Хидирбегишвили: Грузия должна вернуть свое достоинство

Хидирбегишвили: Грузия должна вернуть свое достоинство

"Все инсинуации радикальной оппозиции о коварных планах Кобахидзе и его правительственной команды, кульминацией которых якобы должно стать полное отторжение миллиардера от политической жизни – процесса принятия решений, являются страстной мечтой проговорившейся оппозиции и ничего общего с реальностью не имеют", – Арно Хидирбегишвили.- Давайте начнем с самой "свежей" новости – в закон Грузии "О грантах" будут внесены поправки, которые учитывают уголовную ответственность, вплоть до тюремного заключения от 6 до 9 лет, за получение любых грантов извне юридическими и физическими лицами в любой форме с целью оказания влияния на власть и лоббирование иностранных интересов, будь то организация госпереворотов или просто активная работа по изменению политики власти. Также уточняется понятие "грант", под которое отныне попадает практически все – перечисление денежных средств, передача кэшем денег из рук в руки или передача какого-либо имущества натурой в качестве оплаты услуг. Означает ли это, что отныне любой гражданин или организация в Грузии, посмевшие высказать свое мнение о политике власти и в то же время получающие какие-то средства от зарубежных организаций или физлиц, или являющиеся грузинскими филиалами зарубежных организаций, будь то зарплата, грант, пожертвование или просто помощь, отныне попадают под действие закона и будут подвержены остракизму – арестованы, судимы, оштрафованы на крупную сумму и надолго попадут в тюрьму? - Прежде всего, давайте дождемся рассмотрения законопроекта в парламенте, потому что законопроект будет доработан, прежде чем станет законом. А если судить по тексту, с которым ознакомили общество, то необходимо разрешение от госструктур, чтобы избежать перечисленных вами неприятностей. Обращаю внимание, что отныне наказуемы не только антиправительственные действия, но и намерения повлиять на политику власти и, что специально указано отдельно, намерения эту политику изменить. - Как, кем и по каким критерием будет отныне оцениваться деятельность политических, общественных и любых других организаций в Грузии, затронувших политику в любой форме, будь то СМИ или бизнес-компании? - Думаю, что это тоже будет установлено усовершенствованным законом. Не исключаю, что в правительстве или при СГБ будет создана экспертная группа компетентных аналитиков – советников на контрактной основе, которые будут разбираться по каждому конкретному случаю и давать оценки – с чем мы имеем дело: с антигосударственным, антигрузинским проявлением по заданию зарубежных недружественных политических сил и спецслужб или просто с конструктивной критикой по собственной инициативе, ничего общего с зарубежным финансированием не имеющей. Выносящие такие вердикты люди должны быть неподкупными экспертами высочайшей категории с огромным опытом, безупречно прошедшие путь от советских времен и до сегодняшнего дня, познавшие "огонь и воду" и с первого взгляда интуитивно "отделяющие зерна от плевел". Творческая, научно-исследовательская работа в любых сферах, будь то политология, экономика, социология или искусство, вряд ли будут наказуемы, наоборот – власти поощряют деятельность грузинских специалистов в международных организациях с целью повышения квалификации и популяризации страны. Да и сами руководители всех ветвей власти, будь то правительство или парламент, сами оттачивали свой профессионализм именно за рубежом, в европейских и американских организациях. Одновременно нынешняя власть – первый прецедент в истории! – способствует возвращению грузинских студентов, обучающихся в зарубежных вузах, на родину, в Грузию. Как сообщает Национальный центр оценки и экзаменов, 4 февраля состоится экзамен для студентов, желающих продолжить обучение в Грузии после учебы в зарубежных университетах или проучившихся там не менее одного семестра. - Как бы не вышло, что перечень подзаконных актов окажется длиннее, чем сам закон… - Как известно, в инструкциях любых, даже самых знакомых и простых лекарств, к примеру, анальгина, указывается полный спектр побочных действий, вплоть до внезапной остановки сердца, но это не означает, что все они обязательно наступят, просто граждан предупреждают о всех возможных последствиях – даже тех, вероятность наступления которых чисто теоретическая, или "хайли лайкли". То же самое можно сказать о дополнениях к закону о грантах. После того, как власть в прошлом году приняла закон об иноагентах, западные опекуны этих самых иноагентов изобрели множество способов его обойти, вплоть до передачи денег оппозиционерам в посольствах, куда они поступали вместе с диппочтой, а потом устроили очередную неудавшуюся попытку госпереворота с захватом президентской резиденции 4 октября прошлого года, чем и спровоцировали власть на ужесточение законодательства. "Голь на выдумки хитра" – оппозиция в Грузии представляет собой довольно многочисленную категорию граждан, при становлении личности которых были допущены изъяны, которые подверглись воздействию иностранной пропаганды и которые за всю свою легкую жизнь не занимались общественно полезным трудом – только проедали гранты, которые текли рекой с Запада. Поэтому они ничего, кроме "революций" – госпереворотов, а также защиты прав ЛГБТК+* делать не умеют. И вот грянула катастрофа – сначала президент США "прикрыл лавочку" – поставил вне закона десятки гендеров, как и само это слово, оставив только два пола – мужской и женский; а потом Трамп прикрыл и сами госорганизации-грантодатели – USAID, NED и др., брезгливо выразив свое "фу!" частным "конторам", к примеру, Фонду Сороса и иже с ним. И как "венец" – прозападная грузинская власть, внешнеполитический путь которой всегда и на 100% совпадал с курсом ныне оппозиционной экс-правящей партии Саакашвили, внезапно "поменяла пластинку" – начала обличать двойные стандарты загнивающего Запада и его сателлитов, которые, оказывается, оказывали сильное давление на руководство "Грузинской мечты", чтобы Грузия вступила в войну против России, обещая снабдить оружием. Заявления Госдепа США при Байдене, руководителей Евросоюза и киевской власти звучали в унисон: "Начните войну – защитите Украину!" Что делать, куда податься теперь всей этой "малине" иноагентов – тысячам НПО, политическим партиям-объединениям, медиа и прочим бутафорам так называемого "гражданского общества", точнее, антиобщества, которые вторили Западу – мол, "уж лучше пусть бомбы посыплются на Тбилиси, чем трусливая политика невмешательства власти "мечтателей"!" И вот последней надеждой грузинской оппозиции становится Европа, звезда русофобская, которая обещает поддерживать Украину "сколько будет нужно" и "до победного конца", невзирая на США; которая объединяет русофобов всех стран в "Коалицию желающих", чтобы в последний раз попытаться поставить на колени Россию, что им не удалось 80 лет назад, хотя Европой тогда командовал Гитлер, а не нынешние выродки нацистов – потомки эсэсовцев, акушерки и прочая необразованная шваль. Конечно, сейчас они поднимают большой шум, потому что лишаются главного – всех каналов финансирования грузинских неонацистов и неолибералов, которые за просто так забрасывать полицию "коктейлями Молотова" и сидеть в тюрьме не будут – даром что идейные! Но это вовсе не означает, что в нынешней грузинской власти – сплошные дураки, которых "заставь Богу молиться, они и лоб себе расшибут". Повторяю – если бы было достаточно инструкции к лекарствам, врачей не было бы вовсе, а закон – это как инструкция к лекарству, всеобъемлющая и всеохватывающая, учитывающая все вероятные варианты. Тем более, когда в парламенте начнутся слушания, законопроект будет усовершенствован. Думаю, что эти дополнения к закону о грантах были составлены автором современной редакции Конституции Грузии, конституционалистом, экс-спикером грузинского парламента, а ныне – председателем правящей партии "Грузинская мечта" и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Никто не видит главного – власть первый раз после распада СССР хочет остановить западную пропаганду и коррупцию, а гранты и откаты являются ничем иным, как элитарной формой коррупции, международной коррупцией, когда граждане продают родину за валюту, на чеем наживаются и агенты в Грузии, и грантодатели – бенефициары за рубежом! Не разобравшиеся в ситуации, многие граждане в унисон с оппозицией подняли голос – мол, ущемляется демократия! Но кому нужна такая демократия?! Например – полгода в парламенте работала комиссия по расследованию преступлений режима Саакашвили и прочих вредителей-саботажников вплоть до премьер-министра новой власти Гахария, в результате чего вышла резолюция – антология современного предательства, которая была внесена в Верховный суд. Неужели все эти партии и отдельные преступники – враги Грузии и грузинского народа – продолжат свое черное дело как ни в чем не бывало, лишь бы власть не обвинили в реверсе от норм западной демократии?! Саакашвили называли "маяком демократии", хотя диктаторский режим "Нацдвижения" практиковал в Грузии погромы редакций газет и телекомпаний, пытки и убийства: к такой демократии мы стремимся?! - Господин Арно, чем вы объясните, что совпадение позиций Тбилиси и Москвы по деструктивным действиям европейской бюрократии никак не сближают Грузию с Россией, не способствуют старту переговоров на высшем уровне и восстановлению дипотношений между ними, несмотря на беспрецедентный рост и укрепление связей по линии торговли, бизнеса, грузоперевозок? - Восстановление дипломатических отношений с Российской Федерацией, неразрывно связанное официальным Тбилиси с вопросом территориальной целостности и суверенитета Грузии, приоритетом внешней политики власти "Грузинской мечты" пока не является. - А что сегодня является внешнеполитическим приоритетом грузинской власти? - Приоритетом власти "Грузинской мечты" является восстановление стратегического партнерства с США, приостановленное прежней администрацией Белого Дома. Поэтому внешняя политика действующей грузинской власти максимально, где это возможно, повторяет политику президента США Дональда Трампа и его команды – за исключением отношений с Россией. Смотрите – у Грузии с Россией есть активные торгово-экономические отношения, но нет политических, а у США с Россией – наоборот, есть активный политический диалог, но торговое партнерство пока лишь приобретает контуры благодаря представителям Путина и Трампа, Кириллу Дмитриеву и Джареду Кушнеру. Но это вовсе не означает, что "Путин и Трамп договорились и тайно разделили мир", как распространяют слухи в Грузии. - Кто распространяет? Оппозиция, власть, СМИ, НПО? - Самое "пикантное", что такие слухи распространяет так называемая "пророссийская тусовка" – несколько общественников-активистов, которые возглавляли флешмобы "против российских оккупантов" и на грузинском языке по-прежнему называют Россию оккупантом и агрессором, а на русском упрекают власть за нежелание начать диалог с Москвой и, тем самым, распространяют дезинформацию и ставят в неудобное положение премьера Кобахидзе и особенно – Бидзину Иванишвили, которого хорошо знают и уважают в России. А также дискредитируют имидж России, ее президента, и имидж Дональда Трампа, выставляя их настоящими пиратами 21-го века. Думаю, что эти добровольцы от политики и являются самым настоящим "Глубинным государством" – "Deep State", как сейчас модно говорить среди грузинского политистеблишмента. - Что вы имеете в виду под дискредитацией президента Российской Федерации и президента Соединенных Штатов? - Чем, если не дискредитацией Владимира Путина, являются заявления в СМИ и соцсетях, что президент России делит с президентом США мир – как торт, который потом вместе собираются скушать, каждый – "отрезанный для себя кусок"? Что Путин обменял Украину на Венесуэлу и Гренландию – мол, Трамп не препятствует Путину завоевать Донбасс, а в ответ Путин "закрывает глаза" на захват Трампом Венесуэлы и Гренландии? То бишь, Трамп хозяйничает в своем полушарии, а Путин – в другом, поэтому "со дня на день" в Тбилиси десантируется спецназ и захватит Иванишвили, как сделал Трамп с Мадуро в Венесуэле, а тут останется врио наместника? Но проходило время, на Тбилиси никто не нападал и Иванишвили не похищал, поэтому чудаки один за другим стали возвращаться в Тбилиси из Москвы, куда рванули в надежде быть выбранными новыми "Воронцовыми-Дашковыми": "Надо быть поближе к Кремлю, чтобы попасться Путину на глаза, когда он выйдет прогуляться на Красную Площадь!" – наверное, думали эти смешные чудаки-энтузиасты, привыкшие красоваться на "панельных" дискуссиях, желто-голубых телеэкранах и селфи. А их тайные связи с оппозицией и спецслужбами вовсе не являются темой для обсуждения в СМИ. - Давайте сменим тему, и я задам вам следующий вопрос: как известно, большой шум и пересуды начались в Грузии и в результате других действий правительства премьера Кобахидзе – не считая законопроекта о дополнениях в закон о грантах, который мы с вами досконально обсудили. Это – аресты чиновников высшего звена, вплоть до бывшего дважды премьер-министра Ираклия Гарибашвили, министров обороны и госбезопасности; правительственное администрирование в разы завышенных цен на продукты питания, медикаменты и бензин, что было расценено как прессинг частного сектора; и последнее нововведение – реформа образования, которая учитывает объединение двух старейших вузов Грузии – Тбилисского государственного университета с Грузинским техническим университетом. Таким образом, власть "Грузинской мечты" во много раз увеличила число своих оппонентов и даже врагов, добавив к ним представителей бизнеса и студентов, разве не так? - Как-то раз один очень неглупый человек, ныне покойный, предложил президенту Эдуарду Шеварднадзе назвать создаваемую тогда в Грузии правящую партию, почетным председателем которой он стал, "Союзом граждан Грузии". Придумать что-то лучшее, чем "Союз граждан", очень трудно, потому что "гражданин" – это патриот, это права и обязанности и это звучит гордо со времен Великой Французской революции. Союз граждан – это общество, грузинский народ, а союз населенцев или поселенцев – это население, масса, аморфная и индифферентная. Сейчас правящая партия называется "Грузинская мечта", и ее почетным председателем является Бидзина Иванишвили. По идее, грузинской мечтой должно быть возвращение каждому гражданину Грузии человеческого достоинства, которого мы, увы, сегодня лишены... Человеческое достоинство большинства граждан Грузии унижают в медицинских учреждениях, поэтому в государстве обязательно должны существовать государственные больницы, в которых 30% поступлений не заберет себе владелец, как происходит в частных клиниках. Человеческое достоинство граждан Грузии унижают в маркетах и аптеках, где они не могут приобрести продукты питания и медикаменты из-за их дороговизны. Гражданин Грузии не чувствует себя человеком, когда его штрафуют на огромные суммы, хотя в большинстве случаев надо штрафовать городские власти, не обеспечившие гражданам места для паркинга и безопасное дорожное движение. Вот почему сегодня главный вызов для власти – не оппозиция, не благосклонность США, не российская угроза и не шантаж соседей – мол, учредите высокие тарифы, а не то грузы пойдут по Зангезурскому коридору! По которому они не пойдут из-за сурового климата. Но именно холод и вода, что прекрасно подходит для создания дата-центра, и привлекают США в проекте "Коридор Трампа". Главный вызов для власти "Грузинской мечты" – соцобеспечение, цены на продукты и медикаменты, медицинские услуги, рабочие мечта, пенсии и всеобщая страховка, которая должна быть не хуже, чем дорогостоящая частных страховых компаний. Все это неразрывно связано с борьбой против коррупции. Только когда гражданину Грузии вернут человеческое достоинство, Грузия станет самостоятельным государством. - Титаническая задача стоит перед нынешним правительством Грузии, наверное, очень трудно будет осуществить поставленные задачи даже на 50%... - Смотрите: "Союз граждан" Шеварднадзе правил 12 лет, "Нацдвижение" Саакашвили – 9, а "Грузинская мечта" правит уже 14-й год и сейчас начала "вторую партию", то есть нашла в себе силы для кардинального обновления, чтобы повернуться лицом к народу. Самое важное, что в своих действиях премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе имеет полный карт-бланш от почетного председателя и основателя правящей партии "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. А все инсинуации радикальной оппозиции и разоблаченных бывших высокопоставленных мечтателей о "коварных планах Кобахидзе&команды", кульминацией которых, якобы, станет "полное отторжение миллиардера от политической жизни – процесса принятия решений", являются страстной мечтой самой оговорившейся оппозиции и ничего реального под собой не имеют. Хотя, учитывая мощную волну противостояния, которая разворачивает с новой силой, премьеру Кобахидзе не позавидуешь, но и самообладания ему не занимать. Интервью подготовила и провела Майя Джавахишвили * Экстремистская организация, запрещенная в России

