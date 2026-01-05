https://sputnik-georgia.ru/20260105/gromkie-ugolovnye-dela-i-prigovory-2025-goda-v-gruzii-296475958.html
Громкие уголовные дела и приговоры 2025 года в Грузии
В конце года принято подводить итоги минувших 12 месяцев и вспоминать наиболее громкие события, в том числе уголовные дела, вызвавшие широкий общественный резонанс. Представляем ТОП-5 самых громких дел 2025 года в Грузии. 1. Дело о саботаже и попытке госпереворота Ближе к концу года экс-министр обороны Грузии времен правления Михаила Саакашвили Бачо Ахалая был задержан по делу о попытке насильственного свержения власти 4 октября – в день выборов в органы местного самоуправления в стране. Его обвиняют в организации и руководстве групповым насилием, призывах к насильственной смене власти и попытке штурма президентского дворца в день муниципальных выборов. Ахалая грозит до девяти лет тюрьмы. По данным следствия, Бачо Ахалая координировал действия других фигурантов через интернет‑приложения в преддверии и в ходе событий 4 октября. Среди уже арестованных участников дела – Паата Бурчуладзе (оппозиционный деятель и оперный певец), Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе. 2. Дело экс-премьера Ираклия Гарибашвили В 2025 году продолжилось масштабное расследование коррупционных преступлений, в которых участвовали высокопоставленные экс-чиновники. Среди обвиняемых – бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, экс-министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, заместитель министра экономики Ромео Микаутадзе, бывший глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили. Гарибашвили был официально обвинен в получении незаконного дохода и легализации средств, полученных вне закона. Он признал свою причастность, выплатил залог в размере 1 млн лари и получил запрет на выезд из страны. В рамках расследования Служба государственной безопасности провела обыски в домах Гарибашвили и ряда других бывших чиновников, изъяв крупные суммы наличных и документы. Другие фигуранты: • Ромео Микаутадзе – бывший первый заместитель министра экономики и устойчивого развития. Задержан в июне 2025 года по обвинению в злоупотреблении служебным положением и легализации незаконных доходов. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. • Джуаншер Бурчуладзе – бывший министр обороны. Обвинен в злоупотреблении полномочиями и легализации доходов, связанных с закупкой дорогостоящего медицинского оборудования для Минобороны. • Григол Лилуашвили – бывший глава Службы государственной безопасности Грузии был задержан 23 декабря по обвинению в получении взяток в особо крупном размере и коррупционных схемах, связанных с защитой мошеннических "колл‑центров" и покровительством чиновникам в обмен на деньги. Лилуашвили руководил СГБ до апреля 2025 года. Немаловажно, что часть прибыли "колл‑центров", по версии прокуратуры, шла на финансирование оппозиционных медиа и радикальных групп. Ему грозит от 11 до 15 лет тюрьмы. Пересмотр коррупционных схем в высших эшелонах власти стал одним из ключевых событий 2025 года в политической жизни страны. 3. Гибель 27-летнего репетитора Гиги Авалиани Смерть молодого репетитора по математике, студента медицинского вуза Гиги Авалиани потрясла грузинское общество. В течение трех недель он находился в коме после тяжелой травмы головы и скончался 24 октября. В рамках расследования были задержаны четверо несовершеннолетних. Один из них обвиняется в особо тяжком причинении вреда здоровью, трое других – в недонесении о тяжком преступлении. Мать Авалиани, Эка Купатадзе, регулярно проводила акции протеста у здания генпрокуратуры, требуя переквалифицировать статью и привлечь виновных к строгой ответственности. Женщина убеждена, что прокуратура скрывает детали и следствие умалчивает важные улики, в том числе биту, которой нанесли удары ее сыну. Причиной насилия, по данным следствия, стала ревность: один из подростков приревновал к Авалиани свою девушку, которая занималась с ним математикой. 4. Убийство Левана Джангвеладзе В центре Тбилиси, на проспекте Чавчвадзе, 14 марта 2025 года был убит бизнесмен Леван Джангвеладзе, брат известного криминального авторитета Мераба Джангвеладзе, так называемого "вора в законе". Джангвеладзе получил множественные огнестрельные ранения и скончался на месте. Его водитель был ранен и доставлен в больницу. В рамках расследования убийства был задержан бывший спецназовец Гела Удзилаури, который признал факт стрельбы, но отрицал умышленный и заказной характер преступления. Суд не принял эту версию из-за отсутствия доказательств. 24 октября судья Георгий Гелашвили признал Удзилаури виновным в умышленном и заказном убийстве и приговорил к бессрочному лишению свободы. 29 декабря МВД сообщило, что убийство Джангвеладзе полностью раскрыто. Главным организатором убийства оказался бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов Парцхаладзе. Он объявлен в международный розыск. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Парцхаладзе был генпрокурором Грузии с 7 ноября по 30 декабря 2013 года. Он пробыл на этой должности рекордно короткое время из-за скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. В рамках расследования дела об убийстве Джангвеладзе также задержаны бизнесмен Георгий Микадзе, Мамука Багдавадзе, Георгий Качкачашвили, Давид Микадзе и Георгий Джохадзе объявлены в розыск. Задержан их бывший друг Сандро Цивцивадзе, на имя которого ранее было зарегистрировано орудие убийства Левана Джангвеладзе. 5. Ввоз гексогена из Украины В сентябре 2025 года в Грузии были задержаны двое граждан Украины за попытку ввоза взрывчатого вещества – гексогена. 11 сентября через КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе грузовик с украинскими номерами пересек границу. По данным следствия, гексоген передали задержанным сотрудники СБУ. Следствие рассматривает две версии: более вероятная – взрывчатку планировали использовать в акциях протеста в Тбилиси, альтернативная – переправка в Россию для проведения операции "Паутина‑2".
