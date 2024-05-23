https://sputnik-georgia.ru/20240523/molodezh-na-aktsiyakh-i-problemy-v-sisteme-obrazovaniya-gruzii---premer-provel-paralleli--288051958.html

Молодежь на акциях и проблемы в системе образования Грузии - премьер провел параллели

Молодежь на акциях и проблемы в системе образования Грузии - премьер провел параллели

Sputnik Грузия

Премьер анонсировал кардинальные перемены в системе образования, не исключив последующей волны протеста 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T01:54+0400

2024-05-23T01:54+0400

2024-05-23T01:54+0400

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ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

ника гварамия

тбилисский государственный университет

idfi

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Грузия сегодня пожинает плоды политики прежней власти, которая целенаправленно разрушала систему образования, не давая детям и молодежи должного образования и лишая ее ценностей, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя массовые протесты молодежи против т. н. закона об "иноагентах".Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.По его словам профессор, бывший ректор Университета Ильи Гиги Тевзадзе, экс-министр образования Ника Гварамия, экс-министр образования Дмитрий Шашкин и другие представители прежней власти осознанно разрушали систему образования, тем самым выполняли задание, полученное из-за рубежа. О проблемах в образовании свидетельствуют разные статистические данные.В рейтинге Международной программы оценки образовательных достижений учащихся (PISA) Грузия заняла 67 место среди 81 страны по уровню понимания прочитанного. В исследовании приняли участие 15-летние школьники.Революционные сценарии в Грузии финансируются из Запада – Каладзе>>"Цинизм, что она из неправительственных организаций (IDFI - ред.) публикует результаты системы образования. Там написано, что наши школьники, наверно, речь идет последних классах, 63% не смогли сдать даже базисный тест. И в то же время эта неправительственная организация заявляет, что гордится тем, что конкретные представители, в том числе молодежи, опротестовывают непрочитанный закон", - сказал Кобахидзе. По его словам, в первую очередь это результат и 90-х годов прошлого столетия, когда первый раз была разрушена система образования. А уже после представители прежней власти добавили проблемы.На вопрос ведущего, почему нынешние власти за столько лет не решили проблемы, ведь "Единое национальное движение" руководило страной девять лет, а "Грузинская мечта" уже 12 лет, Кобахидзе сказал, что это время "не было использовано должным образом"."Надо признать, что в условиях нашей власти не было сделано достаточно... Хотя у этого были свои объективные причины", - заявил премьер Грузии.Западные фонды косвенно финансируют политические партии в Грузии – спикер парламента>>По его словам, прежние власти настроили систему образования полностью под себя. Они разрушили национальный учебный план, учебники, внедрили ужасную политику в плане педагогов. "В итоге они сформировали некую устойчивую систему, которую невозможно было легко перестроить. Еще большие проблемы они создали в системе высшего образования", - заявил Кобахидзе. В качестве примера привел ведущий вуз страны - Тбилисский государственный университет, где сам является профессором. Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>"Общая картина тяжелейшая. Одним из факторов является то, что наибольшая часть профессоров подобрана полностью по политическому признаку. Это означает, что они политически предвзяты, и понятно на чьей стороне. И у них нет достаточной квалификации", - сказал Кобахидзе.Сложившуюся ситуацию в системе образования он назвал тяжелым замкнутым кругом. По словам премьера, из-за этого в Тбилисском государственном университете не развиваются ни учебники, ни наука, и ничего другого. Одной из главных реформ, которую "Грузинская мечта" предложит избирателям в своей предвыборной кампании будет как раз таки фундаментальная реформа системы образования. Реформа затронет как общее образование, так и высшее образование и науку.Существенно изменятся сама суть обучения. Обновлены будут учебники. При этом они будут по всем направлениям во всех сферах."Мы предложим обществу реформу, на основе которой в результате мы получим не какую-то политическую картину, иную политическую картину, а по итогам 4 лет мы получим существенно измененную инфраструктуру, где у студентов будет в десять раз больше возможности реализации своих интересов", - заявил Кобахидзе. По его словам, Грузии нужна такая система, которая дает молодежи надлежащее образование и осознание ценностей. И это является главной задачей правящей команды. При этом премьер выразил уверенность, что планируемая реформа в системе образования вызовет волну протеста. "Грузинская мечта" резко раскритиковала Венецианскую комиссию за ее заключение>>"Не знаю, каким будет масштаб, но и здесь будет похожее противостояние, какое мы видели касательно прозрачности (законопроекта об "иноагентах" - ред.). Почему? Потому, что на этом реально стоит это уродство, которое называется псевдолиберальная идеология в нашей стране", - заявил Кобахидзе. Между тем он с радостью отметил, что псевдолиберальная идеология неуспешна в Грузии. "Наибольшая часть общества не привержена этой идеологии, но тенденции, конечно, очень опасные... Если у нас разрушится христианская культура от европейскости Грузии совершенно ничего не останется", - подчеркнул Кобахидзе. Страсти вокруг законопроектаПарламент Грузии 14 мая принял законопроект в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Провокации и жертва – СГБ Грузии раскрыла деструктивный сценарий развития акций протеста>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , ника гварамия, тбилисский государственный университет , idfi, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах