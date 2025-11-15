https://sputnik-georgia.ru/20251115/strasti-po-saakashvili-krushenie-turetskogo-gerkulesa-i-delo-gakhariya--gruziya-za-nedelyu-295789579.html
Страсти по Саакашвили, крушение турецкого "Геркулеса" и дело Гахария – Грузия за неделю
Страсти по Саакашвили, крушение турецкого "Геркулеса" и дело Гахария – Грузия за неделю
Sputnik Грузия
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 15.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-15T18:18+0400
2025-11-15T18:18+0400
2025-11-15T18:18+0400
политика
обзоры
грузия
армения
турция
азербайджан
валерий гелашвили
георгий гахария
михаил саакашвили
пасе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0c/295755575_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_0cd87b69231af30ed03d86d2394d6d78.jpg
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Крушение международного масштабаНа этой неделе Грузия оказалась под пристальным вниманием международного сообщества из-за крушения 11 ноября в Сигнахском районе турецкого военного самолета в пяти километрах от границы с Азербайджаном. Это был самолет C-130E Hercules ВВС Турции, летевший из Азербайджана в Турцию. На его борту находились 20 человек. Все они погибли.Грузинские спасатели совместно с турецкими и азербайджанскими специалистами завершили поисковую операцию в кратчайшие сроки. На данный момент тела всех 20 погибших и все крупные обломки самолета уже доставлены в Турцию. Турецкая республика также получила черный ящик, который поможет установить точную причину авиакатастрофы. Предварительной причиной называется техническая неисправность. К Грузии ни турецкие, ни азербайджанские власти претензий не предъявляли. Громкое уголовное дело А вот главным политическим событием недели, пожалуй, стало предъявление обвинений бывшему премьер-министру Грузии Георгию Гахария. Ему вменяют злоупотребление полномочий при установке блок-поста полиции в селе Чорчана в Хашурском районе и при разгоне акции протеста в ночь на 21 июня 2019 года, а также организацию нанесения тяжкого вреда здоровья участникам акции.Уголовные дела касаются периода пребывания Гахария на посту министра внутренних дел Грузии. Сам Гахария покинул Грузию еще в июне этого года, на данный момент проживает в Германии и на родину, где ему грозит арест по решению суда, возвращаться не намерен. При этом, несмотря на предъявление вышеуказанных обвинений, основанная им партия "За Грузию" от работы в парламенте и местных совещательных органах отказываться не собирается и продолжает свою политическую деятельность в стране. Страсти по Саакашвили Не менее значимым событием недели стал перевод третьего президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники в тюрьму. Сторонники экс-президента расценили возвращение Саакашвили в место заключения как "политический акт мести", тогда как Служба по исполнению наказаний заявляет, что "здоровью Саакашвили уже ничего не угрожает". С момента своего ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он находился в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди" в Тбилиси. Саакашвили предстоит провести в тюрьме еще восемь лет и около 5 месяцев. Он приговорен к 12 с половиной годам тюремного заключения по четырем уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы. Между тем против него суд рассматривает еще одно дело – о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Также в ноябре 2025 года Саакашвили было предъявлено новое обвинение по статье "Призыв к насильственной смене власти конституционного устройства или свержению государственной власти" за посты в соцсетях, которые все это время активно публикуются в его официальном аккаунте.Важные визиты На этой неделе Грузию посетили сразу несколько важных делегаций. Содокладчики комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы Эдит Эстрела и Сабина Чудич проводят встречи в Грузии и уже выслушали как оппозицию, так и правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Основной темой встреч стала ситуация в Грузии и дальнейшее участие страны в заседаниях ПАСЕ. ПАСЕ 29 января 2025 года проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ. Теперь власти Грузии заявляют, что вернутся к работе ПАСЕ, только "когда будут сняты абсурдные требования", однако при этом готовы продолжать сотрудничество с Советом Европы. Возражение на уровне импульса – в Грузии резко ответили ПАСЕ>>> Другим не менее важным визитом стал визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. На встречах в Тбилиси глава МИД Армении обсуждал направления взаимодействия, приоритеты и дальнейшие шаги, а также ситуацию в регионе. Грузия и Армения отметили, что двустороннее сотрудничество Грузии и Армении динамично развивается в сферах торговли, экономики, транспорта, туризма, культуры, образования и других областях, и будут предприняты новые шаги для укрепления этого сотрудничества. А вот министр образования Грузии Гиви Миканадзе отправился с визитом в Китай для участия во Всемирной конференции по китайскому языку в Пекине. На пленарном заседании в рамках мероприятия министр рассказал о концепции реформы системы образования Грузии, внедренных нововведениях и мерах по преподаванию китайского языка в школах. Также в Китае прошли встречи с представителями ряда компаний, где обсуждалось сотрудничество и перспективы применения ряда инноваций в Грузии. А между тем Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2025 года вырос на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 20,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). За отчетный период в страну импортировали продукцию примерно на 15 миллиардов долларов, что на 9,3% больше данных за десять месяцев 2024 года. Экспорт составил 5,8 миллиарда долларов, что примерно на 7% больше по сравнению с десятью месяцами 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
https://sputnik-georgia.ru/20251114/295775068.html
https://sputnik-georgia.ru/20251113/eks-premera-gruzii-gakhariya-otpravili-v-tyurmu-zaochno-295769498.html
https://sputnik-georgia.ru/20251112/eks-prezidenta-gruzii-mikhaila-saakashvili-vernuli-v-tyurmu-295762312.html
https://sputnik-georgia.ru/20251111/delegatsiya-pase-v-gruzii-osnovnye-temy-vstrech-295739471.html
https://sputnik-georgia.ru/20251114/pekinskiy-forum-stal-ploschadkoy-dlya-ukrepleniya-obrazovatelnykh-svyazey-gruzii-i-kitaya-295777566.html
https://sputnik-georgia.ru/20251114/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--dannye-statistiki-295774458.html
армения
турция
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0c/295755575_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_8e753c38d1ec347efbcfe4a289af043e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
политика, обзоры, грузия, армения, турция, азербайджан, валерий гелашвили, георгий гахария, михаил саакашвили, пасе, совет европы
политика, обзоры, грузия, армения, турция, азербайджан, валерий гелашвили, георгий гахария, михаил саакашвили, пасе, совет европы
Страсти по Саакашвили, крушение турецкого "Геркулеса" и дело Гахария – Грузия за неделю
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия
.
Крушение международного масштаба
На этой неделе Грузия оказалась под пристальным вниманием международного сообщества из-за крушения 11 ноября в Сигнахском районе турецкого военного самолета в пяти километрах от границы с Азербайджаном.
Это был самолет C-130E Hercules ВВС Турции, летевший из Азербайджана в Турцию. На его борту находились 20 человек. Все они погибли.
Грузинские спасатели совместно с турецкими и азербайджанскими специалистами завершили поисковую операцию в кратчайшие сроки. На данный момент тела всех 20 погибших и все крупные обломки самолета уже доставлены в Турцию.
Турецкая республика также получила черный ящик, который поможет установить точную причину авиакатастрофы. Предварительной причиной называется техническая неисправность. К Грузии ни турецкие, ни азербайджанские власти претензий не предъявляли.
А вот главным политическим событием недели, пожалуй, стало предъявление обвинений бывшему премьер-министру Грузии Георгию Гахария.
Ему вменяют злоупотребление полномочий при установке блок-поста полиции в селе Чорчана в Хашурском районе и при разгоне акции протеста в ночь на 21 июня 2019 года, а также организацию нанесения тяжкого вреда здоровья участникам акции.
Уголовные дела касаются периода пребывания Гахария на посту министра внутренних дел Грузии. Сам Гахария покинул Грузию еще в июне этого года, на данный момент проживает в Германии и на родину, где ему грозит арест по решению суда, возвращаться не намерен.
При этом, несмотря на предъявление вышеуказанных обвинений, основанная им партия "За Грузию" от работы в парламенте и местных совещательных органах отказываться не собирается и продолжает свою политическую деятельность в стране.
Не менее значимым событием недели стал перевод третьего президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники в тюрьму.
Сторонники экс-президента расценили возвращение Саакашвили в место заключения как "политический акт мести", тогда как Служба по исполнению наказаний заявляет, что "здоровью Саакашвили уже ничего не угрожает".
С момента своего ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он находился в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди" в Тбилиси.
Саакашвили предстоит провести в тюрьме еще восемь лет и около 5 месяцев. Он приговорен к 12 с половиной годам тюремного заключения по четырем уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы.
Между тем против него суд рассматривает еще одно дело – о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Также в ноябре 2025 года Саакашвили было предъявлено новое обвинение по статье "Призыв к насильственной смене власти конституционного устройства или свержению государственной власти" за посты в соцсетях, которые все это время активно публикуются в его официальном аккаунте.
На этой неделе Грузию посетили сразу несколько важных делегаций. Содокладчики комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы Эдит Эстрела и Сабина Чудич проводят встречи в Грузии и уже выслушали как оппозицию, так и правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Основной темой встреч стала ситуация в Грузии и дальнейшее участие страны в заседаниях ПАСЕ.
ПАСЕ 29 января 2025 года проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии.
В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ. Теперь власти Грузии заявляют, что вернутся к работе ПАСЕ, только "когда будут сняты абсурдные требования", однако при этом готовы продолжать сотрудничество с Советом Европы.
Другим не менее важным визитом стал визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. На встречах в Тбилиси глава МИД Армении обсуждал направления взаимодействия, приоритеты и дальнейшие шаги, а также ситуацию в регионе.
Грузия и Армения отметили, что двустороннее сотрудничество Грузии и Армении динамично развивается в сферах торговли, экономики, транспорта, туризма, культуры, образования и других областях, и будут предприняты новые шаги для укрепления этого сотрудничества.
А вот министр образования Грузии Гиви Миканадзе отправился с визитом в Китай для участия во Всемирной конференции по китайскому языку в Пекине. На пленарном заседании в рамках мероприятия министр рассказал о концепции реформы системы образования Грузии, внедренных нововведениях и мерах по преподаванию китайского языка в школах.
Также в Китае прошли встречи с представителями ряда компаний, где обсуждалось сотрудничество и перспективы применения ряда инноваций в Грузии.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2025 года вырос на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 20,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).
За отчетный период в страну импортировали продукцию примерно на 15 миллиардов долларов, что на 9,3% больше данных за десять месяцев 2024 года. Экспорт составил 5,8 миллиарда долларов, что примерно на 7% больше по сравнению с десятью месяцами 2024 года.