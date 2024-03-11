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"Дальше – лучше", или Что ждет туризм в Грузии

"Дальше – лучше", или Что ждет туризм в Грузии

Sputnik Грузия

Туристический сектор для экономики Грузии имеет очень большое значение, так как является одним из главных источников доходов для страны. Его доля в экономике в... 11.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-11T17:59+0400

2024-03-11T17:59+0400

2024-03-11T18:10+0400

туризм

экономика

грузия

китай

европа

ираклий кобахидзе

леван давиташвили

аналитика

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Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – $4,5 млрд. Доходы Грузии от международных путешественников за 2023 год составили $4,1 млрд долларов, на 17,3% больше, чем в 2022 году ($3,5 млрд). Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года ($3,3 млрд). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Наибольшую сумму в 2023 году потратили визитеры из России – $938,4 млн, на 4,7% больше, чем в 2022 году. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Как грузинскому туризму удалось увеличить доходы, и возможно ли превзойти рекордные показатели в 2024 году, выяснил Sputnik Грузия. Роль туризма По мнению эксперта по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе, к туризму привязаны не менее 14 других отраслей экономики, в том числе сельское хозяйство, транспорт и строительство. По словам Арчвадзе, понимая всю важность развития сектора, правительство максимально старается поддержать туристический сектор и сделать так, чтобы визитеры страны оставались в Грузии как можно дольше и имели желание тратить как можно больше. "Каждый иностранный визитер в Грузии в среднем в сутки тратит около 140 долларов. И чем дольше он будет находиться в Грузии, тем больше он будет тратить. Можно наращивать предоставление таких услуг, которые заинтересуют посетителей и заставят их, в хорошем понимании этого слова, подольше задержаться в Грузии", – сказал Арчвадзе. Кроме того, по его словам, акцент следует делать не только на росте числа визитеров, но и на качестве услуг, чтобы те самые посетители Грузии имели желание еще не раз ее посетить или порекомендовать знакомым. Вместе с тем, чтобы о Грузии узнало как можно больше иностранцев, страна запланировала ряд важных мероприятий. К примеру, Всемирный день туризма в 2024 году отметят в Грузии. Страна примет ведущих лидеров туристического и авиационного секторов и снова окажется в эпицентре международного сообщества и средств массовой информации. Кроме того, в Грузии пройдет важный международный форум делового туризма MND 2024, в котором примут участие представители ведущих организаций Европы, работающих в сфере делового туризма. Также в этом году совместно с ЕС и странами Персидского залива запланированы комплексные мероприятия, направленные на новые целевые рынки, такие как Китай, США, Индия и другие. Власти ожидают, что эти мероприятия повысят популярность Грузии и существенно поспособствуют дальнейшему развитию туристической отрасли в стране. Меры правительства Власти Грузии в 2024 году планируют выделить из государственного бюджета 236 млн лари на развитие туризма в стране. Большая их часть (191 млн лари) пойдет на развитие туристической инфраструктуры в рамках новой пятилетней программы. В частности, средства направят на обновление курортных и туристических районов Грузии – Боржоми, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Батуми, Местиа, Мцхета, Зугдиди и Казбеги. Кроме того, в рамках развития туристической инфраструктуры в этом году планируется завершить строительство двух новых канатных дорог на горнолыжном курорте Гудаури.Грузия будет зарабатывать на туристах еще больше – прогнозы премьера >> Власти также планируют потратить деньги на создание новых туристических пространств и финансирование туристических мероприятий. Также министерство экономики в ближайшее время планирует предложить бизнесу план технико-экономического развития 20 курортных зон. Правительство Грузии с 2019 года ведет работу над системным развитием курортов для привлечения большего числа визитеров и развития регионов. Как заявил глава ведомства Леван Давиташвили, международные исследовательские организации с высокой репутацией изучили 60 бальнеологических, климатических, горных, озерных, морских курортов и туристически привлекательных мест. Кроме того, власти Грузии начинают работу по разработке законодательства, регулирующего курортную индустрию. Прогнозы Между тем и правительство, и эксперты возлагают на туризм в 2024 году большие надежды. Как на днях заявил премьер Ираклий Кобахидзе, рекорд 2023 года по объему доходов туризма будет побит. Для обоснования таких прогнозов существуют и весомые предпосылки. По информации премьера, запланирован ряд важных проектов по улучшению туристско-логистического потенциала Грузии. В первую очередь планируется развитие проекта Тбилисского международного аэропорта, который будет транзитно-логистическим центром с пассажирским и грузовым терминалами высокого уровня. Также важная роль отводится продвижению межрегиональных перевозок. Для этого правительство продолжит стимулировать внутренние рейсы, строительство и развитие внутренних аэропортов. В частности, в этом году запланировано строительство и полная модернизация аэропорта Телави (регион Кахети), проектирование и строительство нового терминала аэропорта Местиа (регион Сванети), а также планируется завершить разработку генерального плана развития аэропорта Кутаиси (регион Имерети) и начать соответствующие инфраструктурные работы. Грузия потеряла 1,5 млн туристов из-за закрытия сухопутной границы с Азербайджаном >>"Это важные проекты, которые будут способствовать развитию туризма в стране и экономическому прогрессу нашей страны в целом", – сказал Кобахидзе. По словам эксперта в сфере туризма Нико Кварацхелия, расширение аэропортов страны позволит принимать больше туристов. "2024 год однозначно будет намного лучше для туризма, чем 2023-й. В этом большую роль сыграет Кутаисский аэропорт, в котором оперируют низкобюджетные авиакомпании. Аэропорт расширяется. Все три аэропорта Грузии принимают в 10 раз меньше пассажиров, чем пражский аэропорт. Это значит, что мы не в состоянии принимать больше туристов. У нас нет других видов транспорта: на поезде и теплоходе из Европы не приедешь, на сухопутном – тоже далеко. Когда мы расширим аэропорты, тогда они смогут принимать больше туристов", – сказал Кварацхелия. Кроме того, Грузия в текущем году ожидает роста числа туристов из Китая, являющихся, по словам глав Национальной администрации туризма Майи Омадзе, лидерами по тратам. С 12 сентября 2023 года Тбилиси ввел безвизовый режим для граждан Китая – теперь они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Уже 26 февраля 2024 года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что аналогичный режим для грузинских граждан ввели и китайские власти. Доходы Грузии от туризма в 2023 стали рекордными – Квривишвили >>"Китайские туристы – очень желанные туристы для всего мира. Для них характерны длительные поездки, они тратят довольно много денег. Мы думаем, что китайский турист будет для нас очень желанным. В 2023 году Грузию посетили до 50 тысяч китайцев", – заявила Омиадзе. Сосо Арчвадзе также считает, что у Грузии есть все возможности для того, чтобы заинтересовать туристов из КНР. Отношение к Сталину в Грузии неоднозначное: часть граждан страны гордятся своим соотечественником, другие говорят о его ответственности за жизни миллионов пострадавших в его правление людей. "Надо разделить идеологию от коммерческой выгоды и строить бизнес в отношении максимальной прибыльности. Конечно, в условиях соблюдения закона и Конституции нашей страны", – сказал Арчвадзе. Также Арчвадзе не исключает роста числа туристов из России на фоне беспрецедентного количества санкций стран Запада в отношении РФ. Новый рекорд для Грузии – доходы от туризма превысили 4 миллиарда долларов за год >>"Многие россияне будут предпочитать посещать Грузию, потому что для них ряд западных стран закрыт. С одной стороны, это создает условия для наращивания турпотока из России, с другой – правительство РФ приняло ряд конкретных мер по наращиванию туристических зон на своей территории, чтобы россияне свое время отдыха и каникул проводили на родине. У них много замечательных мест и на Дальнем Востоке, и на Камчатке, и так далее. Так что тут есть противоположные процессы", – сказал он. В целом эксперт ожидает, что объем предоставленных услуг и объем добавленной стоимости в туризме будет возрастать в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, экономика, грузия, китай, европа, ираклий кобахидзе, леван давиташвили, аналитика