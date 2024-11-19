https://sputnik-georgia.ru/20241119/gruzinskaya-mechta-nadeetsya-chto-partnery-ne-podderzhat-poslednee-podergivanie-oppozitsii-290979968.html
"Грузинская мечта" надеется, что партнеры не поддержат "последнее подергивание" оппозиции
"Грузинская мечта" надеется, что партнеры не поддержат "последнее подергивание" оппозиции
Sputnik Грузия
Часть оппозиции отказывается признавать результаты выборов в Грузии и проводит акции протеста 19.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-19T14:29+0400
2024-11-19T14:29+0400
2024-11-19T14:39+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Власти Грузии надеются, что последние действия оппозиции не будут иметь активной поддержки со стороны зарубежных партнеров, так как они осведомлены о том, какова реальность в стране, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Майя Битадзе. Утром во вторник полиция в центре Тбилиси разогнала акцию оппозиции, которая отказывается признавать результаты парламентских выборов. По данным МВД, на акции были задержали 16 человек в административном порядке, из них трое были освобождены под подписку. "Мы наблюдаем за развитием событий, за тем, как полиция мирно пресекла сегодняшнее пикетирование города. За этим следят наши международные партнеры, представленные здесь послы, которые отличаются деструктивными заявлениями, и я не знаю, когда наше население простит им этот поступок", – заявила Битадзе. Сколько человек задержала полиция на акции оппозиции в Тбилиси?>>При этом реакция дипломатов говорит о том, что они хорошо знают, насколько мирно и полноценно прошли выборы 26 октября, а вот к чему они подталкивают – это другой вопрос, отметила она. При этом депутат выразила надежду, что в итоге в Евросоюзе победит здравый смысл. "Они очень хорошо знают, как много делает "Грузинская мечта" на пути к евроинтеграции, но параллельно с этим понимают, что в этой стране должен поддерживаться мир, и Грузия не должна использоваться в качестве игрового мяча для кого-либо из других крупных геополитических игроков в этой очень сложной геополитической ситуации", – отметила она. Полиция действовала логично – депутат о разгоне акции в Тбилиси>>Грузинские власти не хотят повторения сценария, который уже был реализован на Украине, и где теперь, по словам Битадзе, происходит максимальная эскалация событий. Политик также призвала молодых людей и их родителей хорошо подумать над тем, где географически расположена Грузия, с какими вызовами сталкивается страна и что пытается сохранить "Грузинская мечта". "Я не раз говорила, что "Грузинская мечта" может вам нравиться, а может и не нравиться, но как вы можете позволить кому-то себя обманывать, что эта партия не является сторонником евроинтеграции, когда именно ее заслуга во всем том хорошем, что мы приобрели на пути к евроинтеграции, включая статус кандидата", – отметила Битадзе. О том, что власти Грузии изменили прозападный внешнеполитический курс страны уже многие годы говорят ведущие оппозиционные силы, а теперь еще и президент Грузии Саломе Зурабишвили. После парламентских выборов все они заявили, что произошла тотальная фальсификация и потребовали проведения новых выборов. ЕС отправит в Грузию техническую миссию для изучения нарушений на выборах>>Прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются работать в новоизбранном законодательном органе. Они митингуют на улице и периодически проводят встречи с Зурабишвили, которая, в свою очередь, как она сама заявляет, систематически находится на связи с западными политиками. На брифинге в понедельник Зурабишвили заявила, что во вторник подаст иск в Конституционный суд Грузии, чтобы доказать нарушение на парламентских выборах двух конституционных принципов – всеобщего и тайного голосования. Между тем, на 25 ноября назначено первое заседание новоизбранного парламента. Выборы 2024 Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" - 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12. Оппозиционеры отказываются работать в этом парламенте. Они утверждают, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление. При этом, по их словам, на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. Премьер Грузии сравнил оппозицию с революционером-большевиком>>Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых, произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей. Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее. Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Миссия ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и НАТО оценила выборы в парламент Грузии>>Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей, и отдельные избиратели голосовали по чужим документам. Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены. К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии. Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
"Грузинская мечта" надеется, что партнеры не поддержат "последнее подергивание" оппозиции
14:29 19.11.2024 (обновлено: 14:39 19.11.2024)
Часть оппозиции отказывается признавать результаты выборов в Грузии и проводит акции протеста
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Власти Грузии надеются, что последние действия оппозиции не будут иметь активной поддержки со стороны зарубежных партнеров, так как они осведомлены о том, какова реальность в стране, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Майя Битадзе.
Утром во вторник полиция в центре Тбилиси разогнала акцию оппозиции, которая отказывается признавать результаты парламентских выборов. По данным МВД, на акции были задержали 16 человек в административном порядке, из них трое были освобождены под подписку.
"Мы наблюдаем за развитием событий, за тем, как полиция мирно пресекла сегодняшнее пикетирование города. За этим следят наши международные партнеры, представленные здесь послы, которые отличаются деструктивными заявлениями, и я не знаю, когда наше население простит им этот поступок", – заявила Битадзе.
При этом реакция дипломатов говорит о том, что они хорошо знают, насколько мирно и полноценно прошли выборы 26 октября, а вот к чему они подталкивают – это другой вопрос, отметила она.
"Зарубежные партнеры также очень хорошо знают какова реальность, и я очень надеюсь, что "последнее подергивание" со стороны радикалов, за которым мы сейчас наблюдаем, не будет активно поддержано", – заявила Битадзе.
При этом депутат выразила надежду, что в итоге в Евросоюзе победит здравый смысл.
"Они очень хорошо знают, как много делает "Грузинская мечта" на пути к евроинтеграции, но параллельно с этим понимают, что в этой стране должен поддерживаться мир, и Грузия не должна использоваться в качестве игрового мяча для кого-либо из других крупных геополитических игроков в этой очень сложной геополитической ситуации", – отметила она.
Грузинские власти не хотят повторения сценария, который уже был реализован на Украине, и где теперь, по словам Битадзе, происходит максимальная эскалация событий.
Политик также призвала молодых людей и их родителей хорошо подумать над тем, где географически расположена Грузия, с какими вызовами сталкивается страна и что пытается сохранить "Грузинская мечта".
"Я не раз говорила, что "Грузинская мечта" может вам нравиться, а может и не нравиться, но как вы можете позволить кому-то себя обманывать, что эта партия не является сторонником евроинтеграции, когда именно ее заслуга во всем том хорошем, что мы приобрели на пути к евроинтеграции, включая статус кандидата", – отметила Битадзе.
О том, что власти Грузии изменили прозападный внешнеполитический курс страны уже многие годы говорят ведущие оппозиционные силы, а теперь еще и президент Грузии Саломе Зурабишвили. После парламентских выборов все они заявили, что произошла тотальная фальсификация и потребовали проведения новых выборов.
Прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются работать в новоизбранном законодательном органе. Они митингуют на улице и периодически проводят встречи с Зурабишвили, которая, в свою очередь, как она сама заявляет, систематически находится на связи с западными политиками.
На брифинге в понедельник Зурабишвили заявила, что во вторник подаст иск в Конституционный суд Грузии, чтобы доказать нарушение на парламентских выборах двух конституционных принципов – всеобщего и тайного голосования.
Между тем, на 25 ноября назначено первое заседание новоизбранного парламента.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября.
Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" - 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.
Оппозиционеры отказываются работать в этом парламенте. Они утверждают, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление.
При этом, по их словам, на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация.
Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых, произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей.
Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее.
Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.
Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей, и отдельные избиратели голосовали по чужим документам.
Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены.
К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии.
Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках.