Аресты, первая медаль на ОИ и новшества для иностранцев – Грузия за неделю
Аресты, первая медаль на ОИ и новшества для иностранцев – Грузия за неделю
Sputnik Грузия
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Главная новость недели Грузия завоевала первую в своей истории медаль на зимних Олимпийских играх. Серебро для Грузии на проходящих в Милане и Кортине зимних Олимпийских играх принесли члены национальной сборной, действующие чемпионы Европы – фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина. В сумме двух программ грузинская спортивная пара набрала 221,75 балла и завоевала серебряную медаль. На фоне исторической победы премьер-министр Ираклий Кобахидзе принял решение увеличить вдвое денежный приз для фигуристов. Метелкина и Берулава получат от государства по 500 тысяч лари. Дело десятилетия раскрыто На этой неделе Генпрокуратура Грузии официально объявила о раскрытии дела об убийстве 22-летнего программиста Нико Кварацхелия – сына грузинского криминального авторитета Гии Кварацхелия – в 2021 году в центре Тбилиси. Несмотря на то что непосредственные исполнители – убийцы Кварацхелия, Алеко Челидзе и Георгий Кавиладзе, еще в 2023 году были приговорены к 17 и 16 годам лишения свободы, прокуратуре понадобилось почти три года, чтобы установить заказчиков убийства. Как утверждает прокуратура, убийство сына Гии Кварацхелия заказали сыновья другого авторитета – "Дато Тбилисского", Гурам и Давид Какулия, а самих исполнителей нашел сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания Бесарион (Буса) Жвания. По версии следствия, братья Какулия мстили за убийство двадцатилетней давности своего собственного отца, в котором был замешан как раз отец Нико, Гия Кварацхелия.На данный момент братьям Какулия, которые отбывают наказание в грузинской тюрьме по другому делу – за попытку убийства друга своего двоюродного брата, и Бесариону Жвания, скрывающемуся от следствия, предъявлено обвинение в организации группового умышленного убийства. Всем им по новому приговору грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Президент в парламенте На этой неделе президент Грузии Михаил Кавелашвили предстал перед парламентом с ежегодным выступлением. Главной темой его речи стали международные вызовы, внутренняя политика и цели страны. По словам президента, после начала конфликта на Украине Грузия испытывает "невероятное давление", но грузинский народ еще раз показал, что на сложности и несправедливость он отвечает единством, верностью национальным интересам и глубоко укрепившимися в нем ценностями. Кавелашвили также отметил, что Грузия придерживается "прагматичной и многовекторной внешней политики, суть которой заключается в защите мира и независимости, тогда как европейская бюрократия грубо вмешивается во внутренние дела Грузии". Миграция и новые правила Еще одной актуальной темой недели стал вопрос миграции в Грузии, о котором отчитался перед депутатами премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Число иностранных граждан в стране, по предварительным данным правительства, составляет максимум 257 тысяч, а управлять миграционными процессами зачастую довольно трудно. Так, по словам премьера, на большое число мигрантов в Грузии влияние оказывают туристы, которым можно оставаться в Грузии на протяжении года, а также трудовые мигранты и иностранные студенты. При этом в Грузии, по утверждению Кобахидзе, 40 тысяч иностранцев находятся без всякого легального основания и поэтому будут депортированы в течение ближайших лет. Уже известно, как власти планируют регулировать трудовую миграцию. Официально с 1 марта этого года иностранцам запретят работать курьерами, гидами и таксистами, а на остальные позиции работодатель может взять на работу иностранца, только если обоснует, почему ему не подходят кандидаты – граждане Грузии. Все иностранцы, без ПМЖ, в том числе и зарегистрированные в Грузии как индивидуальные предприниматели, будут обязаны брать разрешение на работу в стране. В противном случае на иностранцев и их работодателей будут налагаться штрафы и государство будет вправе депортировать таких нелегалов. Правила для соцнезащищенных Еще одним новшеством этой недели стало объявление Минздравом Грузии о пересмотре базы данных социально незащищенных лиц, которые получают льготы и помощь от государства. Как заявляют в Минздраве, главная цель такого решения – оставить в базе только те семьи, которым на сегодняшний день, согласно действующему законодательству, полагаются финансовая поддержка и помощь государства, и которые реально в этом нуждаются. Старые базы данных социально незащищенных не обновлялись с 2020 года. На февраль 2026 года в Грузии зарегистрировано 815 тысяч семей, считающихся социально незащищенными, при этом 410 тысяч из них получают финансовую помощь от государства. Продолжение скандала с колл-центрами На этой неделе прокуратура объявила о раскрытии еще одного дела о незаконных колл-центрах, при помощи которых обманом у граждан Грузии и людей из других стран вымогали деньги, под контролем высокопоставленного грузинского чиновника. На этот раз обвинения были предъявлены бывшему генпрокурору Грузии Отару Парцхаладзе и его ближайшему окружению – Михаилу Чохели, Давиду и Георгию Микадзе и Ираклию Сехниашвили. Также среди обвиняемых оказалась и скандально известная журналистка Элисо Киладзе, которая в последние годы рассказывала о преступных колл-центрах. Как установило следствие, таким образом Киладзе устраняла конкурентов колл-центров, которым правовую поддержку обеспечивали Парцхаладзе и его сообщники. По делу были задержаны еще четыре человека, которые и помогли раскрыть эту схему. Это уже не первое дело против экс-генпрокурора Грузии. Он проходит обвиняемым по делу об убийстве брата "вора в законе" Мераба Сухумского Левана Джангвеладзе, совершенном 14 марта 2025 года в Тбилиси. А между тем Парламент Грузии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс Грузии, согласно которым в уголовном праве появится новый термин – "экстремизм против конституционного устройства". В частности, под понятие экстремизм в Грузии попадут следующие действия: Наказанием за "экстремизм против конституционного устройства" будет штраф, либо общественно-полезные работы на срок от 400 до 600 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет. Юридическому лицу в этом случае будет грозить ликвидация. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Аресты, первая медаль на ОИ и новшества для иностранцев – Грузия за неделю
21:39 21.02.2026 (обновлено: 22:11 21.02.2026)
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия
Грузия завоевала первую в своей истории медаль на зимних Олимпийских играх. Серебро для Грузии на проходящих в Милане и Кортине зимних Олимпийских играх принесли члены национальной сборной, действующие чемпионы Европы – фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина.
В сумме двух программ грузинская спортивная пара набрала 221,75 балла и завоевала серебряную медаль. На фоне исторической победы премьер-министр Ираклий Кобахидзе принял решение увеличить вдвое денежный приз для фигуристов. Метелкина и Берулава получат от государства по 500 тысяч лари.
Дело десятилетия раскрыто
На этой неделе Генпрокуратура Грузии официально объявила о раскрытии дела об убийстве 22-летнего программиста Нико Кварацхелия – сына грузинского криминального авторитета Гии Кварацхелия – в 2021 году в центре Тбилиси.
Несмотря на то что непосредственные исполнители – убийцы Кварацхелия, Алеко Челидзе и Георгий Кавиладзе, еще в 2023 году были приговорены к 17 и 16 годам лишения свободы, прокуратуре понадобилось почти три года, чтобы установить заказчиков убийства.
Как утверждает прокуратура, убийство сына Гии Кварацхелия заказали сыновья другого авторитета – "Дато Тбилисского", Гурам и Давид Какулия, а самих исполнителей нашел сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания Бесарион (Буса) Жвания.
По версии следствия, братья Какулия мстили за убийство двадцатилетней давности своего собственного отца, в котором был замешан как раз отец Нико, Гия Кварацхелия.
На данный момент братьям Какулия, которые отбывают наказание в грузинской тюрьме по другому делу – за попытку убийства друга своего двоюродного брата, и Бесариону Жвания, скрывающемуся от следствия, предъявлено обвинение в организации группового умышленного убийства.
Всем им по новому приговору грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
На этой неделе президент Грузии Михаил Кавелашвили предстал перед парламентом с ежегодным выступлением. Главной темой его речи стали международные вызовы, внутренняя политика и цели страны.
По словам президента, после начала конфликта на Украине Грузия испытывает "невероятное давление", но грузинский народ еще раз показал, что на сложности и несправедливость он отвечает единством, верностью национальным интересам и глубоко укрепившимися в нем ценностями.
Кавелашвили также отметил, что Грузия придерживается "прагматичной и многовекторной внешней политики, суть которой заключается в защите мира и независимости, тогда как европейская бюрократия грубо вмешивается во внутренние дела Грузии".
Еще одной актуальной темой недели стал вопрос миграции в Грузии, о котором отчитался перед депутатами премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Число иностранных граждан в стране, по предварительным данным правительства, составляет максимум 257 тысяч, а управлять миграционными процессами зачастую довольно трудно.
Так, по словам премьера, на большое число мигрантов в Грузии влияние оказывают туристы, которым можно оставаться в Грузии на протяжении года, а также трудовые мигранты и иностранные студенты.
При этом в Грузии, по утверждению Кобахидзе, 40 тысяч иностранцев находятся без всякого легального основания и поэтому будут депортированы в течение ближайших лет.
Уже известно, как власти планируют регулировать трудовую миграцию. Официально с 1 марта этого года иностранцам запретят работать курьерами, гидами и таксистами, а на остальные позиции работодатель может взять на работу иностранца, только если обоснует, почему ему не подходят кандидаты – граждане Грузии.
Все иностранцы, без ПМЖ, в том числе и зарегистрированные в Грузии как индивидуальные предприниматели, будут обязаны брать разрешение на работу в стране. В противном случае на иностранцев и их работодателей будут налагаться штрафы и государство будет вправе депортировать таких нелегалов.
Правила для соцнезащищенных
Еще одним новшеством этой недели стало объявление Минздравом Грузии о пересмотре базы данных социально незащищенных лиц, которые получают льготы и помощь от государства.
Как заявляют в Минздраве, главная цель такого решения – оставить в базе только те семьи, которым на сегодняшний день, согласно действующему законодательству, полагаются финансовая поддержка и помощь государства, и которые реально в этом нуждаются.
Старые базы данных социально незащищенных не обновлялись с 2020 года. На февраль 2026 года в Грузии зарегистрировано 815 тысяч семей, считающихся социально незащищенными, при этом 410 тысяч из них получают финансовую помощь от государства.
Продолжение скандала с колл-центрами
На этой неделе прокуратура объявила о раскрытии еще одного дела о незаконных колл-центрах, при помощи которых обманом у граждан Грузии и людей из других стран вымогали деньги, под контролем высокопоставленного грузинского чиновника.
На этот раз обвинения были предъявлены бывшему генпрокурору Грузии Отару Парцхаладзе и его ближайшему окружению – Михаилу Чохели, Давиду и Георгию Микадзе и Ираклию Сехниашвили.
Также среди обвиняемых оказалась и скандально известная журналистка Элисо Киладзе, которая в последние годы рассказывала о преступных колл-центрах.
Как установило следствие, таким образом Киладзе устраняла конкурентов колл-центров, которым правовую поддержку обеспечивали Парцхаладзе и его сообщники. По делу были задержаны еще четыре человека, которые и помогли раскрыть эту схему.
Это уже не первое дело против экс-генпрокурора Грузии. Он проходит обвиняемым по делу об убийстве брата "вора в законе" Мераба Сухумского Левана Джангвеладзе, совершенном 14 марта 2025 года в Тбилиси.
Парламент Грузии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс Грузии, согласно которым в уголовном праве появится новый термин – "экстремизм против конституционного устройства". В частности, под понятие экстремизм в Грузии попадут следующие действия:
систематические публичные призывы к массовому нарушению закона, массовому неповиновению органам власти или к созданию альтернативных органов;
самовольное или публичное систематическое представление себя или другого лица, а также другие систематические действия этого лица, направленные на укоренение представления о нелегитимности конституционного устройства, либо конституционных органов и наносящие вред интересам Грузии, или создающим реальную угрозу этим интересам.
Наказанием за "экстремизм против конституционного устройства" будет штраф, либо общественно-полезные работы на срок от 400 до 600 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет. Юридическому лицу в этом случае будет грозить ликвидация.