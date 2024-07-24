https://sputnik-georgia.ru/20240724/ugroza-terakta-aktualna-dlya-gruzii--premer-o-rassledovanii-sluzhby-gosbezopasnosti-289149731.html

Угроза теракта актуальна для Грузии – премьер о расследовании Службы госбезопасности

Угроза теракта актуальна для Грузии – премьер о расследовании Службы госбезопасности

Sputnik Грузия

В Грузии расследуют дело о подготовке теракта и заговора с целью свержения власти 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T12:42+0400

2024-07-24T12:42+0400

2024-07-24T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Расследование, начатое Службой государственной безопасности Грузии по факту подготовки террористического акта и заговора с целью свержения государственной власти, указывает на то, что эти угрозы актуальны для Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Служба госбезопасности Грузии подтвердила, что проводит расследование, в том числе относительно подготовки убийства почетного председателя и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. За последние дни СГБ опросила нескольких грузинских добровольцев, участвовавших в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ: Надима Хмаладзе, Лашу Чигладзе, Константина Джгамая и Гелу Кахабришвили. На опрос также вызван Важа Цецадзе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время покушения на него 15 мая в городе Гандлова получил несколько огнестрельных ранений. Его пришлось дважды прооперировать. Из больницы политика выписали в конце того же месяца. Позже, 13 июля, покушение было совершено на бывшего президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Одна из пуль, выпущенных стрелком, задела ухо политика, который выступал на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания). Разговор с ВархейемВ этом контексте Кобахидзе напомнил о телефонном разговоре, который состоялся с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Вархейем. В конце мая 2024 года Ираклий Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в ходе телефонного разговора пригрозил ему. В частности, перечислил меры, которые западные политики могут принять в случае преодоления парламентом Грузии вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния", и добавил: "Вы же видели, что случилось с Фицо, и вы должны быть осторожны". На второй день Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархей заявил, что это он говорил по телефону с премьером Грузии, и определенная часть этого разговора была вырвана из контекста. При этом он подчеркнул, что принятие законопроекта может привести к неконтролируемым процессам на улицах Тбилиси. Была ли угроза премьеру Грузии? Еврокомиссар заявил о вырванных из контекста словах>>В то время в Тбилиси проходили масштабные акции протеста против т. н. закона об "иноагентах". Несмотря на волну протеста, а также резкую критику Запада, парламентское большинство приняло закон, объяснив это национальными интересами Грузии. При этом акции вскоре прекратились. Это, конечно, не было предупреждением лично от еврокомиссара, его использовали в качестве посредника для предоставления соответствующей информации, отметил премьер. "Конечно, все это является тревожным, некоторым не нравится позиция, которую занимает Грузия по отношению к войне. В таких условиях, конечно, есть угрозы", – добавил Кобахидзе. Политика шантажа и угроз – лидер "Грузинской мечты" ответил на заявление Блинкена>>При этом неудивительно и то, что, согласно расследованию, во всем этом проявляется роль бывших высокопоставленных чиновников, роль тех людей, которые, по словам премьера, сегодня физически находятся на Украине. "Все это, безусловно, является крайне тревожным. Крайне важно, чтобы произошла превенция подобных фактов и, безусловно, государство сделает все возможное для этого", – отметил Кобахидзе. Расследование СГБ Грузии Службе госбезопасности Грузии 24 июля подтвердила, что проводит расследование по факту подготовки террористического акта и заговора с целью свержения государственной власти, включая убийство почетного председателя и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины ИванишвилиНакануне о том, что СГБ завело дело о планируемом покушении на Иванишвили и других лидеров "Грузинской мечты" и в рамках него опрашивает грузинских добровольцев, воевавших на Украине, 23 июля заявил адвокат Гелы Кахабришвили Михаил Рамишвили. По словам адвоката, который присутствовал на опросе, следствие интересовалось контактировал ли его подзащитный с основателем "Грузинского национального легиона"* на Украине Мамукой Мамулашвили и нет ли у него связей с иностранной разведкой. C Иванишвили борются за то, что он защищает интересы Грузии – депутат о расследовании СГБ>>Некоторые из опрошенных добровольцев (Константин Джгамая и Надима Хмаладзе) участвовали в масштабных акциях протеста в Тбилиси против резонансного закона "О прозрачности иностранного влияния". Акции проходили как в 2023 году, когда законопроект инициировали первый раз, и в 2024 году, когда было решено вернуться к нему. СГБ Грузии еще в сентябре 2023 года заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждала решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планировались при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. По данным СГБ, гражданские беспорядки в Грузии планировала организовать группа лиц, действующая как в стране, так и за ее пределами, чтобы насильственным путем сменить власть. Одним из авторов плана был замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находились лица грузинского происхождения, в том числе член ближайшего окружения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона"* Мамука Мамулашвили, а также бывший член охраны Саакашвили Михаил Батурин. Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности>>В заявлении СГБ сказано, что организаторы беспорядков намеревались разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибли бы как мирные жители, так и правоохранители. При осуществлении теракта они надеялись на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создало бы благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ.* "Грузинский национальный легион" признан в РФ террористической организациейПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, украина, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, сгб