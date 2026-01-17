Грузия
Приговор года, разбирательство с ВВС, неонацисты и рекордные победы – Грузия за неделю
Приговор года, разбирательство с ВВС, неонацисты и рекордные победы – Грузия за неделю
Sputnik Грузия
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
2026-01-17T19:15+0400
2026-01-17T19:50+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/13/282413539_0:109:2993:1794_1920x0_80_0_0_a434b1d3383bd0e62770efa3f225d9c7.jpg
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Громкий приговор Самым громким событием уходящей недели и начала 2026 года стало соглашение бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на сделку со следствием. Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов в особо крупном размере, полученных им от бизнеса, который он вел, занимая пост премьер-министра Грузии. Прокуратура заключила с Гарибашвили соглашение о признании вины, и он по сделке проведет пять лет в тюрьме. При этом выплатит штраф в размере 1 миллиона лари. Он также будет лишен всех доходов, полученных от преступной деятельности, и денег, изъятых при обыске его дома, в пользу государства. Речь идет о двух автомобилях стоимостью 463 630 лари, 100% доли в компании, приобретенной за 210 тысяч лари, инвестициях в другую компанию в размере 3,7 миллиона лари и 6,5 миллиона долларов наличными. Жалоба в ВВС Правящая партия "Грузинская мечта" подала в британскую вещательную корпорацию BBC жалобу из-за сюжета о якобы применении властями Грузии химических средств против протестующих в конце 2024 года. ВВС в 2025 году обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии провела расследование и доказала, что МВД Грузии не закупало и не применяло против протестующих бромобензилцианид, он же "камит" (запрещенное химическое вещество, прим.). Партия требует от телеканала следующее: Если ВВС не выполнит требований, то следующими инстанциями могут стать Британская регулирующая комиссия и суды, включая Европейский суд по правам человека, заявляют власти Грузии. Новая жизнь старого аэропорта Правительство Грузии на этой неделе подписало соглашение с французской компанией Groupe ADP о расширении Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели, таким образом продлив контракт с управляющей компанией аэропорта до 2031 года. Для расширения аэропорта будет осуществлена инвестиция в размере 150 миллионов долларов, что обеспечит увеличение пассажиропотока, непрерывное улучшение сервисов, создание комфортной и безопасной среды для пассажиров, быстрые и эффективные операционные процессы и внедрение современного пассажирского опыта, соответствующего международным стандартам, отмечают авторы проекта. Неонацисты в Грузии Самой обсуждаемой новостью этой недели стало заявление МВД Грузии о задержании действующей в стране неонацистской группировки. В нее входили в основном несовершеннолетние, которые организовали и участвовали в издевательствах над лицами, не разделяющими их идеологию. Злоумышленники снимали свои издевательства на видео и распространяли в соцсетях.На данный момент полиции известно о 10 жертвах, в том числе четырех несовершеннолетних. Издевательства над подростками расценены обвинением как пытки. Кроме того, задержанным предъявлено обвинение и в грабеже. Сейчас полиция ищет других жертв преступлений и остальных вероятных участников криминальной группировки. Первый раз в истории Грузинские фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина впервые в истории Грузии стали победителями чемпионата Европы по фигурному катанию. Пара заняла первое место, в сумме набрав 215,76 балла за короткую и произвольную программы. Второе место заняли представляющие Германию Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (203,87 балла). Тройку замкнули Мария Павлова и Алексей Святченко из Венгрии (202,56 балла). Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Шеффилде (Великобритания). А между тем Грузия приняла 7,8 миллиона международных путешественников в 2025 году, 5,5 миллиона из которых были туристами, тем самым достигнув нового исторического максимума, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2025 году выросло на 5,9% по сравнению с 2024 годом. Что касается туристических визитов, они выросли на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее число визитов в Грузию в 2025 году осуществили граждане России – почти 1,6 миллиона, что на 11,1% больше, чем в 2024 году. В пятерке стран лидеров также Турция, Армения, Израиль и Азербайджан. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
19:15 17.01.2026 (обновлено: 19:50 17.01.2026)
Робинзон Начкебия
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.

Громкий приговор

Самым громким событием уходящей недели и начала 2026 года стало соглашение бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на сделку со следствием.
Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов в особо крупном размере, полученных им от бизнеса, который он вел, занимая пост премьер-министра Грузии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности в Братиславе - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2026
Экс-премьер Грузии проведет пять лет в тюрьме по соглашению с прокуратурой
12 января, 16:39
Прокуратура заключила с Гарибашвили соглашение о признании вины, и он по сделке проведет пять лет в тюрьме. При этом выплатит штраф в размере 1 миллиона лари.
Он также будет лишен всех доходов, полученных от преступной деятельности, и денег, изъятых при обыске его дома, в пользу государства.
Речь идет о двух автомобилях стоимостью 463 630 лари, 100% доли в компании, приобретенной за 210 тысяч лари, инвестициях в другую компанию в размере 3,7 миллиона лари и 6,5 миллиона долларов наличными.

Жалоба в ВВС

Правящая партия "Грузинская мечта" подала в британскую вещательную корпорацию BBC жалобу из-за сюжета о якобы применении властями Грузии химических средств против протестующих в конце 2024 года.
ВВС в 2025 году обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит".
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2025
Власти Грузии против ВВС: когда будет подан иск
18 декабря 2025, 19:52
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии провела расследование и доказала, что МВД Грузии не закупало и не применяло против протестующих бромобензилцианид, он же "камит" (запрещенное химическое вещество, прим.).
Партия требует от телеканала следующее:
удаление фильма и связанных с ним материалов с соответствующих платформ;
опровержение предположений и утверждений без фактических оснований о том, что правоохранительные органы Грузии использовали "камит";
опровержение информации без фактических оснований о том, что правоохранительные органы Грузии применяли "физическую силу в условиях, когда участники собраний не совершали на них нападения";
опровержение утверждений без фактических оснований о том, что интересы "Грузинской мечты" совпадают с интересами России;
опровержение информации без фактических оснований о том, что почетный председатель "Грузинской мечты" участвовал в решениях о разгоне насильственных собраний.
Если ВВС не выполнит требований, то следующими инстанциями могут стать Британская регулирующая комиссия и суды, включая Европейский суд по правам человека, заявляют власти Грузии.

Новая жизнь старого аэропорта

Правительство Грузии на этой неделе подписало соглашение с французской компанией Groupe ADP о расширении Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели, таким образом продлив контракт с управляющей компанией аэропорта до 2031 года.
Тбилисский международный аэропорт и болельщики, зал ожидания - Sputnik Грузия, 1920, 15.01.2026
Тбилисский аэропорт будет расширен – подробности
15 января, 22:41
Для расширения аэропорта будет осуществлена инвестиция в размере 150 миллионов долларов, что обеспечит увеличение пассажиропотока, непрерывное улучшение сервисов, создание комфортной и безопасной среды для пассажиров, быстрые и эффективные операционные процессы и внедрение современного пассажирского опыта, соответствующего международным стандартам, отмечают авторы проекта.

Неонацисты в Грузии

Самой обсуждаемой новостью этой недели стало заявление МВД Грузии о задержании действующей в стране неонацистской группировки.
В нее входили в основном несовершеннолетние, которые организовали и участвовали в издевательствах над лицами, не разделяющими их идеологию. Злоумышленники снимали свои издевательства на видео и распространяли в соцсетях.
Полиция задержала в Грузии 16 членов радикальной фашистской группировки - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2026
Пытки, грабеж, насилие: в чем именно обвиняют членов "неонацистской" группировки в Грузии?
13:14
На данный момент полиции известно о 10 жертвах, в том числе четырех несовершеннолетних. Издевательства над подростками расценены обвинением как пытки. Кроме того, задержанным предъявлено обвинение и в грабеже.
Сейчас полиция ищет других жертв преступлений и остальных вероятных участников криминальной группировки.

Первый раз в истории

Грузинские фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина впервые в истории Грузии стали победителями чемпионата Европы по фигурному катанию. Пара заняла первое место, в сумме набрав 215,76 балла за короткую и произвольную программы.
Второе место заняли представляющие Германию Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (203,87 балла). Тройку замкнули Мария Павлова и Алексей Святченко из Венгрии (202,56 балла).
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Шеффилде (Великобритания).

А между тем

Грузия приняла 7,8 миллиона международных путешественников в 2025 году, 5,5 миллиона из которых были туристами, тем самым достигнув нового исторического максимума, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
Туристы из России покупают подарки в сувенирной лавке в городе Мцхета - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2026
Россияне лидируют по числу визитов в Грузию
14:15
Число визитов международных путешественников в Грузию в 2025 году выросло на 5,9% по сравнению с 2024 годом. Что касается туристических визитов, они выросли на 8,4% по сравнению с предыдущим годом.
Наибольшее число визитов в Грузию в 2025 году осуществили граждане России – почти 1,6 миллиона, что на 11,1% больше, чем в 2024 году. В пятерке стран лидеров также Турция, Армения, Израиль и Азербайджан.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
