https://sputnik-georgia.ru/20241129/mitinguyuschie-v-tbilisi-oskorblyayut-i-zabrasyvayut-politsiyu-raznymi-predmetami---mvd-291161099.html

Митингующие в Тбилиси оскорбляют и забрасывают полицию разными предметами – МВД

Митингующие в Тбилиси оскорбляют и забрасывают полицию разными предметами – МВД

Sputnik Грузия

Один полицейский пострадал в результате действий митингующих на акции протеста у парламента Грузии 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T22:44+0400

2024-11-29T22:44+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Несмотря на неоднократные призывы правоохранителей к участникам акции протеста около парламента в Тбилиси соблюдать закон, некоторые из них оскорбляют и кидают в полицейских разные предметы, говорится в заявлении МВД Грузии. Акция протеста возобновилась в Тбилиси около 19:00. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.Там же сказано, что участники акции протеста повредили уличные фонари и другой инвентарь, а также подожгли электропроводку. "Они кидают в полицейских неустановленные предметы. Пострадал один полицейский", – сказано в заявлении. МВД предупредило собравшихся о последствиях нарушения закона. "Призываем участников акции не осуществлять противозаконных действий и подчиняться указаниям правоохранителей. В противном случае министерство внутренних дел будет действовать в рамках присвоенного ему законом мандата и прибегнет к предусмотренным законодательством Грузии мероприятиям", – говорится в заявлении. МВД Грузии: через соцсети организовывается сбор дубинок и цепей для расправы над полицией>>Эпицентром событий является улица Братьев Зубалашвили, неподалеку от служебного входа в парламент. Там мобилизован спецназ и наготове водомет.Спецназ занял первую линию после того, как митингующие закидали кордон полиции пиротехникой, краской, пластмассовыми бутылками от воды и другими предметами. Еще одна группа спецназа со спецтехникой мобилизована на проспекте Руставели около площади Свободы.Основная масса митингующих находится также на проспекте Руставели, перед зданием парламента. Высший, "красный", уровень безопасности введен в самом парламенте. Входить в здание разрешается только депутатам и тем, кому выдает пропуск глава аппарата законодательного органа. Решение было принято после ночных событий на проспекте Руставели и прилегающих улицах.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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