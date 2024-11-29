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Митингующие в Тбилиси оскорбляют и забрасывают полицию разными предметами – МВД
Митингующие в Тбилиси оскорбляют и забрасывают полицию разными предметами – МВД
Sputnik Грузия
Один полицейский пострадал в результате действий митингующих на акции протеста у парламента Грузии 29.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-29T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Несмотря на неоднократные призывы правоохранителей к участникам акции протеста около парламента в Тбилиси соблюдать закон, некоторые из них оскорбляют и кидают в полицейских разные предметы, говорится в заявлении МВД Грузии. Акция протеста возобновилась в Тбилиси около 19:00. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.Там же сказано, что участники акции протеста повредили уличные фонари и другой инвентарь, а также подожгли электропроводку. "Они кидают в полицейских неустановленные предметы. Пострадал один полицейский", – сказано в заявлении. МВД предупредило собравшихся о последствиях нарушения закона. "Призываем участников акции не осуществлять противозаконных действий и подчиняться указаниям правоохранителей. В противном случае министерство внутренних дел будет действовать в рамках присвоенного ему законом мандата и прибегнет к предусмотренным законодательством Грузии мероприятиям", – говорится в заявлении. МВД Грузии: через соцсети организовывается сбор дубинок и цепей для расправы над полицией>>Эпицентром событий является улица Братьев Зубалашвили, неподалеку от служебного входа в парламент. Там мобилизован спецназ и наготове водомет.Спецназ занял первую линию после того, как митингующие закидали кордон полиции пиротехникой, краской, пластмассовыми бутылками от воды и другими предметами. Еще одна группа спецназа со спецтехникой мобилизована на проспекте Руставели около площади Свободы.Основная масса митингующих находится также на проспекте Руставели, перед зданием парламента. Высший, "красный", уровень безопасности введен в самом парламенте. Входить в здание разрешается только депутатам и тем, кому выдает пропуск глава аппарата законодательного органа. Решение было принято после ночных событий на проспекте Руставели и прилегающих улицах.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, евросоюз, грузия - евросоюз, парламент грузии
Митингующие в Тбилиси оскорбляют и забрасывают полицию разными предметами – МВД
22:44 29.11.2024 (обновлено: 23:12 29.11.2024)
Один полицейский пострадал в результате действий митингующих на акции протеста у парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Несмотря на неоднократные призывы правоохранителей к участникам акции протеста около парламента в Тбилиси соблюдать закон, некоторые из них оскорбляют и кидают в полицейских разные предметы, говорится в заявлении МВД Грузии.
Акция протеста возобновилась в Тбилиси около 19:00. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
"Несмотря на неоднократные призывы правоохранителей к участникам акции, чтобы их протест не вышел за рамки, допустимые законом о свободе собраний и выражения мнений, часть собравшихся вступает в противостояние с правоохранителями и наносит им словесные оскорбления", – говорится в заявлении.
Там же сказано, что участники акции протеста повредили уличные фонари и другой инвентарь, а также подожгли электропроводку.
"Они кидают в полицейских неустановленные предметы. Пострадал один полицейский", – сказано в заявлении.
МВД предупредило собравшихся о последствиях нарушения закона.
"Призываем участников акции не осуществлять противозаконных действий и подчиняться указаниям правоохранителей. В противном случае министерство внутренних дел будет действовать в рамках присвоенного ему законом мандата и прибегнет к предусмотренным законодательством Грузии мероприятиям", – говорится в заявлении.
Эпицентром событий является улица Братьев Зубалашвили, неподалеку от служебного входа в парламент. Там мобилизован спецназ и наготове водомет.
Спецназ занял первую линию после того, как митингующие закидали кордон полиции пиротехникой, краской, пластмассовыми бутылками от воды и другими предметами.
Еще одна группа спецназа со спецтехникой мобилизована на проспекте Руставели около площади Свободы.
Основная масса митингующих находится также на проспекте Руставели, перед зданием парламента.
Высший, "красный", уровень безопасности введен в самом парламенте. Входить в здание разрешается только депутатам и тем, кому выдает пропуск глава аппарата законодательного органа. Решение было принято после ночных событий на проспекте Руставели и прилегающих улицах.
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