Скандал с помилованием, новый рекорд туризма и высокие цены – Грузия за неделю
Скандал с помилованием, новый рекорд туризма и высокие цены – Грузия за неделю
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 24.01.2026, Sputnik Грузия
Скандал с помилованием, новый рекорд туризма и высокие цены – Грузия за неделю

19:20 24.01.2026 (обновлено: 20:37 24.01.2026)
Робинзон Начкебия
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.

Помилование как повод недовольства

Одним из самых резонансных событий уходящей недели стало помилование президентом Михаилом Кавелашвили 159 заключенных в праздник Крещения Господня.
Президент Грузии принимает решение о помиловании единолично или по рекомендации правительства, при этом с просьбой о помиловании должен обратиться к нему сам заключенный.
Никаких официальных заявлений до помилования ни президент, ни представители правительства не делали, однако в СМИ появилась информация о том, что якобы среди помилованных могут оказаться приговоренные по делам о насильственных действиях на акциях протеста 2024-2025 годов, в том числе и за нападение на сотрудников полиции.
Из-за этого родственники осужденных всю ночь ждали у тюрем их освобождения, а уже утром обрушились с критикой на власти, заявив о разочаровании и обмане.
Власти Грузии в ответ отметили, что помилование, хотя и является гуманным актом, не связано с политикой. Ряд же депутатов правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что осужденные за нападение на полицейских не должны быть помилованы и таких ожиданий быть не должно.

Цены в Грузии под контролем

На этой неделе правительство во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе начало активные встречи по вопросу цен на продовольствие.
Первыми с Кобахидзе встретились директора сетей супер-маркетов и дистрибьюторы. Как было заявлено после встреч, бизнес готов к снижению цен, но правительство должно предпринять определенные шаги в этом направлении.
В правительстве Грузии заявляют, что готовы принять аргументы второй стороны и уже появились первые результаты и предложения.
Между тем СГБ Грузии на этой неделе изъяла копии электронных документов сетей супермаркетов и дистрибьюторов, чтобы выяснить, как формируется наценка на продукцию.

Рекорд года

Доходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов, что на 5,98% превышает показатель 2024 года и является рекордным для Грузии.
Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов. При этом в 2025 году по сравнению с 2024 годом доход от граждан России снизился на 17,97 %, доход же от граждан ЕС, наоборот, вырос на 15,65%. Также в пятерке стран по тратам – Турция, Израиль и Азербайджан.

Будущая реформа

Еще одним событием недели стал анонс правительства новой реформы в Грузии – на этот раз в сфере здравоохранения.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, правительство намерено составить "стратегический план, который даст возможность достичь переломных изменений".

По его мнению, системный подход к вопросу обеспечит в среднесрочной перспективе в Грузии то качество медицинского обслуживания, которое сегодня есть в в Турции, Германии, Израиле или Австрии.

Неожиданная инициатива

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на этой неделе предложил возродить публичные дискуссии, подчеркнув, что это важно для нормального функционирования демократии.
Он заявил, что дебаты должны проходить в здоровом, конструктивном формате, а решение о форме их проведения в публичном пространстве в первую очередь зависит от СМИ.
Премьер добавил, что правительство готово к консультациям по этому вопросу. И если в партии власти "Грузинская мечта" и в мелких оппозиционных партиях к таким дебатам готовы, то в оппозиции и ряде НПО не видят их перспективы, заявляя, что власти не готовы принимать чужое мнение.

А между тем

Внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году вырос на 10,1% по сравнению с 2024 годом и составил 25,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). В прошлом году в страну импортировали продукцию на 18,5 миллиарда долларов, что на 9,7% больше, чем в 2024 году.
Экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом. В пятерку главных торговых партнеров Грузии входят Турция, США, Россия, Китай и Кыргызстан.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
