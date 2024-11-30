https://sputnik-georgia.ru/20241130/mitinguyuschikh-u-parlamenta-gruzii-prizyvayut-razoytis-291163752.html

Митингующих у парламента Грузии призывают разойтись

Митингующих у парламента Грузии призывают разойтись

Sputnik Грузия

Некоторые участники акции разжигают костры, так же как и минувшей ночью 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T00:17+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Митингующих у парламента Грузии в центре Тбилиси призывают разойтись, в противном случае силовики намерены принять меры.Акция протеста возобновилась в Тбилиси около 19:00. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.В настоящее время спецназ и спецтехника занимают территории по обе стороны парламента – улицы 9 Апреля и Чичинадзе, а также часть проспекта Руставели напротив Дворца учащейся молодежи.Обстановка на акции протеста у парламента Грузии обострилась после того, как митингующие стали закидывать силовиков фаерами, пиротехникой, емкостями с краской и другими предметами. МВД Грузии: через соцсети организовывается сбор дубинок и цепей для расправы над полицией>>Представители МВД периодически применяют перцовый спрей и водометы.Призыв разойтись митингующие игнорируют. Некоторые из них разжигают костры, так же как и минувшей ночью. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, дворец учащейся молодежи, евросоюз, грузия - евросоюз