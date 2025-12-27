https://sputnik-georgia.ru/20251227/gromkie-aresty-novye-initsiativy-i-podgotovka-k-novomu-godu--gruziya-za-nedelyu-296382385.html

Громкие аресты, новые инициативы и подготовка к Новому году – Грузия за неделю

Громкие аресты, новые инициативы и подготовка к Новому году – Грузия за неделю

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Продолжение коррупционного скандала Самым громким событием этой недели стал арест бывшего главы СГБ Грузии Григола Лилуашвили по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере и покровительстве деятельности так называемых "колл-центров". По версии следствия, в октябре 2022 года Лилуашвили получил взятку в размере 1 миллиона долларов США от турецкого инвестора Чагатая Улькера через занимавшего должность первого замминистра экономики, ныне задержанного Ромео Микаутадзе, за лоббирование подписания меморандума о сотрудничестве, касающегося строительства ветряных электростанций. А уже в феврале 2022 года, так же через Ромео Микаутадзе, Лилуашвили потребовал и вымогал 1,5 миллиона лари от основателя компании "Экспресс-сервис 2008" Георгия Хажалия в обмен на помощь в тендерах на газификацию. Кроме того, Лилуашвили получил около 1,4 миллиона долларов в виде взятки за покровительство незаконным колл-центрам в 2021-2023 годах. Лилуашвили стал пятым высокопоставленным чиновником, замешанным в коррупционном скандале. Ранее обвинения в коррупции предъявили бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, бывшему замглавы Минэкономики, бывшему министру обороны и бывшему заместителю главы Минрегионов. Новый арест по старому делу Еще одним громким задержанием этой недели стал арест экс-министра обороны Бачо Ахалая по обвинению в руководстве акцией протеста 4 октября 2025 года и штурмом администрации президента Грузии в тот же день. Как утверждает следствие, Ахалая, хоть и не находился на акции протеста, через онлайн-приложения не только следил за процессом, но и руководил организаторами, давая им конкретные указания, как действовать. Экс-министр обороны Грузии Бачо Ахалая будет ждать приговора в тюрьме>>По версии следствия, именно после указания Ахалая организаторы акции протеста объявили о желании ворваться и занять здание администрации президента. Им это не удалось, однако столкновения протестующих с полицией у здания администрации продолжались несколько часов. На данный момент под арестом находятся как все члены организационного комитета, так и рядовые участники. Забота о гражданах Премьер-министр Грузии на этой неделе в преддверии Нового года поднял вопрос высоких цен в стране. По версии главы правительства, наценка от стоимости импорта в магазинах на продукты питания в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельной договоренности. Вопрос ценообразования изучит как СГБ Грузии, так и парламентская следственная комиссия. Между тем представители сетевых магазинов Грузии готовы публично обсудить вопрос ценообразования. По их словам, они готовы показать, как формируется цена на рынке продовольствия Грузии и с какими трудностями сталкивается сектор. В оппозиции же заявляют, что новая инициатива правительства по изучению цен станет ударом по бизнесу и является попыткой шантажа крупных сетей магазинов для того, чтобы успокоить общество, а не решить проблему. Подведение итогов дипломатии На этой неделе на встрече с дипломатами глава МИД Грузии Мака Бочоришвили подвела итоги уходящего года и определила новые ориентиры работы дипломатии в 2026 году. По ее словам, в своей работе дипломатическая служба должна быть прагматичной и ориентированной на защиту национальных интересов на международной арене. По ее словам, важно, чтобы решения грузинского правительства были бы ясно донесены до международного сообщества. Между тем за 2025 год Грузии не удалось восстановить прежние тесные отношения с Евросоюзом и США. Несмотря на заявления властей Грузии о готовности к диалогу и перезагрузке отношений с западными стратегическими партнерами, ряд европейских стран ввел санкции против грузинских чиновников и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. В то же время Грузия продолжает диалог с отдельными странами Европы – Сербией и Венгрией, а также активно налаживает отношения с восточными странами и странами ближнего зарубежья, развивая сотрудничество в рамках международных транзитных проектов. Дипломаты должны быть прагматичными – глава МИД Грузии>>Особый прогресс наметился в развитии отношений с Китаем и Ближним Востоком. Отношения с Россией остаются прежними. Страны поддерживают экономические и гуманитарные связи, но о восстановлении дипломатических отношений речи пока не идет. А между темГрузия экспортировала вино и спиртные напитки на сумму 502,5 миллиона долларов в январе-ноябре 2025 года. Согласно данным Агентства за 11 месяцев, в 70 стран мира было экспортировано до 82,3 млн литров вина на сумму 245 млн долларов, что на 7% меньше по стоимости и на 9% меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в 55 стран мира было экспортировано 37,7 миллиона литров спиртных напитков на сумму до 257,5 миллиона долларов. Уже многие годы главным импортером грузинского вина остается Россия. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за 11 месяцев 2025 года в соседнюю страну вывезли более 56 тысяч тонн вина, стоимостью 156,7 миллиона долларов (-11,1%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

