тенденциях Всемирного экономического форума в Давосе. В 2024 году Всемирный экономический форум проходит 15-19 января. Его тема: "Восстановление доверия". Грузинскую делегацию возглавляет премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который проводит встречи с коллегами из разных стран, а также с представителями бизнеса и финансовых институтов. В рамках форума глава правительства также принимает участие в нескольких панельных дискуссиях. По мнению Давиташвили, форум является ведущей площадкой, где встречаются деловые и политические лидеры в начале года и где, по сути, оценивается состояние текущей ситуации в мире. Кроме того, форум играет очень важную роль в определении международной повестки дня. "Это не платформа для принятия решений, но это очень важная платформа, где пересекаются тенденции. Одна из таких тенденций заключается в том, что сегодня в форуме участвует лидер второй и одной из ведущих экономик мира – Китай", – сказал он. Важность развития Среднего коридора – вице-премьер Грузии о главной теме форума в Давосе >>Вице-премьер ответил, что после пандемии это первый Давосский форум, в котором участвует очень большое представительство Китая. Кроме того, как отметил Давиташвили, наряду с вызовами, в мире существует много возможностей, использовать их страны могут только посредством сотрудничества, и Грузия является частью этой тенденции. По его словам, ситуацию правильно оценили власти Грузии, когда заговорили об очень перспективном экономическом сотрудничестве с Китаем. Давиташвили подчеркнул, что Китай является стратегическим партнером Грузии, и между странами продолжается диалог по реализации очень важных стратегических проектов, где китайский бизнес может сыграть важную роль и это очень перспективно для экономики Грузии. Власти Грузии сделают все, чтобы стать связующим звеном между Европой и Азией – глава МИД >>"Западный мир это тоже видит. Сегодня ведущие деловые и политические лидеры говорят о том, что сотрудничество с Китаем имеет большие возможности. Вызовы можно преодолеть только посредством сотрудничества – такова сегодня главная тема Давоса", – заключил он. Отношения Грузии с Китаем Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Китай входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот между странами в январе-ноябре 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, на 9,5% меньше по сравнению с отчетным периодом 2022 года. За 11 месяцев 2023 года экспорт из Грузии в Китай снизился на 57,1% и составил 283,4 миллиона долларов. Импорт из Китая в Грузию вырос на 21,4% и составил более 1,2 миллиарда долларов. Средний коридор без фактора Китая нереален – депутат парламента Грузии >>Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, за три квартала 2023 года число визитов граждан Китая в Грузию составило 33 014, это более чем в шесть раз больше (+526%), чем в январе-сентябре 2022 года, и на 5,4% меньше, чем в течении трех кварталов 2019 года, периода до пандемии COVID-19. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между странами было сделано во время рабочего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай. Премьер Грузии выразил решительную поддержку принципу единого Китая>>Власти Грузии назвали это историческим решением на благо обеих стран и отметили, что рассчитывают на внушительный рост китайских инвестиций. Оппозиционеры в свою очередь увидели в установлении стратегического партнерства с Китаем риски для отношений Грузии с Западом. Они призвали власти выстраивать отношения с Китаем с осторожностью – развивать экономические связи, но ни в коем случае не сближаться политически. Власти страны настаивают на том, что прозападный внешнеполитический курс Грузии является неизменным и при этом Грузии есть что предложить Западу. К примеру, то, что страна является частью Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), который стал особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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