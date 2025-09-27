https://sputnik-georgia.ru/20250927/posly-na-kovre-v-mid-vystuplenie-kavelashvili-v-oon-i-skandal-s-es--gruziya-za-nedelyu-295121207.html
Послы на ковре в МИД, выступление Кавелашвили в ООН и скандал с ЕС – Грузия за неделю
Послы на ковре в МИД, выступление Кавелашвили в ООН и скандал с ЕС – Грузия за неделю
Sputnik Грузия
Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 27.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-27T18:23+0400
2025-09-27T18:23+0400
2025-09-27T18:56+0400
обзоры
политика
грузия
аналитика
великобритания
украина
тбилиси
владимир зеленский
михаил кавелашвили
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1a/295101827_0:171:1456:990_1920x0_80_0_0_fb9be9e6a8926f15c1e40b3c316ddd64.jpg
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Дипломатическое предупреждение Уходящая неделя ознаменовалась новым витком в отношениях Тбилиси с европейскими странами. На этот раз грузинские власти, неоднократно обвинявшие европейских послов в Грузии во вмешательстве во внутренние дела, решили высказать свои претензии на официальном уровне. Сразу два посла – посол Великобритании Гаррет Уорд и посол Германии Петер Фишер –были вызваны в МИД Грузии для дачи разъяснений. По итогам вызова посла Германии грузинский МИД обнародовал детали и объяснил, что в ходе встречи послу разъяснили, что "член дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания, а также не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства".Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что грузинская сторона "обеспокоена попытками поощрения радикальной повестки в стране, политизации текущих судебных разбирательств и участия послов в этом процессе". А вот о чем в МИДе говорили с послом Великобритании, так и осталось загадкой. Ни посол, ни МИД Грузии комментариев для СМИ не делали. Скандал с ЕС Еще одной темой в отношениях с Европой на этой неделе стало приглашение на министериал в Люксембурге – дело в том, что пригласили не министра иностранных дел Грузии Маку Бочоришвили, а всего лишь посла. В итоге МИД Грузии отказался от участия в министериале, расценив такой шаг как "еще одну попытку использовать вопрос приглашения Грузии на мероприятия ЕС в политических спекулятивных целях, а также для поощрения радикальной повестки и поляризации внутри Грузии". Грузия в ООН Но, пожалуй, самым обсуждаемым в Грузии стал визит президента страны Михаила Кавелашвили на Генассамблею ООН. К слову, Кавелашвили стал первым главой государства, выступившим с трибуны ООН после 2013 года. Его выступление, проходившее на грузинском языке, вызвало массу комментариев. Кавелашвили в своей речи сделал акцент на экономическом положении Грузии и ее роли связующего звена с Европой. При этом он подчеркнул готовность страны к диалогу с любыми странами с учетом национальных интересов Грузии, а также поддержал мирные инициативы по урегулированию конфликта на Южном Кавказе. Однако главным моментом стала встреча президента Грузии с президентом США Дональдом Трампом. Как заявил Кавелашвили, он предложил "начать двусторонние отношения с чистого листа, и Трамп обещал вернуться к этой теме позже". Между тем администрация Трампа никак не комментировала встречу с Кавелашвили и отношения с Грузией. Скандал с Украиной Еще одним важным событием стала открытая конфронтация представителей власти Грузии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот в своем выступлении заявил, что "Европа уже потеряла Грузию, а ситуация с правами человека и государственным строем европейского образца там только ухудшается". Лидер парламентского большинства Грузии, депутат Ираклий Кирцхалия назвал это заявление "позорным" и подчеркнул, что Зеленский "марионетка" и ему следует "промыть рот", прежде чем говорить о Грузии. А вот премьер-министр Ираклий Кобахидзе был более сдержанным, заявив, что власти Грузии "воздержатся от полемики с Зеленским ввиду ситуации на Украине, несмотря на его абсурдные заявления". Тем временем спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили посоветовал Зеленскому прислушаться к совету президента США и провести в своей стране выборы. Выборы приближаются С приближением даты выборов в Грузии оживилась политическая жизнь и противостояние между конкурентами. Особенно это стало заметно в Тбилиси. На этой неделе неизвестные обстреляли яйцами кандидата от партий "Сильная Грузия – Лело" и "Гахария для Грузии" Ираклия Купрадзе, после чего в социальных сетях появился новый мем о правящей партии. Между тем сам Купрадзе потребовал установить камеры на избирательных участках и пригрозил уголовной ответственностью всем, кто попытается проголосовать не на своем участке. А вот его соратник по партии в случае победы мэра уже обещал массовую забастовку в Тбилиси. А пока оппозиционный кандидат встречался с избирателями и раздавал предвыборные обещания, его конкурент от правящей партии "Грузинская мечта" решил коснуться самой наболевшей темы для жителей Тбилиси – транспорта, и инициировал строительство сразу двух новых станций метро и пары канатных дорог в разных районах столицы. А между тем Памятник Ираклию II открылся в парке Самгори, расположенном на Кахетинском шоссе в Исанском районе Тбилиси. Именно по инициативе Ираклия II в 1783 году был подписан "Георгиевский трактат" – договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с объединенным восточно-грузинским царством Картли. Автор скульптуры – Мераб Мерабишвили, его известными работами являются памятник Александру Грибоедову и конный памятник генералу Петре Багратиони в Тбилиси, конный памятник Ираклию II в Телави (Кахети), памятник Шота Руставели в Будапеште и др. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
https://sputnik-georgia.ru/20250925/deputat-vyzov-posla-germanii-petera-fishera-v-mid-gruzii-stal-kulminatsiey-295090441.html
https://sputnik-georgia.ru/20250924/gruziya-otkazalas-ot-uchastiya-vo-vstreche-glav-mid-stran-es-v-lyuksemburge-295071170.html
https://sputnik-georgia.ru/20250926/prezident-gruzii-predlozhil-trampu-nachat-otnosheniya-s-chistogo-lista-295103939.html
https://sputnik-georgia.ru/20250925/kobakhidze-slova-zelenskogo-absurdny-no-sporit-s-nim-vlasti-gruzii-ne-namereny-295095491.html
https://sputnik-georgia.ru/20250926/yaytsa-shou-i-vybory-v-gruzii-skandal-vokrug-lelo-v-tbilisi-295104364.html
великобритания
украина
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1a/295101827_0:35:1456:1127_1920x0_80_0_0_ea0f9127707f69349252161b3c191036.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
обзоры, политика, грузия, аналитика, великобритания, украина, тбилиси, владимир зеленский, михаил кавелашвили, дональд трамп, оон
обзоры, политика, грузия, аналитика, великобритания, украина, тбилиси, владимир зеленский, михаил кавелашвили, дональд трамп, оон
Послы на ковре в МИД, выступление Кавелашвили в ООН и скандал с ЕС – Грузия за неделю
18:23 27.09.2025 (обновлено: 18:56 27.09.2025)
Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия
.
Дипломатическое предупреждение
Уходящая неделя ознаменовалась новым витком в отношениях Тбилиси с европейскими странами. На этот раз грузинские власти, неоднократно обвинявшие европейских послов в Грузии во вмешательстве во внутренние дела, решили высказать свои претензии на официальном уровне.
Сразу два посла – посол Великобритании Гаррет Уорд и посол Германии Петер Фишер –были вызваны в МИД Грузии для дачи разъяснений.
По итогам вызова посла Германии грузинский МИД обнародовал детали и объяснил, что в ходе встречи послу разъяснили, что "член дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания, а также не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства".
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что грузинская сторона "обеспокоена попытками поощрения радикальной повестки в стране, политизации текущих судебных разбирательств и участия послов в этом процессе".
А вот о чем в МИДе говорили с послом Великобритании, так и осталось загадкой. Ни посол, ни МИД Грузии комментариев для СМИ не делали.
Еще одной темой в отношениях с Европой на этой неделе стало приглашение на министериал в Люксембурге – дело в том, что пригласили не министра иностранных дел Грузии Маку Бочоришвили, а всего лишь посла.
В итоге МИД Грузии отказался от участия в министериале, расценив такой шаг как "еще одну попытку использовать вопрос приглашения Грузии на мероприятия ЕС в политических спекулятивных целях, а также для поощрения радикальной повестки и поляризации внутри Грузии".
Но, пожалуй, самым обсуждаемым в Грузии стал визит президента страны Михаила Кавелашвили на Генассамблею ООН. К слову, Кавелашвили стал первым главой государства, выступившим с трибуны ООН после 2013 года.
Его выступление, проходившее на грузинском языке, вызвало массу комментариев. Кавелашвили в своей речи сделал акцент на экономическом положении Грузии и ее роли связующего звена с Европой.
При этом он подчеркнул готовность страны к диалогу с любыми странами с учетом национальных интересов Грузии, а также поддержал мирные инициативы по урегулированию конфликта на Южном Кавказе.
Однако главным моментом стала встреча президента Грузии с президентом США Дональдом Трампом. Как заявил Кавелашвили, он предложил "начать двусторонние отношения с чистого листа, и Трамп обещал вернуться к этой теме позже".
Между тем администрация Трампа никак не комментировала встречу с Кавелашвили и отношения с Грузией.
Еще одним важным событием стала открытая конфронтация представителей власти Грузии с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Тот в своем выступлении заявил, что "Европа уже потеряла Грузию, а ситуация с правами человека и государственным строем европейского образца там только ухудшается".
Лидер парламентского большинства Грузии, депутат Ираклий Кирцхалия назвал это заявление "позорным" и подчеркнул, что Зеленский "марионетка" и ему следует "промыть рот", прежде чем говорить о Грузии.
А вот премьер-министр Ираклий Кобахидзе был более сдержанным, заявив, что власти Грузии "воздержатся от полемики с Зеленским ввиду ситуации на Украине, несмотря на его абсурдные заявления".
Тем временем спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили посоветовал Зеленскому прислушаться к совету президента США и провести в своей стране выборы.
С приближением даты выборов в Грузии оживилась политическая жизнь и противостояние между конкурентами. Особенно это стало заметно в Тбилиси.
На этой неделе неизвестные обстреляли яйцами кандидата от партий "Сильная Грузия – Лело" и "Гахария для Грузии" Ираклия Купрадзе, после чего в социальных сетях появился новый мем о правящей партии.
Между тем сам Купрадзе потребовал установить камеры на избирательных участках и пригрозил уголовной ответственностью всем, кто попытается проголосовать не на своем участке. А вот его соратник по партии в случае победы мэра уже обещал массовую забастовку в Тбилиси.
А пока оппозиционный кандидат встречался с избирателями и раздавал предвыборные обещания, его конкурент от правящей партии "Грузинская мечта" решил коснуться самой наболевшей темы для жителей Тбилиси – транспорта, и инициировал строительство сразу двух новых станций метро и пары канатных дорог в разных районах столицы.
Памятник Ираклию II открылся в парке Самгори, расположенном на Кахетинском шоссе в Исанском районе Тбилиси.
Именно по инициативе Ираклия II в 1783 году был подписан "Георгиевский трактат" – договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с объединенным восточно-грузинским царством Картли.
Автор скульптуры – Мераб Мерабишвили, его известными работами являются памятник Александру Грибоедову и конный памятник генералу Петре Багратиони в Тбилиси, конный памятник Ираклию II в Телави (Кахети), памятник Шота Руставели в Будапеште и др.