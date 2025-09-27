https://sputnik-georgia.ru/20250927/posly-na-kovre-v-mid-vystuplenie-kavelashvili-v-oon-i-skandal-s-es--gruziya-za-nedelyu-295121207.html

Послы на ковре в МИД, выступление Кавелашвили в ООН и скандал с ЕС – Грузия за неделю

Послы на ковре в МИД, выступление Кавелашвили в ООН и скандал с ЕС – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 27.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-27T18:23+0400

2025-09-27T18:23+0400

2025-09-27T18:56+0400

обзоры

политика

грузия

аналитика

великобритания

украина

тбилиси

владимир зеленский

михаил кавелашвили

дональд трамп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1a/295101827_0:171:1456:990_1920x0_80_0_0_fb9be9e6a8926f15c1e40b3c316ddd64.jpg

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Дипломатическое предупреждение Уходящая неделя ознаменовалась новым витком в отношениях Тбилиси с европейскими странами. На этот раз грузинские власти, неоднократно обвинявшие европейских послов в Грузии во вмешательстве во внутренние дела, решили высказать свои претензии на официальном уровне. Сразу два посла – посол Великобритании Гаррет Уорд и посол Германии Петер Фишер –были вызваны в МИД Грузии для дачи разъяснений. По итогам вызова посла Германии грузинский МИД обнародовал детали и объяснил, что в ходе встречи послу разъяснили, что "член дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания, а также не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства".Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что грузинская сторона "обеспокоена попытками поощрения радикальной повестки в стране, политизации текущих судебных разбирательств и участия послов в этом процессе". А вот о чем в МИДе говорили с послом Великобритании, так и осталось загадкой. Ни посол, ни МИД Грузии комментариев для СМИ не делали. Скандал с ЕС Еще одной темой в отношениях с Европой на этой неделе стало приглашение на министериал в Люксембурге – дело в том, что пригласили не министра иностранных дел Грузии Маку Бочоришвили, а всего лишь посла. В итоге МИД Грузии отказался от участия в министериале, расценив такой шаг как "еще одну попытку использовать вопрос приглашения Грузии на мероприятия ЕС в политических спекулятивных целях, а также для поощрения радикальной повестки и поляризации внутри Грузии". Грузия в ООН Но, пожалуй, самым обсуждаемым в Грузии стал визит президента страны Михаила Кавелашвили на Генассамблею ООН. К слову, Кавелашвили стал первым главой государства, выступившим с трибуны ООН после 2013 года. Его выступление, проходившее на грузинском языке, вызвало массу комментариев. Кавелашвили в своей речи сделал акцент на экономическом положении Грузии и ее роли связующего звена с Европой. При этом он подчеркнул готовность страны к диалогу с любыми странами с учетом национальных интересов Грузии, а также поддержал мирные инициативы по урегулированию конфликта на Южном Кавказе. Однако главным моментом стала встреча президента Грузии с президентом США Дональдом Трампом. Как заявил Кавелашвили, он предложил "начать двусторонние отношения с чистого листа, и Трамп обещал вернуться к этой теме позже". Между тем администрация Трампа никак не комментировала встречу с Кавелашвили и отношения с Грузией. Скандал с Украиной Еще одним важным событием стала открытая конфронтация представителей власти Грузии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот в своем выступлении заявил, что "Европа уже потеряла Грузию, а ситуация с правами человека и государственным строем европейского образца там только ухудшается". Лидер парламентского большинства Грузии, депутат Ираклий Кирцхалия назвал это заявление "позорным" и подчеркнул, что Зеленский "марионетка" и ему следует "промыть рот", прежде чем говорить о Грузии. А вот премьер-министр Ираклий Кобахидзе был более сдержанным, заявив, что власти Грузии "воздержатся от полемики с Зеленским ввиду ситуации на Украине, несмотря на его абсурдные заявления". Тем временем спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили посоветовал Зеленскому прислушаться к совету президента США и провести в своей стране выборы. Выборы приближаются С приближением даты выборов в Грузии оживилась политическая жизнь и противостояние между конкурентами. Особенно это стало заметно в Тбилиси. На этой неделе неизвестные обстреляли яйцами кандидата от партий "Сильная Грузия – Лело" и "Гахария для Грузии" Ираклия Купрадзе, после чего в социальных сетях появился новый мем о правящей партии. Между тем сам Купрадзе потребовал установить камеры на избирательных участках и пригрозил уголовной ответственностью всем, кто попытается проголосовать не на своем участке. А вот его соратник по партии в случае победы мэра уже обещал массовую забастовку в Тбилиси. А пока оппозиционный кандидат встречался с избирателями и раздавал предвыборные обещания, его конкурент от правящей партии "Грузинская мечта" решил коснуться самой наболевшей темы для жителей Тбилиси – транспорта, и инициировал строительство сразу двух новых станций метро и пары канатных дорог в разных районах столицы. А между тем Памятник Ираклию II открылся в парке Самгори, расположенном на Кахетинском шоссе в Исанском районе Тбилиси. Именно по инициативе Ираклия II в 1783 году был подписан "Георгиевский трактат" – договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с объединенным восточно-грузинским царством Картли. Автор скульптуры – Мераб Мерабишвили, его известными работами являются памятник Александру Грибоедову и конный памятник генералу Петре Багратиони в Тбилиси, конный памятник Ираклию II в Телави (Кахети), памятник Шота Руставели в Будапеште и др. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20250925/deputat-vyzov-posla-germanii-petera-fishera-v-mid-gruzii-stal-kulminatsiey-295090441.html

https://sputnik-georgia.ru/20250924/gruziya-otkazalas-ot-uchastiya-vo-vstreche-glav-mid-stran-es-v-lyuksemburge-295071170.html

https://sputnik-georgia.ru/20250926/prezident-gruzii-predlozhil-trampu-nachat-otnosheniya-s-chistogo-lista-295103939.html

https://sputnik-georgia.ru/20250925/kobakhidze-slova-zelenskogo-absurdny-no-sporit-s-nim-vlasti-gruzii-ne-namereny-295095491.html

https://sputnik-georgia.ru/20250926/yaytsa-shou-i-vybory-v-gruzii-skandal-vokrug-lelo-v-tbilisi-295104364.html

великобритания

украина

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

обзоры, политика, грузия, аналитика, великобритания, украина, тбилиси, владимир зеленский, михаил кавелашвили, дональд трамп, оон