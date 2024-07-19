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Глава МИД Грузии едет в Венгрию на фоне ее разногласий с ЕС

Глава МИД Грузии едет в Венгрию на фоне ее разногласий с ЕС

Sputnik Грузия

Грузия и Венгрия подпишут соглашение между правительствами двух стран о поддержке и защите инвестиций 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T15:48+0400

2024-07-19T15:48+0400

2024-07-19T16:13+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили посетит Венгрию на фоне открыто заявленной Будапештом поддержки правительства Грузии и разногласий Венгрии с руководством ЕС. По данным пресс-службы МИД Грузии, министр встретится в рамках визита со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, после чего будет подписано соглашение между правительствами двух стран о поддержке и защите инвестиций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне критики всего руководства ЕС правительства Грузии из-за закона об "иноагентах" и ухудшения отношений Грузии с Западом, выразил уважение желанию правительства Грузии сохранить суверенитет, отметив, что в Европе не понимают, как это трудно. Венгрия уважает желание Грузии сохранить свою независимость – Орбан >>В то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия была единственной страной Евросоюза, заступившейся за Грузию, когда она подвергалась нападкам на Совете глав МИД стран ЕС из-за закона об "иноагентах". По словам Сийярто, Венгрия поддержит евроинтеграцию Грузии в ЕС во время председательства в Совете ЕС, которое началось 1 июля. Между тем именно председательство Венгрии стало причиной назревающего конфликта в Евросоюзе. Несмотря на то, что по регламенту председательство страны в Евросоюзе не относится к внешней политике, которая остается в "юрисдикции" дипломатического ведомства ЕС, премьер-министр Венгрии решил выступить в роли миротворца в конфликте на Украине. Особый резонанс вызвало его посещение России: Брюссель отреагировал критикой и заявлениями о том, председательство в ЕС не дает полномочий на взаимодействие от имени Европы. Орбан: Китай – главная сила для создания условий мира между РФ и Украиной >>На предложение же Орбана по конфликту на Украине включить активнее, помимо США и Евросоюза, в переговорный процесс Китай, а также возобновить коммуникацию ЕС с Москвой, не теряя при этом связей с Киевом, председатель Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что действия Орбана не относятся к его компетенции как лидера страны – председателя ЕС. После посещения Орбаном РФ высокопоставленные чиновники Еврокомиссии отказались от участия в неформальных заседаниях Совета ЕС в Будапеште, а ряд стран и вовсе объявил бойкот председательству Венгрии. Отношение Грузии и Венгрии За последние два года отношения Венгрии и Грузии заметно потеплели. Власти обеих стран не раз называли их "тесными дружескими и партнерскими". Особо отмечалась твердая и непоколебимая поддержка Венгрией процесса европейской интеграции Грузии и ее власти. На сегодняшний день руководство Венгрии остается главным европейским союзником правящей партии. В июле 2023 года грузинский премьер Ираклий Гарибашвили назвал Виктора Орбана "настоящим другом" Грузии. Венгерские и грузинские политики последнее время говорят о схожестях в истории и культуре, об общих ценностях. Совпадают позиции властей двух стран и по вопросу конфликта на Украине. Орбан назвал премьера Грузии "большим шахматистом" >>Орбан занимает двойственную позицию по этому вопросу: на словах поддерживая общую политику ЕС и НАТО, он отказывается не только пропускать поставки оружия на Украину через Венгрию, но и периодически препятствует инициативам Евросоюза по оказанию помощи Киеву. Грузинские власти также говорят, что поддерживают Украину на дипломатическом уровне, но не будут оказывать ей военной помощи и вводить санкции против России. Кроме того, они обвиняют руководство Украины в желании открыть "второй фронт" и втянуть Грузию в войну против России. Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Отношения Грузии и ЕС Отношения Грузии с ЕС стали ухудшаться с лета 2024 года. Девятого июля посол ЕС Павел Герчинский заявил о том, что лидеры ЕС решили заморозить деньги для Минобороны Грузии и, более того, продолжить сокращать прямую поддержку правительства, перенаправляя ее НПО и СМИ. Он объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой. Кроме того, ЕС решил приостановить процесс вступления Грузии в объединение. Что касается Европарламента, то последние время власти Грузии часто выступали с критикой принимаемых им резолюций, заявляя, что они не имеют никакой ценности. Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский >>За последние два года Европарламент принял четыре резкие резолюции по Грузии. Первая резолюция была принята 9 июня 2022 года, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года, а четвертая – 24 апреля 2024 года. В последней резолюции Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Грузия обязательно станет частью большой волны расширения Евросоюза – депутат >>Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. При этом, с Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня. Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что к 2030 году Грузия среди стран-кандидатов будет более всего готова к интеграции в Евросоюз и Грузия продолжит предпринимать шаги в этом направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, венгрия, украина, европа, виктор орбан, петер сийярто, илья дарчиашвили, европарламент, совет ес