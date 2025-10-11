https://sputnik-georgia.ru/20251011/gromkie-aresty-raskol-oppozitsii-itogi-vyborov-i-dostizheniya-ekonomiki--gruziya-za-nedelyu-295336376.html

Громкие аресты, раскол оппозиции, итоги выборов и достижения экономики – Грузия за неделю

Громкие аресты, раскол оппозиции, итоги выборов и достижения экономики – Грузия за неделю

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Триумф "Грузинской мечты" Самым главным событием уходящей недели стала уверенная победа партии власти "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на выборах в органы местной власти. Правящей силе удалось не только получить большинство во всех муниципальных совещательных органах – сакребуло, но выиграть выборы мэров в 64 городах и районах в первом же туре. При этом сюрпризом выборов можно назвать результаты ультраконсервативной партии "Консервативная Грузия", образованной лидерами общественной организации "Альт Инфо". Партия, впервые участвующая в выборах и не освещаемая в СМИ, смогла получить более 4% голосов в стране и даже провести своих представителей в сакребуло Тбилиси. А вот партия "Гахария за Грузию", показавшая достойный результат на парламентских выборах в 2024 году, не только не получила 4% по стране, но и осталась за бортом в Тбилиси, где у нее в прошлом была большая поддержка. Дело о перевороте в Грузии Уходящая неделя показала, что интерес общественности к выборам внутри страны оказался очень низким. Эту тему фактически полностью перекрыла акция протеста бойкотирующей выборы оппозиции, завершившаяся неожиданно для всех штурмом здания администрации президента. Участники акции протеста сломали ограду у Дворца Орбелиани и пытались прорваться внутрь. Сотрудники спецназа применили водометы и другие спецсредства, после чего начались столкновения с полицией. В результате пострадали до 25 полицейских, из которых 15-ти понадобилась госпитализация. Попытка штурма не удалась, а все организаторы и часть участников штурма были задержаны. По последним данным, задержаны 46 человек, а расследование по делу, которое квалифицировали как "попытку свержения власти", еще продолжается. Это был выбор каждого – спикер парламента Грузии о штурме администрации президента>>>Между тем на фоне арестов за попытку штурма Служба государственной безопасности сообщила об обнаружении близ Тбилиси тайника с оружием и взрывчаткой, которые предположительно планировалось использовать 4 октября во время выборов. Теперь следствие уточняет, связаны ли оба дела. Окончательный раскол оппозиции и общества Попытка штурма здания администрации президента привела к серьезным разногласиям внутри оппозиционно настроенной части общества и между партиями. Против штурма выступили общественные организаторы и участники протестов, продолжающихся с 28 ноября прошлого года, заявив, что "такими действиями был дискредитирован их мирный протест". Нападение на Дворец президента осудила и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, к которой присоединились партии "За Грузию" и "Сильная Грузия – Лело". Своего разочарования в действиях оппозиции не смогли скрыть и лидеры "Коалиции за перемены". А вот в "Едином национальном движении" на фоне вероятного упразднения партии вновь заговорили об объединении, несмотря на то, что большинство оппозиционных сил отказывается открыто сотрудничать с ними. Напряженность в отношениях с ЕС Верховный представитель Европейского союза и вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас и комиссар по переговорам о расширении Марта Кос на второй день после выборов выступили с совместным заявлением по поводу грузинских выборов, в котором призвали все силы в Грузии к диалогу и к тому, чтобы "воздерживаться от насилия". В "Грузинской мечте" остались недовольны таким заявлением, обвинив европейских политиков в том, что они не осудили факт попытки свержения власти Грузии, и заявив, что те действуют по указке "глубинного государства". МИД Грузии даже вызвал послов европейских стран, чтобы предоставить им информацию о незаконных действиях оппозиции, но, как оказалось, ЕС придерживается своей позиции. Пресс-спикер Еврокомиссии по иностранным делам и безопасности Анита Хиппер обвинила власти Грузии в "недемократичности" и заявила, что нападки на ЕС со стороны "Грузинской мечты" – это "отчаянные попытки замаскировать установление репрессивного режима". История бывшего партнера Иванишвили с продолжением Громким скандалом недели стало заявление СГБ по делу о нападении в тюрьме на бывшего партнера основателя партии власти Бидзины Иванишвили Георгия Бачиашвили. Бачиашвили приговорен к 11 годам тюрьмы за кражу у Иванишвили 9 тысяч биткойнов. Как оказалось, избиение Бачиашвили летом этого года в тюрьме было инсценировкой, чтобы, как утверждает следствие, использовать информацию об этом в пользу Георгия Бачиашвили, в том числе и в Европейском суде по правам человека. При этом по делу об инсценировке задержан заместитель директора пенитенциарного департамента Специальной пенитенциарной службы Георгий Кемоклидзе. С этим же делом связывают смерть бывшего главы Глданской тюрьмы Давида Гогоберишвили, которая расследуется как "доведение до самоубийства". А между тем Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии в 2025 году с 5,5 до 7%. По данным международного финансового института, фактический рост в Грузии в этом году выше, чем они предполагали в своем июньском прогнозе. К 2026 году в стране прогнозируется экономический рост в 5,5%, что на 0,5 процентного пункта больше, чем в предыдущем прогнозе. Ранее прогноз роста экономики с 6 до 7% повысили Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития. Для справки: экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

