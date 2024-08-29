https://sputnik-georgia.ru/20240829/iski-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii---sud-vzveshivaet-vse-za-i-protiv-289627139.html

Иски против закона об "иноагентах" в Грузии – суд взвешивает все за и против

Иски против закона об "иноагентах" в Грузии – суд взвешивает все за и против

Sputnik Грузия

Истцы ходатайствовали о приостановке действия спорного закона на время рассмотрения дела по существу 29.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-29T16:05+0400

2024-08-29T16:05+0400

2024-08-29T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению исков против резонансного закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную финансовую декларацию.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В течение двух дней перед судьями со своими аргументами будут выступать как истцы, так и ответчики, после чего Конституционному суду предстоит решить, удовлетворять ли ходатайство истцов о приостановке действия спорного закона на время рассмотрения дела по существу. Согласно новому закону, НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", должны зарегистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, до 5 сентября.Иски в Конституционный суд с требованием упразднения этого закона подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 НПО, две медиаорганизации и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они считают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Эти четыре иска было решено объединить в одно дело и рассматривать вместе.Что касается нового иска – Ассоциации юридических фирм Грузии (профобъединение адвокатов), который поступил в Конституционный суд два дня назад, он будет рассмотрен отдельно и без устных слушаний. Об этом заявил председатель Конституционного суда Мераб Турава в начале заседания. Интересы ответчика – парламента Грузии – в суде защищают сотрудники комитета по юридическим вопросам. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" в суд не явились, хотя ранее распространилась информация, что интересы парламента будут защищать председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили и два члена комитета Тенгиз Шарманашвили и Арчил Гордуладзе.Детали делаСогласно представленным конституционным искам, оспаривается закон Грузии "О прозрачности иностранного влияния", который устанавливает порядок регистрации субъекта в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, и регулирует другие вопросы, связанные с прозрачностью деятельности такой организации.По аргументации истцов, ставший спорным закон, с учетом используемой в нем терминологии и различных репрессивных механизмов, приводит к стигматизации гражданских организаций и СМИ, мешает их деятельности, делает невозможным достижение поставленных целей и в конечном итоге препятствует или приводит к прекращению их функционирования.Насколько прозрачны финансы политических партий в Грузии? Отчет Антикоррупционного бюро>>Истцы утверждают, что оспариваемые нормы в условиях отсутствия релевантных критериев идентификации легитимной цели и иностранного влияния наносят вред социальной идентичности субъектов и произвольно ограничивают право на свободное развитие личности, защищенное Конституцией Грузии.Параллельно с этим, регистрация предусмотренных законом субъектов в Публичном реестре, форма подотчетности, порядок мониторинга и меры ответственности нарушают права на свободу объединений и выражения, защищенные Конституцией Грузии.Истцы также указывают, что определенный оспариваемым законом порядок обработки персональных данных противоречит формальным и материальным требованиям права на частную жизнь и личную коммуникацию.Кроме того, распространение предусмотренных оспариваемыми нормами обязательств на правовые отношения, возникшие и завершенные до вступления закона в силу, нарушает принцип запрета обратной силы закона, защищенный Конституцией Грузии.Т. н. закон об "иноагентах" вступил в силу в начале июня 2024 года. В нем говорится, что если юридическое лицо (НПО, СМИ) удовлетворяет требованиям закона согласно доходам за 2023 год, то оно должно пройти регистрацию в реестре уже в сентябре 2024 года. Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах>>Часть истцов считает, что оспариваемые нормы приводят к их дискриминации, поскольку ставят их в неравное положение по сравнению с некоммерческими юридическими лицами, созданными административными органами и финансируемыми из государственного бюджета.Кроме того, истцы считают, что принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" противоречит основным принципам Конституции Грузии и препятствует процессу вступления Грузии в Европейский союз, чем нарушает обязательство, определенное статьей 78 Конституции Грузии.В этой статье Конституции Грузии говорится, что конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО. Авторы исков также ходатайствуют о том, чтобы Конституционный суд приостановил действие оспариваемых норм до принятия окончательного решения.Резонансный законВласти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.Посольство Дании тратит деньги в грузинской политике? В правящей партии ждут разъяснений>>Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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