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Тысячи человек опротестовывают результаты выборов на акции в центре Тбилиси
Тысячи человек опротестовывают результаты выборов на акции в центре Тбилиси
Sputnik Грузия
На акцию народ позвала президент Грузии, которая поддерживает оппозицию 28.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-28T20:18+0400
2024-10-28T20:18+0400
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обсе
парламентские выборы в грузии 2024
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Тысячи человек собрались на акции протеста перед парламентом в центре Тбилиси, чтобы опротестовать результаты прошедших 26 октября парламентских выборов. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Именно президент накануне призвала всех несогласных с результатами выборов собраться в понедельник вечером на проспекте Руставели. Она провела брифинг в президентском дворце в сопровождении лидеров оппозиционных партий, которые, по итогам выборов, прошли в парламент. Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов в Грузии>>Тогда же она сказала, что 26 октября произошла тотальная фальсификация выборов. По ее словам, были применены все возможные способы фальсификации, а для того, чтобы "отмыть фальсификацию" использовались современные технологии. Зурабишвили назвала прошедшие выборы спецоперацией и проявлением "гибридной войны" против народа.Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов.Последние данные ЦИК по итогам выборов:Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Читайте также:
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новости, грузия, политика, тбилиси, саломе зурабишвили , обсе, парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская мечта - демократическая грузия
новости, грузия, политика, тбилиси, саломе зурабишвили , обсе, парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская мечта - демократическая грузия
Тысячи человек опротестовывают результаты выборов на акции в центре Тбилиси
20:18 28.10.2024 (обновлено: 20:21 28.10.2024)
На акцию народ позвала президент Грузии, которая поддерживает оппозицию
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Тысячи человек собрались на акции протеста перед парламентом в центре Тбилиси, чтобы опротестовать результаты прошедших 26 октября парламентских выборов.
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
"Хочу сказать всем, кто здесь стоит, что вы не проигрывали выборы. Их украли, и попытались украсть и ваше будущее. Но никто не имеет на это права. И вы никому не дадите такого права", – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на акции протеста.
Именно президент накануне призвала всех несогласных с результатами выборов собраться в понедельник вечером на проспекте Руставели. Она провела брифинг в президентском дворце в сопровождении лидеров оппозиционных партий, которые, по итогам выборов, прошли в парламент.
Тогда же она сказала, что 26 октября произошла тотальная фальсификация выборов. По ее словам, были применены все возможные способы фальсификации, а для того, чтобы "отмыть фальсификацию" использовались современные технологии. Зурабишвили назвала прошедшие выборы спецоперацией и проявлением "гибридной войны" против народа.
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов.
Последние данные ЦИК по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,93%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,035%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,167%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,814%;
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
Поддельный экзитпол
, неполный отчет и игра цифрами – ответ "Грузинской мечты" критикам
Наблюдатели подтвердили легитимность
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