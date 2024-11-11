https://sputnik-georgia.ru/20241111/pochemu-v-gruzii-otkazalis-ot-vstrechi-s-gruppoy-glav-komitetov-parlamentov-8-stran-es-290827600.html

Почему в Грузии отказались от встречи с группой глав комитетов парламентов 8 стран ЕС

Почему в Грузии отказались от встречи с группой глав комитетов парламентов 8 стран ЕС

Sputnik Грузия

Очевидно, что главной причиной их визита является политическая предвзятость, заявил Папуашвили 11.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Невозможно представлять Европу как проект мира и в то же время сеять беспорядки в стране от имени Европы, говорится в ответном письме председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, в котором он отказался от встречи с делегацией членов парламентов ряда стран Евросоюза, назвав главной причиной отказа политическую предвзятость их визита в Тбилиси. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Визит делегации 11 ноября анонсировал председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот, который называет правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром" и активно поддерживает оппозицию. "После фальсифицированных выборов мы обеспокоены текущим развитием событий", – написал ранее Рот в соцсети Х. Глава грузинского законодательного органа опубликовал ответное письмо, в котором говорится, что он не был удивлен прибытием в Грузию делегации членов парламентов нескольких стран ЕС. Однако, чем он был по-настоящему удивлен, по его словам, так это намерением некоторых членов делегации встретиться с политическим и парламентским руководством Грузии, несмотря на неоднократно выявленное к грузинским властям и грузинскому обществу их личное недружелюбное отношение. Как подчеркнул Папуашвили, исходя из многократно выявленного недружественного отношения к Грузии, у некоторых членов делегации не должно было быть других ожиданий. "Очевидно, что главной причиной визита является политическая предвзятость, и все это видят", – отмечено в ответном письме. Глава парламента напомнил, что в ходе предвыборной кампании некоторые члены делегации и другие иностранные политики постоянно и целенаправленно нарушали грузинское законодательство, проводя публичные кампании против правящей партии Грузии и поддерживая оппозицию, пытаясь таким образом незаконно повлиять на волеизъявление граждан. Почему Запад критикует власти Грузии>>"Конституция Грузии и избирательное законодательство запрещают иностранное вмешательство в выборы, которым грубо пренебрегали", – отметил Папуашвили. Михаэль Рот и Жигимантас Павиленис были в числе тех иностранных политиков, которые присоединились к протестным акциям против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" весной текущего года. Рот вновь прибыл в Тбилиси в разгар предвыборной кампании в середине сентября. Представитель Бундестага встречался в Тбилиси с оппозиционерами, представителями неправительственных организаций и президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая открыто конфликтует с правящей партией страны. А в начале октября "Грузинская мечта" обвинила Рота во вмешательстве в избирательный процесс. Рот 1 октября опубликовал в соцсети X пост с контактными данными людей, которые, по его словам, могут помочь зарегистрироваться для голосования на парламентских выборах тем проживающим за рубежом гражданам Грузии, которые не знают, как это сделать. Президент Грузии хочет успеть получить максимум удовольствия – премьер>>Принимая непосредственное участие в процессах, связанных с выборами, особенно в антиправительственных акциях, эти политики грубо нарушили принцип невмешательства, который является основополагающей нормой международного права, закрепленной в Уставе ООН, и поставили под сомнение суть основанного на правилах международного порядка, уважение к которому они, по-видимому, выражают только устно, отмечено в письме. Однако, по словам главы парламента, это не первый случай, когда некоторые члены этой делегации занимаются распространением дезинформации, направленной против грузинского народа. Так было, например, с кампанией об условиях содержания осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили под стражей, ложность которой была подтверждена Европейским судом по правам человека, отметил Папуашвили. Эти действия и недружественная риторика, по мнению главы парламента, способствуют попытке использовать процесс расширения ЕС в качестве инструмента, чтобы еще больше поощрять оппозицию, пошатнуть доверие к результатам выборов и подорвать легитимность выборов. Недружественная риторика и действия некоторых членов делегации по отношению к Грузии и ее властям, свидетелями которых Грузия была в течение последних двух с половиной лет, также препятствуют нашим усилиям по поддержанию мира и демократической стабильности в Грузии, отметил Папуашвили. "Невозможно представлять Европу как проект мира и в то же время сеять беспорядки в стране от имени Европы", - отмечено в письме. По словам Папуашвили, грузинское общество четко ответило на иностранное вмешательство на выборах 26 октября, когда "Грузинская мечта" одержала очередную убедительную победу. Рассмотрение жалоб наблюдателей на выборах в парламент Грузии завершено – данные ЦИК>>"Отказ от выборов и игнорирование такого сильного голоса избирателей — это путь, которого оппозиция придерживается на протяжении многих лет и к которому грузинское общество уже привыкло. Однако, когда грузинское общество видит неприятие демократии европейскими политиками, это подрывает доверие к ЕС", — отмечено в письме. Учитывая вышеуказанное, глава грузинского парламента считает невозможным согласиться с поступившей просьбой. В то же время, Папуашвили выражает свое уважение к другим членам делегации и подтверждает готовность продолжать диалог в рамках основополагающих принципов и норм парламентской дипломатии, основанных на уважении равенства и суверенитета. ЦИК ответил на "неопровержимые доказательства" фальсификации выборов в Грузии>>Вместе с Жигимантасрм Павиленисом и Михаэлем Ротом в Тбилиси прибыли председатель комитета по международным отношениям парламента Эстонии Марко Михельсон, председатель комитета по международным отношениям парламента Латвии Инара Мурниеце, председатель комитета по обороне парламента Финляндии Юка Копра, вице-президент комитета по европейским делам Национальной ассамблеи Франции Фредерик Петт, председатель комитета по делам ЕС парламента Швеции Эрик Оттоссон и член комитета по международным отношениям и делам ЕС парламента Польши Михау Камински. С представителями делегация встретилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что выборы были тотально сфальсифицированы и требуют проведения новых выборов. После парламентских выборов оппозиция хоть и провела в центре Тбилиси две масштабные акции протеста, поднять большую протестную волну ей не удалось. Все анонсированные в последние дни акции были немногочисленными. Протестующие оппозиционеры обещают парализовать Тбилиси и всю Грузию>>От оппозиции в парламент прошли коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию". Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов. Американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует сразу на нескольких участках. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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