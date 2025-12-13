https://sputnik-georgia.ru/20251213/vizit-v-turkmenistan-mezhdunarodnyy-skandal-i-plany-na-2026-god--gruziya-za-nedelyu-296192821.html

Визит в Туркменистан, международный скандал и планы на 2026 год – Грузия за неделю

Визит в Туркменистан, международный скандал и планы на 2026 год – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 13.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-13T19:10+0400

2025-12-13T19:10+0400

2025-12-13T19:57+0400

грузия

политика

аналитика

туркменистан

азербайджан

казахстан

ицик моше

владимир путин

дом израиля

сгб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0d/296193543_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_65163366c65a56734573ff796688a7c8.jpg

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Новый международный скандал На этой неделе самым главным событием стал скандал с отменой визита депутатов Кнессета в Грузию. СМИ со ссылкой на президента Грузино-израильской бизнес-палаты и основателя "Дома Израиля" Ицика Моше 11 декабря сообщили, что депутаты Кнессета были вынуждены отменить свою поездку в Грузию, запланированную на ближайшие выходные, из-за угрозы терактов. Ицик Моше также сообщил, что информация об угрозе была передана и грузинской стороне. СГБ Грузии опровергла информацию, заявив, что ни у грузинских, ни у израильских спецслужб не было никаких данных об угрозе возможных террористических атак в Грузии. Позже Службой государственной безопасности был допрошен сам Ицик Моше, который заявил, что получил информацию об этом от члена Кнессета, которому, в свою очередь, данные сведения предоставил некий представитель комиссии по этике Кнессета. При этом, по данным ведомства, опрошенный заявил, что сказал журналистам так: если бы угроза была реальной, об этом обязательно сообщили бы грузинской стороне – и СМИ неправильно интерпретировали его слова. Форум в Туркменистане Еще одним важным событием недели стало участие премьер-министра Грузии в Международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия, который проводится в связи с 30-летием установления постоянного нейтралитета Туркменистана. В рамках форума Ираклий Кобахидзе обсудил перспективы углубления сотрудничества с представителями властей Азербайджана, Казахстана и Туркменистана и представил потенциал Грузии как стабильного партнера с устойчивой экономикой. Однако самой обсуждаемой в грузинских СМИ темой стало возможное начало диалога с Россией, так как на форуме в Ашхабаде присутствовал и президент РФ Владимир Путин. Между тем власти заявили, что не намерены вести диалог с Россией, пока не будет восстановлена территориальная целостность Грузии. Финансовый план на 2026 год утвержден На этой неделе парламент Грузии утвердил государственный бюджет на 2026 год. Согласно планам правительства, объем ассигнований госбюджета 2026 года вырастет примерно на 2,9 миллиарда лари и составит около 30,9 миллиарда лари. При этом наибольший рост запланирован для Минздрава, Минобразования и Мининфраструктуры. В бюджете также заложен рост пенсий и зарплат бюджетникам. Кроме того, в бюджете предусмотрены траты на бесплатное высшее образование и появление новых программ здравоохранения. Также в стране планируется масштабное строительство дорог и региональной инфраструктуры. Новые правила для протестующих Кроме того, на этой неделе парламент в трех чтениях в ускоренном порядке утвердил поправки в закон "О манифестациях". В случае если участники демонстраций будут перекрывать дороги или пешеходные пути частично или полностью, министерство внутренних дел будет вправе принять решение открыть перекрытый участок и восстановить движение на нем транспорта или людей, если проведение собрания или манифестации возможно иным способом с учетом количества участников.Новшество для энергокомпаний На этой неделе правительство сообщило, что всем компаниям, работающим в энергетическом секторе и участвующим в разработке проектов возобновляемой энергии, будут списаны накопленные перед государством штрафы на общую сумму один миллиард лари. Однако, если компания повторно нарушит правила и сроки осуществления программы, ей не только выпишут новый штраф, но и заставят выплатить уже списанный. Правительство обещает строго следить за выполнением обязательств и задолженностями. А между тем Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в третьем квартале 2025 года, по предварительной оценке, вырос в два раза (+101,7%) по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года и составил 533,2 миллиона долларов. В целом в январе-сентябре текущего года объем инвестиций вырос на 11% и составил 1,3 миллиарда долларов. Основными инвесторами являются США, Турция и Испания. Также инвестиции в большом объеме поступили из Азербайджана, Мальты, Нидерландов, Германии, Дании, Японии, России и других стран. Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в третьем квартале 2025 года были финансовая и страховая деятельность, а также энергетика и недвижимость. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251211/sgb-oproverglo-informatsiyu-o-veroyatnykh-terroristicheskikh-ugrozakh-296147734.html

https://sputnik-georgia.ru/20251212/gruziya-predlagaet-neytralnoe-prostranstvo-dlya-dialoga-na-yuzhnom-kavkaze--premer-296182389.html

https://sputnik-georgia.ru/20251210/gosbyudzhet-na-2026-god-prinyat-na-kakie-dengi-budet-zhit-gruziya-296140964.html

https://sputnik-georgia.ru/20251210/energokompaniyam-gruzii-spishut-shtrafy-pered-gosudarstvom--premer-296139573.html

https://sputnik-georgia.ru/20251210/investitsii-v-gruziyu-vyrosli--novaya-statistika-296129166.html

туркменистан

азербайджан

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

грузия, политика, аналитика, туркменистан, азербайджан, казахстан, ицик моше, владимир путин, дом израиля, сгб, обзоры