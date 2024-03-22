https://sputnik-georgia.ru/20240322/oppozitsiya-ustroila-raznos-glave-mid-gruzii-iz-za-emigrantov--otvet-priletel-srazu-286984535.html

Оппозиция устроила разнос главе МИД Грузии из-за эмигрантов – ответ "прилетел" сразу

Оппозиция устроила разнос главе МИД Грузии из-за эмигрантов – ответ "прилетел" сразу

Sputnik Грузия

У оппозиционеров были две линии атаки на власти: первое – население покидает страну из-за бедности, второе – эмигрантам не дают возможность голосовать 22.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-22T19:12+0400

2024-03-22T19:12+0400

2024-03-22T19:26+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Оппозиционные депутаты вызвали главу МИД Грузии Илью Дарчиашвили в парламент и обвинили в игнорировании интересов эмигрантов, желающих голосовать на парламентских выборах в октябре.Дарчиашвили был вызван в парламент в формате интерпелляции, чтобы ответить на вопросы оппозиционеров касательно участия эмигрантов в выборах, увеличения количества консульств и избирательных участков за рубежом. Депутатам предоставили слово после выступления Дарчиашвили с ответом на отправленные ему вопросы. У оппозиционеров были две линии атаки на власти. Первая заключалась в том, что из-за бедности, безработицы и высоких цен население бежит из Грузии, а вторая – в том, что вынужденно покинувшим страну гражданам не дают возможность голосовать на выборах, несмотря на то, что это является их конституционным правом.Он обратился с вопросом к министру и депутатам от парламентского большинства, каким образом около миллиона эмигрантов могут голосовать на 50 избирательных участках за рубежом. Для того, чтобы эмигрантам было проще участвовать в выборах, можно задействовать процедуру дистанционного голосования, как это делали другие страны, заявила один из инициаторов приглашения министра в парламент, депутат от парламентской группы "Еврооптимисты" Хатия Деканоидзе. Оппозиция дискредитирует ЦИК Грузии – премьер>>По ее словам, есть две проблемы. Первая и основная проблема – недостаточное количество открываемых за рубежом избирательных участков, особенно в городах, где проживает много грузин. К примеру, в США людям приходится преодолевать расстояние в несколько тысяч километров, чтобы попасть в диппредставительство для голосования. Вторая проблема, по ее словам, заключается в недостаточном информировании эмигрантов. Некоторые считают, что не имеют права голосовать, раз уж у них нет юридических оснований проживания в той или иной стране за рубежом. Кроме того, имеющие эти проблемы эмигранты опасаются, что, если встанут на учет в грузинском консульстве, ими займутся правоохранительные органы этой страны. Радикальная оппозиция не готовится к выборам в Грузии – вице-спикер>>Обстановка в парламенте накалилась во время выступления депутата от "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе. Он настаивал на том, что находящихся за рубежом граждан Грузии не берут на консульский учет. В качестве доказательства Вашадзе продемонстрировал список из 52 подавших заявки граждан Грузии, из которых, по его словам, за месяц взяли на консульский учет только одного. Началась словесная перепалка. Депутат от политической группы "Сила народа", член парламентского большинства Дачи Берая называл Вашадзе предателем. Другой депутат от "Силы народа" Михаил Кавелашвили назвал Вашадзе нелюдем. От Вашадзе требовали объяснений, почему он не подписал проект резолюции в поддержку евроинтеграции Грузии, Украины и Молдовы для его инициирования на Парламентской ассамблее "Евронест" в Брюсселе. Инициатива провалилась, так как ее не подписали оппозиционеры из грузинской делегации, а также представители делегации Украины."Вам нужна только провокация, вам нечего сказать эмигрантам", – ответил оппонентам Вашадзе. Председатель парламента Шалва Папуашвили призывал депутатов к спокойствию, напоминая о том, что в зале находятся школьники, учащиеся в одной из школ города Рустави. Это обычная практика в парламенте приглашать на заседания школьников.Сотрудников ЦИК Грузии хотят дискредитировать - заявление>>Обстановка разрядилась после вмешательства парламентских приставов. Берая и Кавелашвили на некоторое время покинули зал заседаний. Когда глава МИД вернулся на трибуну, чтобы ответить на дополнительные вопросы депутатов, оппозиционеров в зале уже не было. Дарчиашвили назвал это показателем того, как оппозиционеры беспокоятся о судьбах сограждан. Он сказал, что услышал сегодня много лжи и несправедливых оценок. Ложью он назвал утверждения Вашадзе об отказе гражданам в консульской регистрации, что лишает их права голосовать на выборах. Интерпретацией министр назвал слова депутата от "Единого национального движения" Тины Бокучава о том, что он во вступительной речи якобы сказал, что для консульской регистрации граждан Грузии за рубежом им не нужно называть адрес проживания. Дарчиашвили подчеркнул, что от эмигрантов не требуют соответствующего документа о месте жительства. "Избиратели как за рубежом, так и внутри страны попадают в единый список избирателей по месту регистрации. Для находящихся за рубежом избирателей адресом их регистрации, если они находятся на консульском учете, является адрес соответствующего дипломатического представительства/консульства", – сказал Дарчиашвили во вступительной речи.Депутат рассказал о перспективах "Нацдвижения" и их друзей на выборах в парламент Грузии>>Он также назвал ложью утверждения о том, что диппредставительства можно открывать в любом зарубежном городе. Это комплексный вопрос, где учитываются географические особенности принимающей страны, установленные ею правила и другие вопросы. Консультации могут длиться месяцами. В качестве примера Дарчиашвили привел генконсульство в итальянском городе Бари, для открытия которого понадобилось около года. При этом он отметил, что при нынешней власти, то есть после 2012 года, за рубежом открылось 15 новых посольств и генеральных консульств. "Это говорит о том, что мы (власти – ред.) призваны открывать участки там, где у нас есть подтвержденная информация о концентрации наших граждан, согласно установленным правилам, конвенциям и Избирательному кодексу", – пояснил Дарчиашвили. Парламент Грузии преодолел вето президента по поправкам в Избирательный кодекс>>Решение о том, где за рубежом нужно открывать дополнительные избирательные участки, а где нет, принимает Центральная избирательная комиссия после того, как МИД отправит ей данные о вставших на консульский учет гражданах. Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При том в диппредставительство можно даже не идти, а просто отправить заявление по почте. Процедура бесплатная. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий вашадзе, илья дарчиашвили, михаил кавелашвили, "сила народа", евронест, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии