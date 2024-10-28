https://sputnik-georgia.ru/20241028/tysyachi-chelovek-oprotestovyvayut-rezultaty-vyborov-na-aktsii-v-tsentre-tbilisi-290636461.html

Тысячи человек опротестовывают результаты выборов на акции в центре Тбилиси

Тысячи человек опротестовывают результаты выборов на акции в центре Тбилиси

Sputnik Грузия

На акцию народ позвала президент Грузии, которая поддерживает оппозицию 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T20:18+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Тысячи человек собрались на акции протеста перед парламентом в центре Тбилиси, чтобы опротестовать результаты прошедших 26 октября парламентских выборов. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Именно президент накануне призвала всех несогласных с результатами выборов собраться в понедельник вечером на проспекте Руставели. Она провела брифинг в президентском дворце в сопровождении лидеров оппозиционных партий, которые, по итогам выборов, прошли в парламент. Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов в Грузии>>Тогда же она сказала, что 26 октября произошла тотальная фальсификация выборов. По ее словам, были применены все возможные способы фальсификации, а для того, чтобы "отмыть фальсификацию" использовались современные технологии. Зурабишвили назвала прошедшие выборы спецоперацией и проявлением "гибридной войны" против народа.Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов.Последние данные ЦИК по итогам выборов:Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Читайте также:

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новости, грузия, политика, тбилиси, саломе зурабишвили , обсе, парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская мечта - демократическая грузия