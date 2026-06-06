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Исторический проект, удар по майнерам в Сванети и страсти в оппозиции – Грузия за неделю

Исторический проект, удар по майнерам в Сванети и страсти в оппозиции – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 06.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-06T18:48+0400

2026-06-06T18:48+0400

2026-06-06T18:48+0400

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Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Исторический проект На этой неделе состоялась официальная церемония открытия грузинской части железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) на станции Ахалкалаки. Общая протяженность железнодорожного участка Марабда-Карцахи составляет 180 км. В рамках проекта были отремонтированы и реконструированы 153 км пути, а также построена совершенно новая железнодорожная магистраль европейского стандарта длиной 27 км. Новая линия является совместным стратегическим проектом Грузии, Азербайджана и Турции, играющим важную роль в укреплении связей между Европой и Азией. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал проект историческим, отметив, что Тбилиси возлагает на него большие надежды в вопросе усиления транзитной роли страны. Новый шаг в отношениях с США На этой неделе министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетила Соединенные Штаты Америки с официальным визитом. Он практически стал ответным после приезда в Грузию делегации Государственного департамента США и заявлений о том, что Вашингтон готов возобновить отношения с Тбилиси, но при условии, что Грузии "придется выполнить ряд условий, в том числе сотрудничать с оппозицией". Глава МИД Мака Бочоришвили во время визита в США подчеркнула, что Грузия "всегда была готова к полноценному сотрудничеству с США, которое, впрочем, должно отражать национальные интересы обеих стран". Активная борьба с криптомайнингом Самой обсуждаемой темой недели стало решение властей перейти к практическим действиям в регионе Самегрело – Земо Сванети, где с 2021 года остро стоит вопрос перегрузки электросетей из-за криптоферм. Только за первые трое суток работы в районе Местиа сотрудники полиции нашли и изъяли 212 аппаратов для криптомайнинга. А между тем Национальная комиссия по энергетике приняла решение ввести для района, где население не платит за электричество, в виде исключения, счетчики и оплату за чрезмерное ее потребление. Сопротивления своим действиям власти в горном краю Сванети, который считается "сложным" регионом, не встретили. Население лишь поприветствовало такое решение. Страсти в оппозиции На этой неделе, пожалуй, в активную фазу перешел конфликт между двумя крупнейшими оппозиционными партиями страны – "Единым национальным движением" и "Коалицией за перемены". В правящей партии "Грузинская мечта" после уже вынесенных на суд общественности разногласий предсказали скорый раскол существующего "Альянса оппозиции", в который входят обе партии. Договоренность недели На этой неделе правительство и родители детей, больных мышечной дистрофией Дюшенна, проводящие в Тбилиси акции протеста с требованием предоставить дорогие препараты, способные замедлить развитие болезни, наконец пришли к соглашению. По итогам встречи родителей и премьер-министра Ираклия Кобахидзе была достигнута договоренность о создании рабочей группы: она будет активно работать над вопросом обеспечения конкретными лекарственными препаратами. Как заявил премьер-министр, окончательное решение о закупке препаратов будет принято "с учетом различных факторов, в том числе условий, предложенных фармацевтическими компаниями". Между тем сами родители заявили, что им пообещали обеспечение препаратами в течение нескольких месяцев, поэтому они прекращают акции протеста. А между тем Годовая инфляция (май 2026 года к маю 2025 года) в Грузии составила 5,7% при целевом показателе 3%. Больше всего в мае цены выросли на транспорт (15,1%), в сферах гостиниц и ресторанов (7,6%), на алкогольную и табачную продукцию (7,2%), на коммунальные услуги (7,0%), продовольствие и безалкогольные напитки (5,2%), на здравоохранение (5,1%), одежду и обувь (3,0%), в сфере образования (2,4%). При этом снизились цены на связь (6,4%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (1,3%), а также на отдых и развлечения (0,1%). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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обзоры, грузия, аналитика, политика, азербайджан, ахалкалаки, сша, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, михаил саакашвили, единое национальное движение