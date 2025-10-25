https://sputnik-georgia.ru/20251025/ugolovnoe-delo-goda-dipskandal-i-neozhidannyy-politicheskiy-povorot--gruziya-za-nedelyu-295540180.html

Уголовное дело года, дипскандал и неожиданный политический поворот – Грузия за неделю

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 25.10.2025, Sputnik Грузия

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Уголовное дело года Самым громким событием недели стало обвинение, предъявленное бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, – в отмывании денег. Гарибашвили, как установило следствие, на посту сначала министра обороны, а после и премьер-министра Грузии, тайно занимался различным бизнесом и получал нелегальные доходы, которые отмывал, оформляя имущество на членов семьи, тайно приобретая доли компаний и указывая ложные данные о доходах в имущественно-финансовой декларации.Речь идет о легализации суммы свыше пяти миллионов лари. Также, чтобы замаскировать источник средств, Ираклий Гарибашвили конвертировал их в иностранную валюту. У него в доме было обнаружено 6,5 миллиона долларов наличными. При этом самым обсуждаемым в стране оказалось даже не само обвинение бывшего премьер-министра, а решение суда отпустить его под залог в размере одного миллиона лари с запретом покидать страну. В части общества такую меру пресечения сочли несправедливой. Дипломатический скандал Другой обсуждаемой темой уходящей недели стало решение МИДа Германии отозвать своего посла в Грузии Петера Фишера для консультаций. Как пояснили в немецком МИДе, посла отозвали для принятия решения о дальнейших действиях на фоне того, что "уже несколько месяцев руководство Грузии ведет агитацию против ЕС, Германии и лично посла Германии Фишера". Власти Грузии, в частности, обвинили Фишера в ухудшении отношений с Германией. Глава МИД Мака Бочоришвили отметила, что "за всю историю независимой Грузии такого масштаба осложнения отношений с Германией, как во время работы этого конкретного посла, не наблюдалось". Неожиданное решение Еще одним ярким фактом последних дней стало неожиданное решение партии другого бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария – "За Грузию" – вернуться к парламентской работе спустя год после объявления бойкота. После неудачной попытки объединения с оппозиционной партией "Лело" к выборам местной власти, закончившейся потерей голосов и мест в горсобрании (сакребуло) Тбилиси, в партии "За Грузию" приняли решение использовать свои мандаты в местных органах власти по всей стране, а также в парламенте – чтобы вернуть себе политическое пространство. По итогам парламентских выборов 26 октября 2024 года, у партии 12 мест в законодательном органе, что дает ей возможность сформировать свою фракцию и полноценно участвовать в парламентской жизни. Экономические достижения На фоне скандалов в Тбилиси с успехом прошел пятый форум "Шёлкового пути", в котором приняли участие среди прочих гостей премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Всего в форуме участвовали более 2300 делегатов из свыше 70 стран, в том числе представители ведущих глобальных компаний, а также международных организаций – ООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Организации Черноморского экономического сотрудничества (BSEC) и др. А между тем Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2025 года вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 18,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).За отчетный период в страну импортировали продукцию на 13,4 миллиарда долларов, что на 9,7% больше данных за январь-сентябрь 2024 года. Экспорт составил 5,2 миллиарда долларов, что на 7,7% больше по сравнению с данными за девять месяцев 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

