Приговор года, разбирательство с ВВС, неонацисты и рекордные победы – Грузия за неделю

Приговор года, разбирательство с ВВС, неонацисты и рекордные победы – Грузия за неделю

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 17.01.2026, Sputnik Грузия

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Громкий приговор Самым громким событием уходящей недели и начала 2026 года стало соглашение бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на сделку со следствием. Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов в особо крупном размере, полученных им от бизнеса, который он вел, занимая пост премьер-министра Грузии. Прокуратура заключила с Гарибашвили соглашение о признании вины, и он по сделке проведет пять лет в тюрьме. При этом выплатит штраф в размере 1 миллиона лари. Он также будет лишен всех доходов, полученных от преступной деятельности, и денег, изъятых при обыске его дома, в пользу государства. Речь идет о двух автомобилях стоимостью 463 630 лари, 100% доли в компании, приобретенной за 210 тысяч лари, инвестициях в другую компанию в размере 3,7 миллиона лари и 6,5 миллиона долларов наличными. Жалоба в ВВС Правящая партия "Грузинская мечта" подала в британскую вещательную корпорацию BBC жалобу из-за сюжета о якобы применении властями Грузии химических средств против протестующих в конце 2024 года. ВВС в 2025 году обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии провела расследование и доказала, что МВД Грузии не закупало и не применяло против протестующих бромобензилцианид, он же "камит" (запрещенное химическое вещество, прим.). Партия требует от телеканала следующее: Если ВВС не выполнит требований, то следующими инстанциями могут стать Британская регулирующая комиссия и суды, включая Европейский суд по правам человека, заявляют власти Грузии. Новая жизнь старого аэропорта Правительство Грузии на этой неделе подписало соглашение с французской компанией Groupe ADP о расширении Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели, таким образом продлив контракт с управляющей компанией аэропорта до 2031 года. Для расширения аэропорта будет осуществлена инвестиция в размере 150 миллионов долларов, что обеспечит увеличение пассажиропотока, непрерывное улучшение сервисов, создание комфортной и безопасной среды для пассажиров, быстрые и эффективные операционные процессы и внедрение современного пассажирского опыта, соответствующего международным стандартам, отмечают авторы проекта. Неонацисты в Грузии Самой обсуждаемой новостью этой недели стало заявление МВД Грузии о задержании действующей в стране неонацистской группировки. В нее входили в основном несовершеннолетние, которые организовали и участвовали в издевательствах над лицами, не разделяющими их идеологию. Злоумышленники снимали свои издевательства на видео и распространяли в соцсетях.На данный момент полиции известно о 10 жертвах, в том числе четырех несовершеннолетних. Издевательства над подростками расценены обвинением как пытки. Кроме того, задержанным предъявлено обвинение и в грабеже. Сейчас полиция ищет других жертв преступлений и остальных вероятных участников криминальной группировки. Первый раз в истории Грузинские фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина впервые в истории Грузии стали победителями чемпионата Европы по фигурному катанию. Пара заняла первое место, в сумме набрав 215,76 балла за короткую и произвольную программы. Второе место заняли представляющие Германию Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (203,87 балла). Тройку замкнули Мария Павлова и Алексей Святченко из Венгрии (202,56 балла). Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Шеффилде (Великобритания). А между тем Грузия приняла 7,8 миллиона международных путешественников в 2025 году, 5,5 миллиона из которых были туристами, тем самым достигнув нового исторического максимума, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2025 году выросло на 5,9% по сравнению с 2024 годом. Что касается туристических визитов, они выросли на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее число визитов в Грузию в 2025 году осуществили граждане России – почти 1,6 миллиона, что на 11,1% больше, чем в 2024 году. В пятерке стран лидеров также Турция, Армения, Израиль и Азербайджан. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

