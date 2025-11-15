https://sputnik-georgia.ru/20251115/strasti-po-saakashvili-krushenie-turetskogo-gerkulesa-i-delo-gakhariya--gruziya-za-nedelyu-295789579.html

Страсти по Саакашвили, крушение турецкого "Геркулеса" и дело Гахария – Грузия за неделю

Страсти по Саакашвили, крушение турецкого "Геркулеса" и дело Гахария – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 15.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-15T18:18+0400

2025-11-15T18:18+0400

2025-11-15T18:18+0400

политика

обзоры

грузия

армения

турция

азербайджан

валерий гелашвили

георгий гахария

михаил саакашвили

пасе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0c/295755575_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_0cd87b69231af30ed03d86d2394d6d78.jpg

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Крушение международного масштабаНа этой неделе Грузия оказалась под пристальным вниманием международного сообщества из-за крушения 11 ноября в Сигнахском районе турецкого военного самолета в пяти километрах от границы с Азербайджаном. Это был самолет C-130E Hercules ВВС Турции, летевший из Азербайджана в Турцию. На его борту находились 20 человек. Все они погибли.Грузинские спасатели совместно с турецкими и азербайджанскими специалистами завершили поисковую операцию в кратчайшие сроки. На данный момент тела всех 20 погибших и все крупные обломки самолета уже доставлены в Турцию. Турецкая республика также получила черный ящик, который поможет установить точную причину авиакатастрофы. Предварительной причиной называется техническая неисправность. К Грузии ни турецкие, ни азербайджанские власти претензий не предъявляли. Громкое уголовное дело А вот главным политическим событием недели, пожалуй, стало предъявление обвинений бывшему премьер-министру Грузии Георгию Гахария. Ему вменяют злоупотребление полномочий при установке блок-поста полиции в селе Чорчана в Хашурском районе и при разгоне акции протеста в ночь на 21 июня 2019 года, а также организацию нанесения тяжкого вреда здоровья участникам акции.Уголовные дела касаются периода пребывания Гахария на посту министра внутренних дел Грузии. Сам Гахария покинул Грузию еще в июне этого года, на данный момент проживает в Германии и на родину, где ему грозит арест по решению суда, возвращаться не намерен. При этом, несмотря на предъявление вышеуказанных обвинений, основанная им партия "За Грузию" от работы в парламенте и местных совещательных органах отказываться не собирается и продолжает свою политическую деятельность в стране. Страсти по Саакашвили Не менее значимым событием недели стал перевод третьего президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники в тюрьму. Сторонники экс-президента расценили возвращение Саакашвили в место заключения как "политический акт мести", тогда как Служба по исполнению наказаний заявляет, что "здоровью Саакашвили уже ничего не угрожает". С момента своего ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он находился в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди" в Тбилиси. Саакашвили предстоит провести в тюрьме еще восемь лет и около 5 месяцев. Он приговорен к 12 с половиной годам тюремного заключения по четырем уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы. Между тем против него суд рассматривает еще одно дело – о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Также в ноябре 2025 года Саакашвили было предъявлено новое обвинение по статье "Призыв к насильственной смене власти конституционного устройства или свержению государственной власти" за посты в соцсетях, которые все это время активно публикуются в его официальном аккаунте.Важные визиты На этой неделе Грузию посетили сразу несколько важных делегаций. Содокладчики комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы Эдит Эстрела и Сабина Чудич проводят встречи в Грузии и уже выслушали как оппозицию, так и правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Основной темой встреч стала ситуация в Грузии и дальнейшее участие страны в заседаниях ПАСЕ. ПАСЕ 29 января 2025 года проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ. Теперь власти Грузии заявляют, что вернутся к работе ПАСЕ, только "когда будут сняты абсурдные требования", однако при этом готовы продолжать сотрудничество с Советом Европы. Возражение на уровне импульса – в Грузии резко ответили ПАСЕ>>> Другим не менее важным визитом стал визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. На встречах в Тбилиси глава МИД Армении обсуждал направления взаимодействия, приоритеты и дальнейшие шаги, а также ситуацию в регионе. Грузия и Армения отметили, что двустороннее сотрудничество Грузии и Армении динамично развивается в сферах торговли, экономики, транспорта, туризма, культуры, образования и других областях, и будут предприняты новые шаги для укрепления этого сотрудничества. А вот министр образования Грузии Гиви Миканадзе отправился с визитом в Китай для участия во Всемирной конференции по китайскому языку в Пекине. На пленарном заседании в рамках мероприятия министр рассказал о концепции реформы системы образования Грузии, внедренных нововведениях и мерах по преподаванию китайского языка в школах. Также в Китае прошли встречи с представителями ряда компаний, где обсуждалось сотрудничество и перспективы применения ряда инноваций в Грузии. А между тем Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2025 года вырос на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 20,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). За отчетный период в страну импортировали продукцию примерно на 15 миллиардов долларов, что на 9,3% больше данных за десять месяцев 2024 года. Экспорт составил 5,8 миллиарда долларов, что примерно на 7% больше по сравнению с десятью месяцами 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20251114/295775068.html

https://sputnik-georgia.ru/20251113/eks-premera-gruzii-gakhariya-otpravili-v-tyurmu-zaochno-295769498.html

https://sputnik-georgia.ru/20251112/eks-prezidenta-gruzii-mikhaila-saakashvili-vernuli-v-tyurmu-295762312.html

https://sputnik-georgia.ru/20251111/delegatsiya-pase-v-gruzii-osnovnye-temy-vstrech-295739471.html

https://sputnik-georgia.ru/20251114/pekinskiy-forum-stal-ploschadkoy-dlya-ukrepleniya-obrazovatelnykh-svyazey-gruzii-i-kitaya-295777566.html

https://sputnik-georgia.ru/20251114/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--dannye-statistiki-295774458.html

армения

турция

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

политика, обзоры, грузия, армения, турция, азербайджан, валерий гелашвили, георгий гахария, михаил саакашвили, пасе, совет европы