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"Дальше – лучше", или Что ждет туризм в Грузии
"Дальше – лучше", или Что ждет туризм в Грузии
Sputnik Грузия
Туристический сектор для экономики Грузии имеет очень большое значение, так как является одним из главных источников доходов для страны. Его доля в экономике в... 11.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-11T17:59+0400
2024-03-11T17:59+0400
2024-03-11T18:10+0400
туризм
экономика
грузия
китай
европа
ираклий кобахидзе
леван давиташвили
аналитика
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Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – $4,5 млрд. Доходы Грузии от международных путешественников за 2023 год составили $4,1 млрд долларов, на 17,3% больше, чем в 2022 году ($3,5 млрд). Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года ($3,3 млрд). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Наибольшую сумму в 2023 году потратили визитеры из России – $938,4 млн, на 4,7% больше, чем в 2022 году. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Как грузинскому туризму удалось увеличить доходы, и возможно ли превзойти рекордные показатели в 2024 году, выяснил Sputnik Грузия. Роль туризма По мнению эксперта по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе, к туризму привязаны не менее 14 других отраслей экономики, в том числе сельское хозяйство, транспорт и строительство. По словам Арчвадзе, понимая всю важность развития сектора, правительство максимально старается поддержать туристический сектор и сделать так, чтобы визитеры страны оставались в Грузии как можно дольше и имели желание тратить как можно больше. "Каждый иностранный визитер в Грузии в среднем в сутки тратит около 140 долларов. И чем дольше он будет находиться в Грузии, тем больше он будет тратить. Можно наращивать предоставление таких услуг, которые заинтересуют посетителей и заставят их, в хорошем понимании этого слова, подольше задержаться в Грузии", – сказал Арчвадзе. Кроме того, по его словам, акцент следует делать не только на росте числа визитеров, но и на качестве услуг, чтобы те самые посетители Грузии имели желание еще не раз ее посетить или порекомендовать знакомым. Вместе с тем, чтобы о Грузии узнало как можно больше иностранцев, страна запланировала ряд важных мероприятий. К примеру, Всемирный день туризма в 2024 году отметят в Грузии. Страна примет ведущих лидеров туристического и авиационного секторов и снова окажется в эпицентре международного сообщества и средств массовой информации. Кроме того, в Грузии пройдет важный международный форум делового туризма MND 2024, в котором примут участие представители ведущих организаций Европы, работающих в сфере делового туризма. Также в этом году совместно с ЕС и странами Персидского залива запланированы комплексные мероприятия, направленные на новые целевые рынки, такие как Китай, США, Индия и другие. Власти ожидают, что эти мероприятия повысят популярность Грузии и существенно поспособствуют дальнейшему развитию туристической отрасли в стране. Меры правительства Власти Грузии в 2024 году планируют выделить из государственного бюджета 236 млн лари на развитие туризма в стране. Большая их часть (191 млн лари) пойдет на развитие туристической инфраструктуры в рамках новой пятилетней программы. В частности, средства направят на обновление курортных и туристических районов Грузии – Боржоми, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Батуми, Местиа, Мцхета, Зугдиди и Казбеги. Кроме того, в рамках развития туристической инфраструктуры в этом году планируется завершить строительство двух новых канатных дорог на горнолыжном курорте Гудаури.Грузия будет зарабатывать на туристах еще больше – прогнозы премьера >> Власти также планируют потратить деньги на создание новых туристических пространств и финансирование туристических мероприятий. Также министерство экономики в ближайшее время планирует предложить бизнесу план технико-экономического развития 20 курортных зон. Правительство Грузии с 2019 года ведет работу над системным развитием курортов для привлечения большего числа визитеров и развития регионов. Как заявил глава ведомства Леван Давиташвили, международные исследовательские организации с высокой репутацией изучили 60 бальнеологических, климатических, горных, озерных, морских курортов и туристически привлекательных мест. Кроме того, власти Грузии начинают работу по разработке законодательства, регулирующего курортную индустрию. Прогнозы Между тем и правительство, и эксперты возлагают на туризм в 2024 году большие надежды. Как на днях заявил премьер Ираклий Кобахидзе, рекорд 2023 года по объему доходов туризма будет побит. Для обоснования таких прогнозов существуют и весомые предпосылки. По информации премьера, запланирован ряд важных проектов по улучшению туристско-логистического потенциала Грузии. В первую очередь планируется развитие проекта Тбилисского международного аэропорта, который будет транзитно-логистическим центром с пассажирским и грузовым терминалами высокого уровня. Также важная роль отводится продвижению межрегиональных перевозок. Для этого правительство продолжит стимулировать внутренние рейсы, строительство и развитие внутренних аэропортов. В частности, в этом году запланировано строительство и полная модернизация аэропорта Телави (регион Кахети), проектирование и строительство нового терминала аэропорта Местиа (регион Сванети), а также планируется завершить разработку генерального плана развития аэропорта Кутаиси (регион Имерети) и начать соответствующие инфраструктурные работы. Грузия потеряла 1,5 млн туристов из-за закрытия сухопутной границы с Азербайджаном >>"Это важные проекты, которые будут способствовать развитию туризма в стране и экономическому прогрессу нашей страны в целом", – сказал Кобахидзе. По словам эксперта в сфере туризма Нико Кварацхелия, расширение аэропортов страны позволит принимать больше туристов. "2024 год однозначно будет намного лучше для туризма, чем 2023-й. В этом большую роль сыграет Кутаисский аэропорт, в котором оперируют низкобюджетные авиакомпании. Аэропорт расширяется. Все три аэропорта Грузии принимают в 10 раз меньше пассажиров, чем пражский аэропорт. Это значит, что мы не в состоянии принимать больше туристов. У нас нет других видов транспорта: на поезде и теплоходе из Европы не приедешь, на сухопутном – тоже далеко. Когда мы расширим аэропорты, тогда они смогут принимать больше туристов", – сказал Кварацхелия. Кроме того, Грузия в текущем году ожидает роста числа туристов из Китая, являющихся, по словам глав Национальной администрации туризма Майи Омадзе, лидерами по тратам. С 12 сентября 2023 года Тбилиси ввел безвизовый режим для граждан Китая – теперь они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Уже 26 февраля 2024 года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что аналогичный режим для грузинских граждан ввели и китайские власти. Доходы Грузии от туризма в 2023 стали рекордными – Квривишвили >>"Китайские туристы – очень желанные туристы для всего мира. Для них характерны длительные поездки, они тратят довольно много денег. Мы думаем, что китайский турист будет для нас очень желанным. В 2023 году Грузию посетили до 50 тысяч китайцев", – заявила Омиадзе. Сосо Арчвадзе также считает, что у Грузии есть все возможности для того, чтобы заинтересовать туристов из КНР. Отношение к Сталину в Грузии неоднозначное: часть граждан страны гордятся своим соотечественником, другие говорят о его ответственности за жизни миллионов пострадавших в его правление людей. "Надо разделить идеологию от коммерческой выгоды и строить бизнес в отношении максимальной прибыльности. Конечно, в условиях соблюдения закона и Конституции нашей страны", – сказал Арчвадзе. Также Арчвадзе не исключает роста числа туристов из России на фоне беспрецедентного количества санкций стран Запада в отношении РФ. Новый рекорд для Грузии – доходы от туризма превысили 4 миллиарда долларов за год >>"Многие россияне будут предпочитать посещать Грузию, потому что для них ряд западных стран закрыт. С одной стороны, это создает условия для наращивания турпотока из России, с другой – правительство РФ приняло ряд конкретных мер по наращиванию туристических зон на своей территории, чтобы россияне свое время отдыха и каникул проводили на родине. У них много замечательных мест и на Дальнем Востоке, и на Камчатке, и так далее. Так что тут есть противоположные процессы", – сказал он. В целом эксперт ожидает, что объем предоставленных услуг и объем добавленной стоимости в туризме будет возрастать в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, экономика, грузия, китай, европа, ираклий кобахидзе, леван давиташвили, аналитика
туризм, экономика, грузия, китай, европа, ираклий кобахидзе, леван давиташвили, аналитика
"Дальше – лучше", или Что ждет туризм в Грузии
17:59 11.03.2024 (обновлено: 18:10 11.03.2024)
Туристический сектор для экономики Грузии имеет очень большое значение, так как является одним из главных источников доходов для страны. Его доля в экономике в 2023 году составила примерно 13,5%
Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – $4,5 млрд.
Доходы Грузии от международных путешественников за 2023 год составили $4,1 млрд долларов, на 17,3% больше, чем в 2022 году ($3,5 млрд). Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года ($3,3 млрд).
Наибольшую сумму в 2023 году потратили визитеры из России – $938,4 млн, на 4,7% больше, чем в 2022 году.
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров.
Как грузинскому туризму удалось увеличить доходы, и возможно ли превзойти рекордные показатели в 2024 году, выяснил Sputnik Грузия.
По мнению эксперта по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе, к туризму привязаны не менее 14 других отраслей экономики, в том числе сельское хозяйство, транспорт и строительство.
"Не менее 14 отраслей экономики прямо или косвенно связаны с развитием туризма. Это означает, что рост или падение туризма отражается на состоянии динамики многих других отраслей, и в целом экономики", – пояснил эксперт.
По словам Арчвадзе, понимая всю важность развития сектора, правительство максимально старается поддержать туристический сектор и сделать так, чтобы визитеры страны оставались в Грузии как можно дольше и имели желание тратить как можно больше.
"Каждый иностранный визитер в Грузии в среднем в сутки тратит около 140 долларов. И чем дольше он будет находиться в Грузии, тем больше он будет тратить. Можно наращивать предоставление таких услуг, которые заинтересуют посетителей и заставят их, в хорошем понимании этого слова, подольше задержаться в Грузии", – сказал Арчвадзе.
Сколько потратили туристы в Грузии в 2023 году
Страны
Траты, млн долларов
Рост, %
Россия
938,4
4,7
Турция
631,0
58,0
Евросоюз
549,6
64,9
Израиль
308,1
13,9
Украина
183,5
-33,0
Кроме того, по его словам, акцент следует делать не только на росте числа визитеров, но и на качестве услуг, чтобы те самые посетители Грузии имели желание еще не раз ее посетить или порекомендовать знакомым.
Вместе с тем, чтобы о Грузии узнало как можно больше иностранцев, страна запланировала ряд важных мероприятий. К примеру, Всемирный день туризма в 2024 году отметят в Грузии. Страна примет ведущих лидеров туристического и авиационного секторов и снова окажется в эпицентре международного сообщества и средств массовой информации.
Расходы иностранцев в Грузии в 2023 году
Вид расходов
Расходы, млн лари
Доля в расходах, %
Размещение
4 712,9
36,4
Покупки
1 026,0
23,4
Еда и напитки
2 797,5
21,6
Развлечения
1 300,9
10,0
Местный транспорт
943,4
7,3
Другое
163,7
1,3
Кроме того, в Грузии пройдет важный международный форум делового туризма MND 2024, в котором примут участие представители ведущих организаций Европы, работающих в сфере делового туризма.
Также в этом году совместно с ЕС и странами Персидского залива запланированы комплексные мероприятия, направленные на новые целевые рынки, такие как Китай, США, Индия и другие.
Власти ожидают, что эти мероприятия повысят популярность Грузии и существенно поспособствуют дальнейшему развитию туристической отрасли в стране.
Власти Грузии в 2024 году планируют выделить из государственного бюджета 236 млн лари на развитие туризма в стране.
Большая их часть (191 млн лари) пойдет на развитие туристической инфраструктуры в рамках новой пятилетней программы. В частности, средства направят на обновление курортных и туристических районов Грузии – Боржоми, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Батуми, Местиа, Мцхета, Зугдиди и Казбеги.
Кроме того, в рамках развития туристической инфраструктуры в этом году планируется завершить строительство двух новых канатных дорог на горнолыжном курорте Гудаури.
Власти также планируют потратить деньги на создание новых туристических пространств и финансирование туристических мероприятий.
Также министерство экономики в ближайшее время планирует предложить бизнесу план технико-экономического развития 20 курортных зон. Правительство Грузии с 2019 года ведет работу над системным развитием курортов для привлечения большего числа визитеров и развития регионов.
Как заявил глава ведомства Леван Давиташвили, международные исследовательские организации с высокой репутацией изучили 60 бальнеологических, климатических, горных, озерных, морских курортов и туристически привлекательных мест.
"В ближайшее время мы представим исследование о технически-экономической целесообразности 20 курортов и курортных зон с высоким потенциалом бизнесу для привлечения инвестиций", – сказал Давиташвили.
Кроме того, власти Грузии начинают работу по разработке законодательства, регулирующего курортную индустрию.
Между тем и правительство, и эксперты возлагают на туризм в 2024 году большие надежды. Как на днях заявил премьер Ираклий Кобахидзе, рекорд 2023 года по объему доходов туризма будет побит.
"У нас есть обоснованные ожидания, что 2024 год будет еще более успешным. В частности, ожидается, что доходы от туризма в этом году достигнут $4,5 млрд, а международные аэропорты Грузии обслужат 6,8 млн пассажиров", – заявил Кобахидзе.
Для обоснования таких прогнозов существуют и весомые предпосылки.
По информации премьера, запланирован ряд важных проектов по улучшению туристско-логистического потенциала Грузии. В первую очередь планируется развитие проекта Тбилисского международного аэропорта, который будет транзитно-логистическим центром с пассажирским и грузовым терминалами высокого уровня. Также важная роль отводится продвижению межрегиональных перевозок. Для этого правительство продолжит стимулировать внутренние рейсы, строительство и развитие внутренних аэропортов.
В частности, в этом году запланировано строительство и полная модернизация аэропорта Телави (регион Кахети), проектирование и строительство нового терминала аэропорта Местиа (регион Сванети), а также планируется завершить разработку генерального плана развития аэропорта Кутаиси (регион Имерети) и начать соответствующие инфраструктурные работы.
"Это важные проекты, которые будут способствовать развитию туризма в стране и экономическому прогрессу нашей страны в целом", – сказал Кобахидзе.
По словам эксперта в сфере туризма Нико Кварацхелия, расширение аэропортов страны позволит принимать больше туристов.
"2024 год однозначно будет намного лучше для туризма, чем 2023-й. В этом большую роль сыграет Кутаисский аэропорт, в котором оперируют низкобюджетные авиакомпании. Аэропорт расширяется. Все три аэропорта Грузии принимают в 10 раз меньше пассажиров, чем пражский аэропорт. Это значит, что мы не в состоянии принимать больше туристов. У нас нет других видов транспорта: на поезде и теплоходе из Европы не приедешь, на сухопутном – тоже далеко. Когда мы расширим аэропорты, тогда они смогут принимать больше туристов", – сказал Кварацхелия.
Кроме того, Грузия в текущем году ожидает роста числа туристов из Китая, являющихся, по словам глав Национальной администрации туризма Майи Омадзе, лидерами по тратам. С 12 сентября 2023 года Тбилиси ввел безвизовый режим для граждан Китая – теперь они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Уже 26 февраля 2024 года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что аналогичный режим для грузинских граждан ввели и китайские власти.
"Китайские туристы – очень желанные туристы для всего мира. Для них характерны длительные поездки, они тратят довольно много денег. Мы думаем, что китайский турист будет для нас очень желанным. В 2023 году Грузию посетили до 50 тысяч китайцев", – заявила Омиадзе.
Сосо Арчвадзе также считает, что у Грузии есть все возможности для того, чтобы заинтересовать туристов из КНР.
"Некоторые винодельческие компании экспортируют вино в Китай, и на этикетках бутылок изображен Сталин, так как он имеет большой интерес среди китайцев. Соответственно, для китайцев очень интересным может быть посещение музея Иосифа Сталина в Гори. Надо создавать маркетинговые условия", – считает Арчвадзе.
Отношение к Сталину в Грузии неоднозначное: часть граждан страны гордятся своим соотечественником, другие говорят о его ответственности за жизни миллионов пострадавших в его правление людей.
"Надо разделить идеологию от коммерческой выгоды и строить бизнес в отношении максимальной прибыльности. Конечно, в условиях соблюдения закона и Конституции нашей страны", – сказал Арчвадзе.
Также Арчвадзе не исключает роста числа туристов из России на фоне беспрецедентного количества санкций стран Запада в отношении РФ.
"Многие россияне будут предпочитать посещать Грузию, потому что для них ряд западных стран закрыт. С одной стороны, это создает условия для наращивания турпотока из России, с другой – правительство РФ приняло ряд конкретных мер по наращиванию туристических зон на своей территории, чтобы россияне свое время отдыха и каникул проводили на родине. У них много замечательных мест и на Дальнем Востоке, и на Камчатке, и так далее. Так что тут есть противоположные процессы", – сказал он.
В целом эксперт ожидает, что объем предоставленных услуг и объем добавленной стоимости в туризме будет возрастать в 2024 году.