Скандал с помилованием, новый рекорд туризма и высокие цены – Грузия за неделю

Скандал с помилованием, новый рекорд туризма и высокие цены – Грузия за неделю

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 24.01.2026

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Помилование как повод недовольства Одним из самых резонансных событий уходящей недели стало помилование президентом Михаилом Кавелашвили 159 заключенных в праздник Крещения Господня. Президент Грузии принимает решение о помиловании единолично или по рекомендации правительства, при этом с просьбой о помиловании должен обратиться к нему сам заключенный. Никаких официальных заявлений до помилования ни президент, ни представители правительства не делали, однако в СМИ появилась информация о том, что якобы среди помилованных могут оказаться приговоренные по делам о насильственных действиях на акциях протеста 2024-2025 годов, в том числе и за нападение на сотрудников полиции. Из-за этого родственники осужденных всю ночь ждали у тюрем их освобождения, а уже утром обрушились с критикой на власти, заявив о разочаровании и обмане. Власти Грузии в ответ отметили, что помилование, хотя и является гуманным актом, не связано с политикой. Ряд же депутатов правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что осужденные за нападение на полицейских не должны быть помилованы и таких ожиданий быть не должно. Цены в Грузии под контролем На этой неделе правительство во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе начало активные встречи по вопросу цен на продовольствие. Первыми с Кобахидзе встретились директора сетей супер-маркетов и дистрибьюторы. Как было заявлено после встреч, бизнес готов к снижению цен, но правительство должно предпринять определенные шаги в этом направлении. В правительстве Грузии заявляют, что готовы принять аргументы второй стороны и уже появились первые результаты и предложения. Между тем СГБ Грузии на этой неделе изъяла копии электронных документов сетей супермаркетов и дистрибьюторов, чтобы выяснить, как формируется наценка на продукцию. Рекорд года Доходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов, что на 5,98% превышает показатель 2024 года и является рекордным для Грузии. Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов. При этом в 2025 году по сравнению с 2024 годом доход от граждан России снизился на 17,97 %, доход же от граждан ЕС, наоборот, вырос на 15,65%. Также в пятерке стран по тратам – Турция, Израиль и Азербайджан. Будущая реформа Еще одним событием недели стал анонс правительства новой реформы в Грузии – на этот раз в сфере здравоохранения. По его мнению, системный подход к вопросу обеспечит в среднесрочной перспективе в Грузии то качество медицинского обслуживания, которое сегодня есть в в Турции, Германии, Израиле или Австрии. Неожиданная инициатива Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на этой неделе предложил возродить публичные дискуссии, подчеркнув, что это важно для нормального функционирования демократии. Он заявил, что дебаты должны проходить в здоровом, конструктивном формате, а решение о форме их проведения в публичном пространстве в первую очередь зависит от СМИ. Премьер добавил, что правительство готово к консультациям по этому вопросу. И если в партии власти "Грузинская мечта" и в мелких оппозиционных партиях к таким дебатам готовы, то в оппозиции и ряде НПО не видят их перспективы, заявляя, что власти не готовы принимать чужое мнение. А между тем Внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году вырос на 10,1% по сравнению с 2024 годом и составил 25,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). В прошлом году в страну импортировали продукцию на 18,5 миллиарда долларов, что на 9,7% больше, чем в 2024 году. Экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом. В пятерку главных торговых партнеров Грузии входят Турция, США, Россия, Китай и Кыргызстан. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

